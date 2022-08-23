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В США рассказали об изменении оценок по итогам конфликта на Украине - РИА Новости, 23.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220823/ssha-1811461018.html
В США рассказали об изменении оценок по итогам конфликта на Украине
В США рассказали об изменении оценок по итогам конфликта на Украине - РИА Новости, 23.08.2022
В США рассказали об изменении оценок по итогам конфликта на Украине
США больше не верят в "полную победу" Украины и боятся эскалации из-за поставок высокотехнологичного оружия, пишет бывший советник заместителя госсекретаря по... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T07:33
2022-08-23T11:24
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. США больше не верят в "полную победу" Украины и боятся эскалации из-за поставок высокотехнологичного оружия, пишет бывший советник заместителя госсекретаря по глобальным вопросам Роберт Мэннинг в статье для журнала The Hill.По его мнению, Вашингтон проводит агрессивную внешнюю политику в отношении Китая, однако не решается вмешаться напрямую в российскую спецоперацию.Бывший чиновник обратил внимание на то, что в отличие от ситуации с Тайванем у Соединенных Штатов нет никаких оборонных обязательств перед Киевом.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР уже полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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в мире, украина, киев, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, США
07:33 23.08.2022 (обновлено: 11:24 23.08.2022)
 
В США рассказали об изменении оценок по итогам конфликта на Украине

Hill: США больше не верят в полную победу Киева и боятся эскалации из-за поставок оружия

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. США больше не верят в "полную победу" Украины и боятся эскалации из-за поставок высокотехнологичного оружия, пишет бывший советник заместителя госсекретаря по глобальным вопросам Роберт Мэннинг в статье для журнала The Hill.
По его мнению, Вашингтон проводит агрессивную внешнюю политику в отношении Китая, однако не решается вмешаться напрямую в российскую спецоперацию.

"Политика США в отношении конфликта на Украине более осторожна: она подразумевает объединение союзников, предоставление военной техники, обучение личного состава, но исключает прямое военное вмешательство", — утверждает Мэннинг.

Бывший чиновник обратил внимание на то, что в отличие от ситуации с Тайванем у Соединенных Штатов нет никаких оборонных обязательств перед Киевом.

"Бодрые кричалки из округа Колумбия о "полной победе" постепенно сменяются суровой реальностью конфликта с менее определенным исходом, а поставки Киеву все более высокотехнологичного оружия укрепляет страх эскалации ситуации", — говорится в статье.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР уже полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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