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В Германии высмеяли Шольца после слов о ловушке Путина - РИА Новости, 23.08.2022
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В Германии высмеяли Шольца после слов о ловушке Путина
В Германии высмеяли Шольца после слов о ловушке Путина - РИА Новости, 23.08.2022
В Германии высмеяли Шольца после слов о ловушке Путина
Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца после его слов о том, что решение Канады вернуть турбину для "Северного потока"... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T11:40
2022-08-23T22:51
олаф шольц
канада
россия
джастин трюдо
германия
газпром
северный поток
в мире
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца после его слов о том, что решение Канады вернуть турбину для "Северного потока" разоблачило стратегию президента России Владимира Путина.На пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо Шольц высоко оценил сотрудничество с Оттавой в вопросе возвращения турбины и призвал продолжать его, чтобы "не попасть в ловушку Путина". Кроме того, он отметил важность развития проекта зеленого водорода."Если бы мы мыслили чисто материалистически, то нам пришлось бы держать кулачки за Путина", — написал Dombacher M. "Знает ли господин Шольц, что этот водородный путь означает для нашей экономики с точки зрения затрат?" — спросила Karsten D. "Почему мы отправляем Олафа Шольца в Канаду? Самое позднее на следующий день он уже забыл о том, что обсуждалось!" — пошутил Tim S. "Разговор о зеленом водороде в отдаленном будущем нужен, чтобы отвлечь внимание от того, что угольные электростанции снова вводятся в строй, а атомные закрываются", — отметил Achim G. "Это становится абсурдным. Мы объявляем санкции, а потом называем русских ненадежными? Или мистер Шольц опять что-то забыл", — заключили читатели. В Германии прогнозируют зимой энергетический коллапс из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали население к экономии электроэнергии, воды и тепла.Кроме того, всей Европе грозит серьезный топливный дефицит, поскольку основной российский газопровод "Северный поток" работает лишь на 20 процентов от общей мощности. "Газпром" объяснил это ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только один из пяти двигателей.Особая сложность возникла с возвращением турбины, проходившей ремонт в Канаде. Из-за санкций против "Газпрома" местные власти выдали разрешение на ее вывоз лишь 10 июля, но не учли в нем условий контракта и отправили двигатель в Германию, а не в Россию. Для дальнейшей транспортировки необходимы разрешения властей Евросоюза и Великобритании.
https://ria.ru/20220823/sholts-1811470225.html
https://ria.ru/20220819/germaniya-1810868665.html
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олаф шольц, канада, россия, джастин трюдо, германия, газпром, северный поток, в мире, владимир путин
Олаф Шольц, Канада, Россия, Джастин Трюдо, Германия, Газпром, Северный поток, В мире, Владимир Путин
11:40 23.08.2022 (обновлено: 22:51 23.08.2022)
 
В Германии высмеяли Шольца после слов о ловушке Путина

Читатели газеты Die Welt раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца после его слов о Путине

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца после его слов о том, что решение Канады вернуть турбину для "Северного потока" разоблачило стратегию президента России Владимира Путина.
На пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо Шольц высоко оценил сотрудничество с Оттавой в вопросе возвращения турбины и призвал продолжать его, чтобы "не попасть в ловушку Путина". Кроме того, он отметил важность развития проекта зеленого водорода.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 09:19
В Германии признали провал Шольца в попытке найти замену российскому газу
"Если бы мы мыслили чисто материалистически, то нам пришлось бы держать кулачки за Путина", — написал Dombacher M.
"Знает ли господин Шольц, что этот водородный путь означает для нашей экономики с точки зрения затрат?" — спросила Karsten D.
"Почему мы отправляем Олафа Шольца в Канаду? Самое позднее на следующий день он уже забыл о том, что обсуждалось!" — пошутил Tim S.
"Разговор о зеленом водороде в отдаленном будущем нужен, чтобы отвлечь внимание от того, что угольные электростанции снова вводятся в строй, а атомные закрываются", — отметил Achim G.
"Это становится абсурдным. Мы объявляем санкции, а потом называем русских ненадежными? Или мистер Шольц опять что-то забыл", — заключили читатели.
Промышленное предприятие Shell в Весселинге, Германия - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 19:38
СМИ: Германию ждет социальный взрыв из-за дефицита газа из России
В Германии прогнозируют зимой энергетический коллапс из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали население к экономии электроэнергии, воды и тепла.
Кроме того, всей Европе грозит серьезный топливный дефицит, поскольку основной российский газопровод "Северный поток" работает лишь на 20 процентов от общей мощности. "Газпром" объяснил это ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только один из пяти двигателей.
Особая сложность возникла с возвращением турбины, проходившей ремонт в Канаде. Из-за санкций против "Газпрома" местные власти выдали разрешение на ее вывоз лишь 10 июля, но не учли в нем условий контракта и отправили двигатель в Германию, а не в Россию. Для дальнейшей транспортировки необходимы разрешения властей Евросоюза и Великобритании.
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
30 июля, 18:06
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Олаф ШольцКанадаРоссияДжастин ТрюдоГерманияГазпромСеверный потокВ миреВладимир Путин
 
 
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