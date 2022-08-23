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TASNIM: Эрдоган и Асад могут встретиться на саммите ШОС в сентябре

TASNIM: Эрдоган и Асад могут встретиться на саммите ШОС в сентябре - РИА Новости, 23.08.2022

TASNIM: Эрдоган и Асад могут встретиться на саммите ШОС в сентябре

Президенты Турции и Сирии Тайип Эрдоган и Башар Асад могут встретиться на саммите ШОС в сентябре в Узбекистане, заявило иранское агентство Tasnim со ссылкой на... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T06:27

2022-08-23T06:27

2022-08-23T06:56

в мире

башар асад

владимир путин

догу перинчек

узбекистан

сирия

турция

шос

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АНКАРА, 23 авг – РИА Новости. Президенты Турции и Сирии Тайип Эрдоган и Башар Асад могут встретиться на саммите ШОС в сентябре в Узбекистане, заявило иранское агентство Tasnim со ссылкой на свои источники.Ранее Эрдоган заявил, что его российский коллега Владимир Путин пригласил его на встречу ШОС в Узбекистане в сентябре.По сведениям агентства, лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек в ближайшее время отправится в Сирию в составе политической и дипломатической делегации, где встретится и проведет переговоры с президентом Башаром Асадом.Уточняется, что эта поездка будет совершена на специальном 12-местном самолете, и это будет первый рейс из турецкого аэропорта в Дамаск за 10 лет (с 2011 года прямые рейсы не выполняются).О возможной встрече президентов Турции и Сирии сообщил также колумнист газеты Türkiye Фуат Угур, издание известно своей близостью к правительству страны.

https://ria.ru/20220809/siriya-1808270512.html

узбекистан

сирия

турция

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в мире, башар асад, владимир путин, догу перинчек, узбекистан, сирия, турция, шос