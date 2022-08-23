https://ria.ru/20220823/spetsoperatsiya-1811576940.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.08.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.08.2022 - РИА Новости, 23.08.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.08.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T16:10

2022-08-23T16:10

2022-08-23T16:14

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 23 августа 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. На Херсонско-Николаевском направлении союзные войска вышли к административной границе Николаевской области, освобождено село Комсомольское. Также противник выбит из села Благодатовка Херсонской области, сообщают в Минобороны РФ. Успешно развивается наступление и на Донецком направлении. Активно идут действия по окружению группировки ВСУ в районе Авдеевки.Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. За минувшие сутки ликвидированы 12 пунктов управления, семь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, поражены пункты временный дислокации 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад. Средства противовоздушной обороны сбили самолет Су-27, шесть беспилотников и перехватили 15 реактивных снарядов системы залпового огня.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 268 самолетов, 148 вертолетов, 1796 беспилотников, 369 зенитных ракетных комплексов, 818 реактивных систем залпового огня, 4377 танков и других бронемашин, 3335 орудий полевой артиллерии и 5024 единицы автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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