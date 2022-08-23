Рейтинг@Mail.ru
Важно не допускать начала новых военных действий в Сирии, заявил Лавров - РИА Новости, 23.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220823/siriya-1811568202.html
Важно не допускать начала новых военных действий в Сирии, заявил Лавров
Важно не допускать начала новых военных действий в Сирии, заявил Лавров - РИА Новости, 23.08.2022
Важно не допускать начала новых военных действий в Сирии, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не допустить начала новых военных действий на севере Сирии, Дамаску и Анкаре важно договориться, используя существующие... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T15:05
2022-08-23T15:05
в мире
сирия
турция
россия
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805128202_0:0:3010:1693_1920x0_80_0_0_94db003b0f2154290716d7e5e099b5a8.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не допустить начала новых военных действий на севере Сирии, Дамаску и Анкаре важно договориться, используя существующие каналы."Что касается вопроса о том, как может развиваться ситуация на севере Сирийской арабской республики, главное - не допускать новых военных действий, договариваться по дипломатическим каналам на основе политических принципов, которые собственно и раньше существовали в отношениях между Сирией и Турции", - сказал Лавров во вторник на пресс-конференции с главой МИД Сирии.Лавров напомнил, что такие договоренности между двумя странами были достигнуты в 1998 году, принятые с целью снижения террористической угрозы. "Сирийская арабская республика это признает, и она готова полноценно отвечать за свою суверенную территорию после восстановления над ней полного контроля, мы такую позицию поддерживаем", - отметил он.
https://ria.ru/20220823/sar-1811556492.html
сирия
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805128202_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_25e8fa4d480d69609a3e1e052260ec73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, турция, россия, сергей лавров
В мире, Сирия, Турция, Россия, Сергей Лавров
15:05 23.08.2022
 
Важно не допускать начала новых военных действий в Сирии, заявил Лавров

Лавров: важно не допускать начала новых военных действий на севере Сирии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не допустить начала новых военных действий на севере Сирии, Дамаску и Анкаре важно договориться, используя существующие каналы.
"Что касается вопроса о том, как может развиваться ситуация на севере Сирийской арабской республики, главное - не допускать новых военных действий, договариваться по дипломатическим каналам на основе политических принципов, которые собственно и раньше существовали в отношениях между Сирией и Турции", - сказал Лавров во вторник на пресс-конференции с главой МИД Сирии.
Лавров напомнил, что такие договоренности между двумя странами были достигнуты в 1998 году, принятые с целью снижения террористической угрозы. "Сирийская арабская республика это признает, и она готова полноценно отвечать за свою суверенную территорию после восстановления над ней полного контроля, мы такую позицию поддерживаем", - отметил он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 14:23
Россия и Сирия требуют от Израиля уважать суверенитет САР, заявил Лавров
 
В миреСирияТурцияРоссияСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала