https://ria.ru/20220823/ssha-1811479537.html

Посольство США призвало американцев покинуть Украину

Посольство США призвало американцев покинуть Украину - РИА Новости, 23.08.2022

Посольство США призвало американцев покинуть Украину

Посольство США в Киеве призвало американских граждан покинуть Украину. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T10:18

2022-08-23T10:18

2022-08-23T13:22

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Посольство США в Киеве призвало американских граждан покинуть Украину."Посольство США призывает граждан США покинуть Украину, воспользовавшись доступными видами наземного транспорта, в том случае, если это безопасно", — говорится в релизе на сайте посольства.Согласно релизу, эта мера принимается в связи с якобы вероятной угрозой ударов России "по гражданской инфраструктуре и правительственным учреждениям Украины в ближайшие дни".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, сша