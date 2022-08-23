https://ria.ru/20220823/sputnik-1811656998.html

В Херсоне начало вещание радио Sputnik

В Херсоне начало вещание радио Sputnik - РИА Новости, 23.08.2022

В Херсоне начало вещание радио Sputnik

Жителям Херсона стало доступно прослушивание радио Sputnik, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в телеграм-канале. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T18:21

2022-08-23T18:21

2022-08-23T23:00

херсон

херсонская область

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795542832_0:0:3321:1868_1920x0_80_0_0_b4f9ee3ef7f0edfaba890b36a8a8cb27.jpg

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Жителям Херсона стало доступно прослушивание радио Sputnik, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в телеграм-канале.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы также объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220815/bank-1809677411.html

херсон

херсонская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсон, херсонская область , запорожская область