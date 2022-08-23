https://ria.ru/20220823/sputnikv-1811496178.html

В РФПИ рассказали об обновленном "Спутнике V"

В РФПИ рассказали об обновленном "Спутнике V" - РИА Новости, 23.08.2022

В РФПИ рассказали об обновленном "Спутнике V"

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи разработал новый вариант вакцины от коронавируса "Спутник V",... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T11:09

2022-08-23T11:09

2022-08-23T12:00

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вакцина "спутник v"

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи разработал новый вариант вакцины от коронавируса "Спутник V", адаптированный против штаммов "дельта" и "омикрон", сообщил Российский фонд прямых инвестиций.Там отметили, что на протяжении пандемии центр имени Гамалеи активно изучает новые штаммы и соответствующим образом изменяет вакцину. Так, состав обновленного препарата учитывает мутацию L452R, которая присутствует в варианте "омикрона" BA.5, но отсутствует в варианте ВА.1. "Новая версия "Спутника V" против штаммов "дельта" и "омикрон" является наиболее перспективным вариантом адаптированной к новым штаммам вакцины, в том числе по сравнению с аналогичными препаратами, скомбинированными против исходного (уханьского) штамма и "омикрона", — говорится в релизе.Как рассказали в РФПИ, адаптированная вакцина обеспечивает достоверное снижение вирусной нагрузки в легких у животных, зараженных вариантом "омикрон" BA.5.Кроме того, добавили в фонде, нынешняя версия "Спутник V" продолжает показывать отличные результаты по предотвращению госпитализации и смертельных исходов."Согласно исследованию, опубликованному командой ученых Городской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова и НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи в ведущем рецензируемом медицинском журнале Vaccines в июне 2022 года, эффективность вакцины "Спутник V" против госпитализации от штамма "омикрон" составляет 97 процентов и 99,4 процента против критических случаев при бустировании препаратом "Спутник Лайт" или ревакцинации "Спутником V", — говорится в сообщении.Адаптированная к новым штаммам версия вакцины также позволит добиться высоких результатов по предотвращению заболеваемости, заключили в РФПИ.

https://ria.ru/20220818/revaktsinatsiya-1810504043.html

https://ria.ru/20220811/sputnik-1808795554.html

https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19