02:36 23.08.2022 (обновлено: 06:39 23.08.2022)
Politico предположила, что США не говорят о всей своей военной помощи Киеву
Politico предположила, что США не говорят публично о всей оказываемой военной помощи Киеву
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian GosunАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. США поставляют Украине больше военной помощи, чем об этом отчитываются представители официального Вашингтона, пишет газета Politico.
"Когда мы впервые объявили о поставках ракет HARM, то их упоминание в нашем официальном заявлении не было конкретным. Мы представили это таким образом, что мы поставляем противорадиолокационные возможности", — заявил военный чиновник.
Помимо этого, неназванные источники газеты сообщили, что Штаты включили в последний пакет военной помощи Украине управляемые артиллерийские снаряды Excalibur. Но и эти планы в Вашингтоне также предпочли не афишировать.
Изданию также удалось ознакомиться с уведомлением, которое администрация президента США Джо Байдена направила конгрессу в связи выделением Киеву нового транша военной помощи. В документе среди прочего утверждается, что направляемое Украине вооружение "не ограничено" тем перечнем, который фигурирует в уведомлении.
"Мы признаем, что это все – предположения. Никто из администрации не подтвердил и даже не намекнул на тайные поставки оружия на Украину. И, даже если бы они имели место, маловероятно, что с нами поделились бы данными о таком секретном решении", — говорится в материале газеты.
В пятницу Пентагон сообщил о выделении Украине нового пакета помощи в сфере обороны на сумму 775 миллионов долларов. В него вошли беспилотные летательные аппараты Sky Eagle, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и другие вооружения.
Общий объем выделенных при администрации Джо Байдена денег для киевских властей, таким образом, достиг порядка 10,6 миллиардов долларов. Помимо этого, в Пентагоне допустили возможность передачи Украине новых разновидностей вооружений, которые позволят "изменить ситуацию на поле боя" в южных и восточных частях страны.