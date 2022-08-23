06:27 23.08.2022 (обновлено: 06:56 23.08.2022)
TASNIM: Эрдоган и Асад могут встретиться на саммите ШОС в сентябре
TASNIM заявило о возможности встречи Эрдогана и Асада на саммите ШОС в сентябре
Флаг с эмблемой саммита ШОС. Архивное фото
АНКАРА, 23 авг – РИА Новости. Президенты Турции и Сирии Тайип Эрдоган и Башар Асад могут встретиться на саммите ШОС в сентябре в Узбекистане, заявило иранское агентство Tasnim со ссылкой на свои источники.
Ранее Эрдоган заявил, что его российский коллега Владимир Путин пригласил его на встречу ШОС в Узбекистане в сентябре.
"Президент России (Владимир Путин) пригласил Эрдогана принять участие в заседании Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане. Путин также попросил Асада принять участие в этой встрече", - пишет агентство.
По сведениям агентства, лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек в ближайшее время отправится в Сирию в составе политической и дипломатической делегации, где встретится и проведет переговоры с президентом Башаром Асадом.
"Согласно полученным известиям, Перинчека в этой поездке будет сопровождать ряд бывших министров и ветеранов турецкой дипломатии, а отчет об этой поездке будет представлен турецким властям", - говорится в сообщении.
Уточняется, что эта поездка будет совершена на специальном 12-местном самолете, и это будет первый рейс из турецкого аэропорта в Дамаск за 10 лет (с 2011 года прямые рейсы не выполняются).
"В центре внимания этой поездки будут пути восстановления отношений, совместная борьба с терроризмом на севере Сирии и возвращение беженцев. Также, исходя из полученной информации, если эта встреча будет положительной и доклад будет представлен и подытожен в Дамаске и Анкаре, возможно, лидеры двух стран встретятся друг с другом на полях предстоящего заседания Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане. Эта встреча пройдет в Узбекистане в последние дни сентября", - уточнило агентство.
О возможной встрече президентов Турции и Сирии сообщил также колумнист газеты Türkiye Фуат Угур, издание известно своей близостью к правительству страны.