11:40 23.08.2022 (обновлено: 22:51 23.08.2022)
В Германии высмеяли Шольца после слов о ловушке Путина
Читатели газеты Die Welt раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца после его слов о Путине
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца после его слов о том, что решение Канады вернуть турбину для "Северного потока" разоблачило стратегию президента России Владимира Путина.
На пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо Шольц высоко оценил сотрудничество с Оттавой в вопросе возвращения турбины и призвал продолжать его, чтобы "не попасть в ловушку Путина". Кроме того, он отметил важность развития проекта зеленого водорода.
"Если бы мы мыслили чисто материалистически, то нам пришлось бы держать кулачки за Путина", — написал Dombacher M.
"Знает ли господин Шольц, что этот водородный путь означает для нашей экономики с точки зрения затрат?" — спросила Karsten D.
"Почему мы отправляем Олафа Шольца в Канаду? Самое позднее на следующий день он уже забыл о том, что обсуждалось!" — пошутил Tim S.
"Разговор о зеленом водороде в отдаленном будущем нужен, чтобы отвлечь внимание от того, что угольные электростанции снова вводятся в строй, а атомные закрываются", — отметил Achim G.
"Это становится абсурдным. Мы объявляем санкции, а потом называем русских ненадежными? Или мистер Шольц опять что-то забыл", — заключили читатели.
19 августа, 19:38СМИ: Германию ждет социальный взрыв из-за дефицита газа из России
В Германии прогнозируют зимой энергетический коллапс из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали население к экономии электроэнергии, воды и тепла.
Кроме того, всей Европе грозит серьезный топливный дефицит, поскольку основной российский газопровод "Северный поток" работает лишь на 20 процентов от общей мощности. "Газпром" объяснил это ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только один из пяти двигателей.
Особая сложность возникла с возвращением турбины, проходившей ремонт в Канаде. Из-за санкций против "Газпрома" местные власти выдали разрешение на ее вывоз лишь 10 июля, но не учли в нем условий контракта и отправили двигатель в Германию, а не в Россию. Для дальнейшей транспортировки необходимы разрешения властей Евросоюза и Великобритании.