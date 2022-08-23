https://ria.ru/20220823/splin-1811572331.html
"Офицеры России" призвали Генпрокуратуру проверить слова лидера "Сплин"
"Офицеры России" призвали Генпрокуратуру проверить слова лидера "Сплин" - РИА Новости, 23.08.2022
"Офицеры России" призвали Генпрокуратуру проверить слова лидера "Сплин"
Общественная организация "Офицеры России" обратилась к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить высказывания лидера группы "Сплин" Александра... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T15:13
2022-08-23T15:13
2022-08-23T15:13
россия
офицеры россии
сплин
культура
сергей липовой
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Общественная организация "Офицеры России" обратилась к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить высказывания лидера группы "Сплин" Александра Васильева на предмет нарушения законодательства о специальной военной операции, следует из письма "Офицеров России" на имя Краснова, имеющегося в распоряжении РИА Новости.По словам лидера "Офицеров России" генерал-майора Сергея Липового, у организации возникли вопросы по поводу исполнения песни "Выхода нет", которую рок-музыкант посвятил артистам и группам, которые покинули страну, на рок-фестивале "Чернозем" в Воронеже.Как сообщил РИА Новости лидер "Офицеров", в этом наблюдается "ярко выраженный двусмысленный характер с целью публичной поддержки противников СВО"."Также сообщают, что уже на ближайшее время (август-сентябрь) в России запланирован ряд выступлений группы "Сплин" на различных крупных площадках, в том числе 26 августа на "ВЭБ Арена" в рамках концерта "Музыка с сильным характером", - отметил Липовой, по мнению которого "Сплин" не должен выступать на главной спортивной площадке ЦСКА – символе армейского спорта страны.Генерал призвал провести проверку по данным фактам."В случае выявления нарушения действующего законодательства, принять меры реагирования с целью привлечения лидера группы "Сплин" А. Васильева к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 207.3 УК РФ. В случае выявления иных нарушений законодательства, привлечь лидера группы "Сплин" А. Васильева в соответствии с установленной законом ответственностью", - говорится в заявлении на имя генпрокурора.Комментарием Генеральной прокуратуры РИА Новости пока не располагает.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, офицеры россии, сплин, культура, сергей липовой, воронеж
Россия, Офицеры России, Сплин, Культура, Сергей Липовой, Воронеж
"Офицеры России" призвали Генпрокуратуру проверить слова лидера "Сплин"
"Офицеры России" призвали проверить слова лидера "Сплин" Васильева на нарушение закона
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Общественная организация "Офицеры России" обратилась к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить высказывания лидера группы "Сплин" Александра Васильева на предмет нарушения законодательства о специальной военной операции, следует из письма "Офицеров России" на имя Краснова, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
По словам лидера "Офицеров России
" генерал-майора Сергея Липового
, у организации возникли вопросы по поводу исполнения песни "Выхода нет", которую рок-музыкант посвятил артистам и группам, которые покинули страну, на рок-фестивале "Чернозем" в Воронеже
.
Как сообщил РИА Новости лидер "Офицеров", в этом наблюдается "ярко выраженный двусмысленный характер с целью публичной поддержки противников СВО".
"Также сообщают, что уже на ближайшее время (август-сентябрь) в России
запланирован ряд выступлений группы "Сплин
" на различных крупных площадках, в том числе 26 августа на "ВЭБ Арена" в рамках концерта "Музыка с сильным характером", - отметил Липовой, по мнению которого "Сплин" не должен выступать на главной спортивной площадке ЦСКА – символе армейского спорта страны.
Генерал призвал провести проверку по данным фактам.
"В случае выявления нарушения действующего законодательства, принять меры реагирования с целью привлечения лидера группы "Сплин" А. Васильева к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 207.3 УК РФ. В случае выявления иных нарушений законодательства, привлечь лидера группы "Сплин" А. Васильева в соответствии с установленной законом ответственностью", - говорится в заявлении на имя генпрокурора.
Комментарием Генеральной прокуратуры РИА Новости пока не располагает.