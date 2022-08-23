https://ria.ru/20220823/siriya-1811568202.html

Важно не допускать начала новых военных действий в Сирии, заявил Лавров

Важно не допускать начала новых военных действий в Сирии, заявил Лавров - РИА Новости, 23.08.2022

Важно не допускать начала новых военных действий в Сирии, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не допустить начала новых военных действий на севере Сирии, Дамаску и Анкаре важно договориться, используя существующие... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T15:05

2022-08-23T15:05

2022-08-23T15:05

в мире

сирия

турция

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не допустить начала новых военных действий на севере Сирии, Дамаску и Анкаре важно договориться, используя существующие каналы."Что касается вопроса о том, как может развиваться ситуация на севере Сирийской арабской республики, главное - не допускать новых военных действий, договариваться по дипломатическим каналам на основе политических принципов, которые собственно и раньше существовали в отношениях между Сирией и Турции", - сказал Лавров во вторник на пресс-конференции с главой МИД Сирии.Лавров напомнил, что такие договоренности между двумя странами были достигнуты в 1998 году, принятые с целью снижения террористической угрозы. "Сирийская арабская республика это признает, и она готова полноценно отвечать за свою суверенную территорию после восстановления над ней полного контроля, мы такую позицию поддерживаем", - отметил он.

https://ria.ru/20220823/sar-1811556492.html

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в мире, сирия, турция, россия, сергей лавров