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TASNIM: Эрдоган и Асад могут встретиться на саммите ШОС в сентябре - РИА Новости, 23.08.2022
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TASNIM: Эрдоган и Асад могут встретиться на саммите ШОС в сентябре
TASNIM: Эрдоган и Асад могут встретиться на саммите ШОС в сентябре - РИА Новости, 23.08.2022
TASNIM: Эрдоган и Асад могут встретиться на саммите ШОС в сентябре
Президенты Турции и Сирии Тайип Эрдоган и Башар Асад могут встретиться на саммите ШОС в сентябре в Узбекистане, заявило иранское агентство Tasnim со ссылкой на... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T06:27
2022-08-23T06:56
в мире
башар асад
владимир путин
догу перинчек
узбекистан
сирия
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шос
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АНКАРА, 23 авг – РИА Новости. Президенты Турции и Сирии Тайип Эрдоган и Башар Асад могут встретиться на саммите ШОС в сентябре в Узбекистане, заявило иранское агентство Tasnim со ссылкой на свои источники.Ранее Эрдоган заявил, что его российский коллега Владимир Путин пригласил его на встречу ШОС в Узбекистане в сентябре.По сведениям агентства, лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек в ближайшее время отправится в Сирию в составе политической и дипломатической делегации, где встретится и проведет переговоры с президентом Башаром Асадом.Уточняется, что эта поездка будет совершена на специальном 12-местном самолете, и это будет первый рейс из турецкого аэропорта в Дамаск за 10 лет (с 2011 года прямые рейсы не выполняются).О возможной встрече президентов Турции и Сирии сообщил также колумнист газеты Türkiye Фуат Угур, издание известно своей близостью к правительству страны.
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в мире, башар асад, владимир путин, догу перинчек, узбекистан, сирия, турция, шос
В мире, Башар Асад, Владимир Путин, Догу Перинчек, Узбекистан, Сирия, Турция, ШОС
06:27 23.08.2022 (обновлено: 06:56 23.08.2022)
 
TASNIM: Эрдоган и Асад могут встретиться на саммите ШОС в сентябре

TASNIM заявило о возможности встречи Эрдогана и Асада на саммите ШОС в сентябре

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФлаг с эмблемой саммита ШОС
Флаг с эмблемой саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаг с эмблемой саммита ШОС. Архивное фото
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АНКАРА, 23 авг – РИА Новости. Президенты Турции и Сирии Тайип Эрдоган и Башар Асад могут встретиться на саммите ШОС в сентябре в Узбекистане, заявило иранское агентство Tasnim со ссылкой на свои источники.
Ранее Эрдоган заявил, что его российский коллега Владимир Путин пригласил его на встречу ШОС в Узбекистане в сентябре.
"Президент России (Владимир Путин) пригласил Эрдогана принять участие в заседании Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане. Путин также попросил Асада принять участие в этой встрече", - пишет агентство.
По сведениям агентства, лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек в ближайшее время отправится в Сирию в составе политической и дипломатической делегации, где встретится и проведет переговоры с президентом Башаром Асадом.
"Согласно полученным известиям, Перинчека в этой поездке будет сопровождать ряд бывших министров и ветеранов турецкой дипломатии, а отчет об этой поездке будет представлен турецким властям", - говорится в сообщении.
Уточняется, что эта поездка будет совершена на специальном 12-местном самолете, и это будет первый рейс из турецкого аэропорта в Дамаск за 10 лет (с 2011 года прямые рейсы не выполняются).
"В центре внимания этой поездки будут пути восстановления отношений, совместная борьба с терроризмом на севере Сирии и возвращение беженцев. Также, исходя из полученной информации, если эта встреча будет положительной и доклад будет представлен и подытожен в Дамаске и Анкаре, возможно, лидеры двух стран встретятся друг с другом на полях предстоящего заседания Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане. Эта встреча пройдет в Узбекистане в последние дни сентября", - уточнило агентство.
О возможной встрече президентов Турции и Сирии сообщил также колумнист газеты Türkiye Фуат Угур, издание известно своей близостью к правительству страны.
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В миреБашар АсадВладимир ПутинДогу ПеринчекУзбекистанСирияТурцияШОС
 
 
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