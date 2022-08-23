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Важно не допускать начала новых военных действий в Сирии, заявил Лавров
Важно не допускать начала новых военных действий в Сирии, заявил Лавров - РИА Новости, 23.08.2022
Важно не допускать начала новых военных действий в Сирии, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не допустить начала новых военных действий на севере Сирии, Дамаску и Анкаре важно договориться, используя существующие... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T15:05
2022-08-23T15:05
2022-08-23T15:05
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сирия
турция
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сергей лавров
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не допустить начала новых военных действий на севере Сирии, Дамаску и Анкаре важно договориться, используя существующие каналы."Что касается вопроса о том, как может развиваться ситуация на севере Сирийской арабской республики, главное - не допускать новых военных действий, договариваться по дипломатическим каналам на основе политических принципов, которые собственно и раньше существовали в отношениях между Сирией и Турции", - сказал Лавров во вторник на пресс-конференции с главой МИД Сирии.Лавров напомнил, что такие договоренности между двумя странами были достигнуты в 1998 году, принятые с целью снижения террористической угрозы. "Сирийская арабская республика это признает, и она готова полноценно отвечать за свою суверенную территорию после восстановления над ней полного контроля, мы такую позицию поддерживаем", - отметил он.
https://ria.ru/20220823/sar-1811556492.html
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в мире, сирия, турция, россия, сергей лавров
В мире, Сирия, Турция, Россия, Сергей Лавров
Важно не допускать начала новых военных действий в Сирии, заявил Лавров
Лавров: важно не допускать начала новых военных действий на севере Сирии