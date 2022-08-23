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Посольство США призвало американцев покинуть Украину - РИА Новости, 23.08.2022
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Посольство США призвало американцев покинуть Украину
Посольство США призвало американцев покинуть Украину - РИА Новости, 23.08.2022
Посольство США призвало американцев покинуть Украину
Посольство США в Киеве призвало американских граждан покинуть Украину. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T10:18
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Посольство США в Киеве призвало американских граждан покинуть Украину."Посольство США призывает граждан США покинуть Украину, воспользовавшись доступными видами наземного транспорта, в том случае, если это безопасно", — говорится в релизе на сайте посольства.Согласно релизу, эта мера принимается в связи с якобы вероятной угрозой ударов России "по гражданской инфраструктуре и правительственным учреждениям Украины в ближайшие дни".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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в мире, украина, сша
В мире, Украина, США
10:18 23.08.2022 (обновлено: 13:22 23.08.2022)
 
Посольство США призвало американцев покинуть Украину

Посольство США в Киеве призвало американских граждан покинуть Украину

© Фото : KholodovskyЗдание посольства США в Киеве, Украина
Здание посольства США в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Фото : Kholodovsky
Здание посольства США в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Посольство США в Киеве призвало американских граждан покинуть Украину.
"Посольство США призывает граждан США покинуть Украину, воспользовавшись доступными видами наземного транспорта, в том случае, если это безопасно", — говорится в релизе на сайте посольства.
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Согласно релизу, эта мера принимается в связи с якобы вероятной угрозой ударов России "по гражданской инфраструктуре и правительственным учреждениям Украины в ближайшие дни".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.
Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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