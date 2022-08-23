https://ria.ru/20220823/ssha-1811497983.html

Россия сохраняет каналы дипсвязи с США, заявил Рябков

Россия сохраняет каналы дипсвязи с США, заявил Рябков - РИА Новости, 23.08.2022

Россия сохраняет каналы дипсвязи с США, заявил Рябков

Россия придерживается диалога с США и сохраняет каналы дипломатической связи с ними, заявил в интервью телеканалу RT Arabic замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T11:17

2022-08-23T11:17

2022-08-23T12:24

в мире

россия

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

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КАИР, 23 авг - РИА Новости. Россия придерживается диалога с США и сохраняет каналы дипломатической связи с ними, заявил в интервью телеканалу RT Arabic замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Диалог (с США) никогда не прекращался, мы его проводим на постоянной основе. Мы привержены контактам на уровне наших посольств, и, конечно, посредством телефонных контактов", - сказал Рябков.Однако, по словам замглавы МИД РФ, "роль дипломатии, к сожалению, сейчас находится не на должном уровне"."Эти обстоятельства, в которых мы сейчас находимся, и динамика Вашингтона, его желание наказать Россию потерпит неудачу и не ничего не изменит. Мы всегда сражаемся за более справедливый мир", - добавил российский дипломат.

https://ria.ru/20220822/sanktsii-1811442812.html

россия

сша

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков