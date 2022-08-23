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В Херсоне начало вещание радио Sputnik - РИА Новости, 23.08.2022
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В Херсоне начало вещание радио Sputnik
В Херсоне начало вещание радио Sputnik - РИА Новости, 23.08.2022
В Херсоне начало вещание радио Sputnik
Жителям Херсона стало доступно прослушивание радио Sputnik, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в телеграм-канале. РИА Новости, 23.08.2022
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Жителям Херсона стало доступно прослушивание радио Sputnik, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в телеграм-канале.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы также объявили о планах войти в состав России.
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херсон, херсонская область , запорожская область
Херсон, Херсонская область , Запорожская область
18:21 23.08.2022 (обновлено: 23:00 23.08.2022)
 
В Херсоне начало вещание радио Sputnik

Маргарита Симоньян сообщила о начале вещания радио Sputnik в Херсоне

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтенд студии радио Sputnik
Стенд студии радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Жителям Херсона стало доступно прослушивание радио Sputnik, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в телеграм-канале.

"Сегодня начали вещание в Херсоне на частоте 88,1 МГц", — написала она.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы также объявили о планах войти в состав России.
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