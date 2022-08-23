07:33 23.08.2022 (обновлено: 11:24 23.08.2022)
В США рассказали об изменении оценок по итогам конфликта на Украине
Hill: США больше не верят в полную победу Киева и боятся эскалации из-за поставок оружия
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. США больше не верят в "полную победу" Украины и боятся эскалации из-за поставок высокотехнологичного оружия, пишет бывший советник заместителя госсекретаря по глобальным вопросам Роберт Мэннинг в статье для журнала The Hill.
"Политика США в отношении конфликта на Украине более осторожна: она подразумевает объединение союзников, предоставление военной техники, обучение личного состава, но исключает прямое военное вмешательство", — утверждает Мэннинг.
"Бодрые кричалки из округа Колумбия о "полной победе" постепенно сменяются суровой реальностью конфликта с менее определенным исходом, а поставки Киеву все более высокотехнологичного оружия укрепляет страх эскалации ситуации", — говорится в статье.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР уже полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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