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"Офицеры России" призвали Генпрокуратуру проверить слова лидера "Сплин" - РИА Новости, 23.08.2022
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"Офицеры России" призвали Генпрокуратуру проверить слова лидера "Сплин"
"Офицеры России" призвали Генпрокуратуру проверить слова лидера "Сплин" - РИА Новости, 23.08.2022
"Офицеры России" призвали Генпрокуратуру проверить слова лидера "Сплин"
Общественная организация "Офицеры России" обратилась к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить высказывания лидера группы "Сплин" Александра... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T15:13
2022-08-23T15:13
россия
офицеры россии
сплин
культура
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Общественная организация "Офицеры России" обратилась к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить высказывания лидера группы "Сплин" Александра Васильева на предмет нарушения законодательства о специальной военной операции, следует из письма "Офицеров России" на имя Краснова, имеющегося в распоряжении РИА Новости.По словам лидера "Офицеров России" генерал-майора Сергея Липового, у организации возникли вопросы по поводу исполнения песни "Выхода нет", которую рок-музыкант посвятил артистам и группам, которые покинули страну, на рок-фестивале "Чернозем" в Воронеже.Как сообщил РИА Новости лидер "Офицеров", в этом наблюдается "ярко выраженный двусмысленный характер с целью публичной поддержки противников СВО"."Также сообщают, что уже на ближайшее время (август-сентябрь) в России запланирован ряд выступлений группы "Сплин" на различных крупных площадках, в том числе 26 августа на "ВЭБ Арена" в рамках концерта "Музыка с сильным характером", - отметил Липовой, по мнению которого "Сплин" не должен выступать на главной спортивной площадке ЦСКА – символе армейского спорта страны.Генерал призвал провести проверку по данным фактам."В случае выявления нарушения действующего законодательства, принять меры реагирования с целью привлечения лидера группы "Сплин" А. Васильева к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 207.3 УК РФ. В случае выявления иных нарушений законодательства, привлечь лидера группы "Сплин" А. Васильева в соответствии с установленной законом ответственностью", - говорится в заявлении на имя генпрокурора.Комментарием Генеральной прокуратуры РИА Новости пока не располагает.
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россия, офицеры россии, сплин, культура, сергей липовой, воронеж
Россия, Офицеры России, Сплин, Культура, Сергей Липовой, Воронеж
15:13 23.08.2022
 
"Офицеры России" призвали Генпрокуратуру проверить слова лидера "Сплин"

"Офицеры России" призвали проверить слова лидера "Сплин" Васильева на нарушение закона

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСолист группы "Сплин", певец Александр Васильев
Солист группы Сплин, певец Александр Васильев - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Солист группы "Сплин", певец Александр Васильев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Общественная организация "Офицеры России" обратилась к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить высказывания лидера группы "Сплин" Александра Васильева на предмет нарушения законодательства о специальной военной операции, следует из письма "Офицеров России" на имя Краснова, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
По словам лидера "Офицеров России" генерал-майора Сергея Липового, у организации возникли вопросы по поводу исполнения песни "Выхода нет", которую рок-музыкант посвятил артистам и группам, которые покинули страну, на рок-фестивале "Чернозем" в Воронеже.
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Как сообщил РИА Новости лидер "Офицеров", в этом наблюдается "ярко выраженный двусмысленный характер с целью публичной поддержки противников СВО".
"Также сообщают, что уже на ближайшее время (август-сентябрь) в России запланирован ряд выступлений группы "Сплин" на различных крупных площадках, в том числе 26 августа на "ВЭБ Арена" в рамках концерта "Музыка с сильным характером", - отметил Липовой, по мнению которого "Сплин" не должен выступать на главной спортивной площадке ЦСКА – символе армейского спорта страны.
Генерал призвал провести проверку по данным фактам.
"В случае выявления нарушения действующего законодательства, принять меры реагирования с целью привлечения лидера группы "Сплин" А. Васильева к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 207.3 УК РФ. В случае выявления иных нарушений законодательства, привлечь лидера группы "Сплин" А. Васильева в соответствии с установленной законом ответственностью", - говорится в заявлении на имя генпрокурора.
Комментарием Генеральной прокуратуры РИА Новости пока не располагает.
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