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Politico предположила, что США не говорят о всей своей военной помощи Киеву - РИА Новости, 23.08.2022
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Politico предположила, что США не говорят о всей своей военной помощи Киеву
Politico предположила, что США не говорят о всей своей военной помощи Киеву - РИА Новости, 23.08.2022
Politico предположила, что США не говорят о всей своей военной помощи Киеву
США поставляют Украине больше военной помощи, чем об этом отчитываются представители официального Вашингтона, пишет газета Politico. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T02:36
2022-08-23T06:39
в мире
джо байден
украина
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киев
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ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. США поставляют Украине больше военной помощи, чем об этом отчитываются представители официального Вашингтона, пишет газета Politico.Как пишет издание, в минувшую пятницу высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге признал, что США в течение некоторого времени передавали Киеву противорадиолокационные ракеты HARM. При этом эти поставки ранее не анонсировали официально.Помимо этого, неназванные источники газеты сообщили, что Штаты включили в последний пакет военной помощи Украине управляемые артиллерийские снаряды Excalibur. Но и эти планы в Вашингтоне также предпочли не афишировать.Изданию также удалось ознакомиться с уведомлением, которое администрация президента США Джо Байдена направила конгрессу в связи выделением Киеву нового транша военной помощи. В документе среди прочего утверждается, что направляемое Украине вооружение "не ограничено" тем перечнем, который фигурирует в уведомлении.В пятницу Пентагон сообщил о выделении Украине нового пакета помощи в сфере обороны на сумму 775 миллионов долларов. В него вошли беспилотные летательные аппараты Sky Eagle, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и другие вооружения.Общий объем выделенных при администрации Джо Байдена денег для киевских властей, таким образом, достиг порядка 10,6 миллиардов долларов. Помимо этого, в Пентагоне допустили возможность передачи Украине новых разновидностей вооружений, которые позволят "изменить ситуацию на поле боя" в южных и восточных частях страны.
https://ria.ru/20220822/chekhiya-1811180389.html
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украина
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в мире, джо байден, украина, сша, киев, министерство обороны сша, javelin (птрк)
В мире, Джо Байден, Украина, США, Киев, Министерство обороны США, Javelin (ПТРК)
02:36 23.08.2022 (обновлено: 06:39 23.08.2022)
 
Politico предположила, что США не говорят о всей своей военной помощи Киеву

Politico предположила, что США не говорят публично о всей оказываемой военной помощи Киеву

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian GosunАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian Gosun
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. США поставляют Украине больше военной помощи, чем об этом отчитываются представители официального Вашингтона, пишет газета Politico.
Как пишет издание, в минувшую пятницу высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге признал, что США в течение некоторого времени передавали Киеву противорадиолокационные ракеты HARM. При этом эти поставки ранее не анонсировали официально.
"Когда мы впервые объявили о поставках ракет HARM, то их упоминание в нашем официальном заявлении не было конкретным. Мы представили это таким образом, что мы поставляем противорадиолокационные возможности", — заявил военный чиновник.
Помимо этого, неназванные источники газеты сообщили, что Штаты включили в последний пакет военной помощи Украине управляемые артиллерийские снаряды Excalibur. Но и эти планы в Вашингтоне также предпочли не афишировать.
Прага - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
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Изданию также удалось ознакомиться с уведомлением, которое администрация президента США Джо Байдена направила конгрессу в связи выделением Киеву нового транша военной помощи. В документе среди прочего утверждается, что направляемое Украине вооружение "не ограничено" тем перечнем, который фигурирует в уведомлении.
"Мы признаем, что это все – предположения. Никто из администрации не подтвердил и даже не намекнул на тайные поставки оружия на Украину. И, даже если бы они имели место, маловероятно, что с нами поделились бы данными о таком секретном решении", — говорится в материале газеты.
В пятницу Пентагон сообщил о выделении Украине нового пакета помощи в сфере обороны на сумму 775 миллионов долларов. В него вошли беспилотные летательные аппараты Sky Eagle, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и другие вооружения.
Общий объем выделенных при администрации Джо Байдена денег для киевских властей, таким образом, достиг порядка 10,6 миллиардов долларов. Помимо этого, в Пентагоне допустили возможность передачи Украине новых разновидностей вооружений, которые позволят "изменить ситуацию на поле боя" в южных и восточных частях страны.
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 23:48
Военная помощь США Украине при Байдене превысила десять миллиардов долларов
 
В миреДжо БайденУкраинаСШАКиевМинистерство обороны СШАJavelin (ПТРК)
 
 
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