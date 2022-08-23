https://ria.ru/20220823/splin-1811572331.html

"Офицеры России" призвали Генпрокуратуру проверить слова лидера "Сплин"

"Офицеры России" призвали Генпрокуратуру проверить слова лидера "Сплин" - РИА Новости, 23.08.2022

"Офицеры России" призвали Генпрокуратуру проверить слова лидера "Сплин"

Общественная организация "Офицеры России" обратилась к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить высказывания лидера группы "Сплин" Александра... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T15:13

2022-08-23T15:13

2022-08-23T15:13

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Общественная организация "Офицеры России" обратилась к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить высказывания лидера группы "Сплин" Александра Васильева на предмет нарушения законодательства о специальной военной операции, следует из письма "Офицеров России" на имя Краснова, имеющегося в распоряжении РИА Новости.По словам лидера "Офицеров России" генерал-майора Сергея Липового, у организации возникли вопросы по поводу исполнения песни "Выхода нет", которую рок-музыкант посвятил артистам и группам, которые покинули страну, на рок-фестивале "Чернозем" в Воронеже.Как сообщил РИА Новости лидер "Офицеров", в этом наблюдается "ярко выраженный двусмысленный характер с целью публичной поддержки противников СВО"."Также сообщают, что уже на ближайшее время (август-сентябрь) в России запланирован ряд выступлений группы "Сплин" на различных крупных площадках, в том числе 26 августа на "ВЭБ Арена" в рамках концерта "Музыка с сильным характером", - отметил Липовой, по мнению которого "Сплин" не должен выступать на главной спортивной площадке ЦСКА – символе армейского спорта страны.Генерал призвал провести проверку по данным фактам."В случае выявления нарушения действующего законодательства, принять меры реагирования с целью привлечения лидера группы "Сплин" А. Васильева к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 207.3 УК РФ. В случае выявления иных нарушений законодательства, привлечь лидера группы "Сплин" А. Васильева в соответствии с установленной законом ответственностью", - говорится в заявлении на имя генпрокурора.Комментарием Генеральной прокуратуры РИА Новости пока не располагает.

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, офицеры россии, сплин, культура, сергей липовой, воронеж