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Politico предположила, что США не говорят о всей своей военной помощи Киеву

Politico предположила, что США не говорят о всей своей военной помощи Киеву - РИА Новости, 23.08.2022

Politico предположила, что США не говорят о всей своей военной помощи Киеву

США поставляют Украине больше военной помощи, чем об этом отчитываются представители официального Вашингтона, пишет газета Politico. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T02:36

2022-08-23T02:36

2022-08-23T06:39

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ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. США поставляют Украине больше военной помощи, чем об этом отчитываются представители официального Вашингтона, пишет газета Politico.Как пишет издание, в минувшую пятницу высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге признал, что США в течение некоторого времени передавали Киеву противорадиолокационные ракеты HARM. При этом эти поставки ранее не анонсировали официально.Помимо этого, неназванные источники газеты сообщили, что Штаты включили в последний пакет военной помощи Украине управляемые артиллерийские снаряды Excalibur. Но и эти планы в Вашингтоне также предпочли не афишировать.Изданию также удалось ознакомиться с уведомлением, которое администрация президента США Джо Байдена направила конгрессу в связи выделением Киеву нового транша военной помощи. В документе среди прочего утверждается, что направляемое Украине вооружение "не ограничено" тем перечнем, который фигурирует в уведомлении.В пятницу Пентагон сообщил о выделении Украине нового пакета помощи в сфере обороны на сумму 775 миллионов долларов. В него вошли беспилотные летательные аппараты Sky Eagle, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и другие вооружения.Общий объем выделенных при администрации Джо Байдена денег для киевских властей, таким образом, достиг порядка 10,6 миллиардов долларов. Помимо этого, в Пентагоне допустили возможность передачи Украине новых разновидностей вооружений, которые позволят "изменить ситуацию на поле боя" в южных и восточных частях страны.

https://ria.ru/20220822/chekhiya-1811180389.html

https://ria.ru/20220819/pomosch-1810896048.html

украина

сша

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в мире, джо байден, украина, сша, киев, министерство обороны сша, javelin (птрк)