https://ria.ru/20220823/sputnikv-1811496178.html
В РФПИ рассказали об обновленном "Спутнике V"
В РФПИ рассказали об обновленном "Спутнике V" - РИА Новости, 23.08.2022
В РФПИ рассказали об обновленном "Спутнике V"
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи разработал новый вариант вакцины от коронавируса "Спутник V",... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T11:09
2022-08-23T11:09
2022-08-23T12:00
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
вакцина "спутник v"
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи разработал новый вариант вакцины от коронавируса "Спутник V", адаптированный против штаммов "дельта" и "омикрон", сообщил Российский фонд прямых инвестиций.Там отметили, что на протяжении пандемии центр имени Гамалеи активно изучает новые штаммы и соответствующим образом изменяет вакцину. Так, состав обновленного препарата учитывает мутацию L452R, которая присутствует в варианте "омикрона" BA.5, но отсутствует в варианте ВА.1. "Новая версия "Спутника V" против штаммов "дельта" и "омикрон" является наиболее перспективным вариантом адаптированной к новым штаммам вакцины, в том числе по сравнению с аналогичными препаратами, скомбинированными против исходного (уханьского) штамма и "омикрона", — говорится в релизе.Как рассказали в РФПИ, адаптированная вакцина обеспечивает достоверное снижение вирусной нагрузки в легких у животных, зараженных вариантом "омикрон" BA.5.Кроме того, добавили в фонде, нынешняя версия "Спутник V" продолжает показывать отличные результаты по предотвращению госпитализации и смертельных исходов."Согласно исследованию, опубликованному командой ученых Городской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова и НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи в ведущем рецензируемом медицинском журнале Vaccines в июне 2022 года, эффективность вакцины "Спутник V" против госпитализации от штамма "омикрон" составляет 97 процентов и 99,4 процента против критических случаев при бустировании препаратом "Спутник Лайт" или ревакцинации "Спутником V", — говорится в сообщении.Адаптированная к новым штаммам версия вакцины также позволит добиться высоких результатов по предотвращению заболеваемости, заключили в РФПИ.
https://ria.ru/20220818/revaktsinatsiya-1810504043.html
https://ria.ru/20220811/sputnik-1808795554.html
https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Российский фонд прямых инвестиций, Вакцина "Спутник V", Вакцинация россиян от COVID-19
11:09 23.08.2022 (обновлено: 12:00 23.08.2022)
В РФПИ рассказали об обновленном "Спутнике V"
Центр имени Гамалеи разработал новую версию "Спутника V" против "дельты" и "омикрона"
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи разработал новый вариант вакцины от коронавируса "Спутник V", адаптированный против штаммов "дельта" и "омикрон", сообщил
Российский фонд прямых инвестиций.
Там отметили, что на протяжении пандемии центр имени Гамалеи активно изучает новые штаммы и соответствующим образом изменяет вакцину. Так, состав обновленного препарата учитывает мутацию L452R, которая присутствует в варианте "омикрона" BA.5, но отсутствует в варианте ВА.1.
"Новая версия "Спутника V" против штаммов "дельта" и "омикрон" является наиболее перспективным вариантом адаптированной к новым штаммам вакцины, в том числе по сравнению с аналогичными препаратами, скомбинированными против исходного (уханьского) штамма и "омикрона", — говорится в релизе.
Как рассказали в РФПИ, адаптированная вакцина обеспечивает достоверное снижение вирусной нагрузки в легких у животных, зараженных вариантом "омикрон" BA.5.
Кроме того, добавили в фонде, нынешняя версия "Спутник V" продолжает показывать отличные результаты по предотвращению госпитализации и смертельных исходов.
"Согласно исследованию, опубликованному командой ученых Городской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова и НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи в ведущем рецензируемом медицинском журнале Vaccines в июне 2022 года, эффективность вакцины "Спутник V" против госпитализации от штамма "омикрон" составляет 97 процентов и 99,4 процента против критических случаев при бустировании препаратом "Спутник Лайт" или ревакцинации "Спутником V", — говорится в сообщении.
Адаптированная к новым штаммам версия вакцины также позволит добиться высоких результатов по предотвращению заболеваемости, заключили в РФПИ.