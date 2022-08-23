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Россия сохраняет каналы дипсвязи с США, заявил Рябков - РИА Новости, 23.08.2022
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Россия сохраняет каналы дипсвязи с США, заявил Рябков
Россия сохраняет каналы дипсвязи с США, заявил Рябков - РИА Новости, 23.08.2022
Россия сохраняет каналы дипсвязи с США, заявил Рябков
Россия придерживается диалога с США и сохраняет каналы дипломатической связи с ними, заявил в интервью телеканалу RT Arabic замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T11:17
2022-08-23T12:24
в мире
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
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КАИР, 23 авг - РИА Новости. Россия придерживается диалога с США и сохраняет каналы дипломатической связи с ними, заявил в интервью телеканалу RT Arabic замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Диалог (с США) никогда не прекращался, мы его проводим на постоянной основе. Мы привержены контактам на уровне наших посольств, и, конечно, посредством телефонных контактов", - сказал Рябков.Однако, по словам замглавы МИД РФ, "роль дипломатии, к сожалению, сейчас находится не на должном уровне"."Эти обстоятельства, в которых мы сейчас находимся, и динамика Вашингтона, его желание наказать Россию потерпит неудачу и не ничего не изменит. Мы всегда сражаемся за более справедливый мир", - добавил российский дипломат.
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в мире, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков
В мире, Россия, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Рябков
11:17 23.08.2022 (обновлено: 12:24 23.08.2022)
 
Россия сохраняет каналы дипсвязи с США, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков: Россия придерживается диалога с США, сохраняет каналы дипсвязи с ними

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
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КАИР, 23 авг - РИА Новости. Россия придерживается диалога с США и сохраняет каналы дипломатической связи с ними, заявил в интервью телеканалу RT Arabic замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Диалог (с США) никогда не прекращался, мы его проводим на постоянной основе. Мы привержены контактам на уровне наших посольств, и, конечно, посредством телефонных контактов", - сказал Рябков.
Однако, по словам замглавы МИД РФ, "роль дипломатии, к сожалению, сейчас находится не на должном уровне".
"Эти обстоятельства, в которых мы сейчас находимся, и динамика Вашингтона, его желание наказать Россию потерпит неудачу и не ничего не изменит. Мы всегда сражаемся за более справедливый мир", - добавил российский дипломат.
Флаг на здании посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 22:57
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В миреРоссияСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Рябков
 
 
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