https://ria.ru/20220823/sholts-1811503710.html

В Германии высмеяли Шольца после слов о ловушке Путина

В Германии высмеяли Шольца после слов о ловушке Путина - РИА Новости, 23.08.2022

В Германии высмеяли Шольца после слов о ловушке Путина

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца после его слов о том, что решение Канады вернуть турбину для "Северного потока"... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T11:40

2022-08-23T11:40

2022-08-23T22:51

олаф шольц

канада

россия

джастин трюдо

германия

газпром

северный поток

в мире

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца после его слов о том, что решение Канады вернуть турбину для "Северного потока" разоблачило стратегию президента России Владимира Путина.На пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо Шольц высоко оценил сотрудничество с Оттавой в вопросе возвращения турбины и призвал продолжать его, чтобы "не попасть в ловушку Путина". Кроме того, он отметил важность развития проекта зеленого водорода."Если бы мы мыслили чисто материалистически, то нам пришлось бы держать кулачки за Путина", — написал Dombacher M. "Знает ли господин Шольц, что этот водородный путь означает для нашей экономики с точки зрения затрат?" — спросила Karsten D. "Почему мы отправляем Олафа Шольца в Канаду? Самое позднее на следующий день он уже забыл о том, что обсуждалось!" — пошутил Tim S. "Разговор о зеленом водороде в отдаленном будущем нужен, чтобы отвлечь внимание от того, что угольные электростанции снова вводятся в строй, а атомные закрываются", — отметил Achim G. "Это становится абсурдным. Мы объявляем санкции, а потом называем русских ненадежными? Или мистер Шольц опять что-то забыл", — заключили читатели. В Германии прогнозируют зимой энергетический коллапс из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали население к экономии электроэнергии, воды и тепла.Кроме того, всей Европе грозит серьезный топливный дефицит, поскольку основной российский газопровод "Северный поток" работает лишь на 20 процентов от общей мощности. "Газпром" объяснил это ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только один из пяти двигателей.Особая сложность возникла с возвращением турбины, проходившей ремонт в Канаде. Из-за санкций против "Газпрома" местные власти выдали разрешение на ее вывоз лишь 10 июля, но не учли в нем условий контракта и отправили двигатель в Германию, а не в Россию. Для дальнейшей транспортировки необходимы разрешения властей Евросоюза и Великобритании.

https://ria.ru/20220823/sholts-1811470225.html

https://ria.ru/20220819/germaniya-1810868665.html

https://ria.ru/20220730/germaniya-1806113473.html

канада

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

олаф шольц, канада, россия, джастин трюдо, германия, газпром, северный поток, в мире, владимир путин