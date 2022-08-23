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США увеличили число истребителей F-22 Raptor в Польше - РИА Новости, 23.08.2022
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США увеличили число истребителей F-22 Raptor в Польше
США увеличили число истребителей F-22 Raptor в Польше - РИА Новости, 23.08.2022
США увеличили число истребителей F-22 Raptor в Польше
США увеличили количество своих истребителей F-22 Raptor в Польше до 12, сообщил командир 90-й эскадры истребителей ВВС США Майкл Кэндалл. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T15:31
2022-08-23T15:31
сергей лавров
сша
россия
польша
ввс сша
f-22
f-35
нато
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ВАРШАВА, 23 авг - РИА Новости. США увеличили количество своих истребителей F-22 Raptor в Польше до 12, сообщил командир 90-й эскадры истребителей ВВС США Майкл Кэндалл.Ранее США на фоне расширения НАТО на восток перебросили c Аляски в Польшу шесть истребителей пятого поколения F-22 в целях "сдерживания" России.Малозаметные многофункциональные истребители F-22 относятся к новейшему, пятому, поколению, как и F-35, но, в отличие от них, состоят на вооружении только США."В настоящее здесь время дислоцируется уже 12 самолетов F-22", - сказал Кэндалл журналистам.Самолеты размещены в 32-й базе тактической авиации в Ласке Лодзинского воеводства."Наличие этих самолетов означает, что наш союзник, Соединенные Штаты, очень серьезно относится к укреплению восточного фланга НАТО", - подчеркнул командующий 32-й базой Петр Остроух.Он пояснил, что полеты F-22 проводятся регулярно, недавно они выполняли тренировочные миссии над Словакией, Эстонией и побережьем Балтийского моря.По его словам, основой данной миссии в Польше "являются совместные учения и тренировки наших партнеров; целью этих действий является защита европейских стран НАТО".В настоящее время на авиабазе базируется около 300 военнослужащих ВВС США.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности, оставив без внимания ряд ключевых условий.В свою очередь, Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что переговоры по гарантиям безопасности показали, что НАТО и США не проявили никакого желания учитывать законные интересы РФ, интересы ее безопасности. При этом НАТО на фоне собственных планов по значительному наращиванию сил на восточном направлении у границ с Россией в новой стратегической концепции утверждает, что не стремится к конфронтации и не угрожает РФ, но усиливает свои возможности для ее сдерживания.
https://ria.ru/20220813/turtsiya-1809327066.html
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сергей лавров, сша, россия, польша, ввс сша, f-22, f-35, нато
Сергей Лавров, США, Россия, Польша, ВВС США, F-22, F-35, НАТО
15:31 23.08.2022
 
США увеличили число истребителей F-22 Raptor в Польше

США увеличили количество истребителей F-22 Raptor в Польше до 12

© Фото : U.S. Air Force/Staff Sgt. Marleah RobertsonИстребитель F-22 Raptor ВВС США
Истребитель F-22 Raptor ВВС США - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Фото : U.S. Air Force/Staff Sgt. Marleah Robertson
Истребитель F-22 Raptor ВВС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 23 авг - РИА Новости. США увеличили количество своих истребителей F-22 Raptor в Польше до 12, сообщил командир 90-й эскадры истребителей ВВС США Майкл Кэндалл.
Ранее США на фоне расширения НАТО на восток перебросили c Аляски в Польшу шесть истребителей пятого поколения F-22 в целях "сдерживания" России.
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Малозаметные многофункциональные истребители F-22 относятся к новейшему, пятому, поколению, как и F-35, но, в отличие от них, состоят на вооружении только США.
"В настоящее здесь время дислоцируется уже 12 самолетов F-22", - сказал Кэндалл журналистам.
Самолеты размещены в 32-й базе тактической авиации в Ласке Лодзинского воеводства.
"Наличие этих самолетов означает, что наш союзник, Соединенные Штаты, очень серьезно относится к укреплению восточного фланга НАТО", - подчеркнул командующий 32-й базой Петр Остроух.
Он пояснил, что полеты F-22 проводятся регулярно, недавно они выполняли тренировочные миссии над Словакией, Эстонией и побережьем Балтийского моря.
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По его словам, основой данной миссии в Польше "являются совместные учения и тренировки наших партнеров; целью этих действий является защита европейских стран НАТО".
В настоящее время на авиабазе базируется около 300 военнослужащих ВВС США.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности, оставив без внимания ряд ключевых условий.
В свою очередь, Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что переговоры по гарантиям безопасности показали, что НАТО и США не проявили никакого желания учитывать законные интересы РФ, интересы ее безопасности. При этом НАТО на фоне собственных планов по значительному наращиванию сил на восточном направлении у границ с Россией в новой стратегической концепции утверждает, что не стремится к конфронтации и не угрожает РФ, но усиливает свои возможности для ее сдерживания.
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