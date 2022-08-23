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В США рассказали об изменении оценок по итогам конфликта на Украине

В США рассказали об изменении оценок по итогам конфликта на Украине - РИА Новости, 23.08.2022

В США рассказали об изменении оценок по итогам конфликта на Украине

США больше не верят в "полную победу" Украины и боятся эскалации из-за поставок высокотехнологичного оружия, пишет бывший советник заместителя госсекретаря по... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T07:33

2022-08-23T07:33

2022-08-23T11:24

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. США больше не верят в "полную победу" Украины и боятся эскалации из-за поставок высокотехнологичного оружия, пишет бывший советник заместителя госсекретаря по глобальным вопросам Роберт Мэннинг в статье для журнала The Hill.По его мнению, Вашингтон проводит агрессивную внешнюю политику в отношении Китая, однако не решается вмешаться напрямую в российскую спецоперацию.Бывший чиновник обратил внимание на то, что в отличие от ситуации с Тайванем у Соединенных Штатов нет никаких оборонных обязательств перед Киевом.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР уже полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220822/ukraina-1811273073.html

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в мире, украина, киев, россия, сша