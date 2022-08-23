Рейтинг@Mail.ru
В Германии признали провал Шольца в попытке найти замену российскому газу - РИА Новости, 23.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220823/sholts-1811470225.html
В Германии признали провал Шольца в попытке найти замену российскому газу
В Германии признали провал Шольца в попытке найти замену российскому газу - РИА Новости, 23.08.2022
В Германии признали провал Шольца в попытке найти замену российскому газу
Попытки канцлера Германии Олафа Шольца договориться о поставках канадского газа не увенчались успехом, пишет Петра Пинцлер в статье для издания Die Zeit. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T09:19
2022-08-23T11:03
в мире
германия
россия
олаф шольц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810678660_0:0:2979:1676_1920x0_80_0_0_f0b08058567c2f967e5e492ceb40e7f1.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Попытки канцлера Германии Олафа Шольца договориться о поставках канадского газа не увенчались успехом, пишет Петра Пинцлер в статье для издания Die Zeit. "Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Шольц постоянно говорили о партнерстве, дружбе, крепких и тесных взаимоотношениях. Немецких гостей канадские коллеги пригласили на обед. Снова поговорили о дружбе. Но наступило утро второго дня визита, речь зашла о газе, и красноречие канадского премьера закончилось", — утверждает автор. Пинцлер обратила внимание и на то, что на совместной пресс-конференции Трюдо заявил, что Канада рассмотрит вопрос о возможной бизнес-модели для поставок сжиженного природного газа в Германию. "В переводе это означает: при нынешних ценах на газ экспорт из Канады в Европу просто не окупается, и неизвестно, может ли он выйти на окупаемость в будущем. Факты говорят о том, что в ближайшее время газ из Канады не заменит поставки из России, по крайней мере, для Германии", — считает обозревательница. Она отметила, что основные месторождения находятся на западе Канады, откуда газ можно было бы сравнительно легко доставлять в Азию, но не в Европу. "Чтобы канадскому газу попасть в Европу, ему сначала нужно будет пройти через весь континент по трубопроводу. Сможет ли это произойти достаточно быстро? Более чем сомнительно. Голубое топливо из Канады вряд ли пересечет Атлантику этой или следующей зимой", — говорится в статье.В Германии прогнозируют зимой энергетический коллапс из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали население к экономии электроэнергии, воды и тепла.
https://ria.ru/20220820/inflyatsiya-1811048190.html
https://ria.ru/20220819/germaniya-1810868665.html
https://ria.ru/20220816/gaz-1809991068.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810678660_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_923eb8badf417da15f0f24063fb70274.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, олаф шольц
В мире, Германия, Россия, Олаф Шольц
09:19 23.08.2022 (обновлено: 11:03 23.08.2022)
 
В Германии признали провал Шольца в попытке найти замену российскому газу

Die Zeit: канцлер ФРГ Шольц не смог договориться с премьером Канады Трюдо о поставках газа

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Попытки канцлера Германии Олафа Шольца договориться о поставках канадского газа не увенчались успехом, пишет Петра Пинцлер в статье для издания Die Zeit.
"Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Шольц постоянно говорили о партнерстве, дружбе, крепких и тесных взаимоотношениях. Немецких гостей канадские коллеги пригласили на обед. Снова поговорили о дружбе. Но наступило утро второго дня визита, речь зашла о газе, и красноречие канадского премьера закончилось", — утверждает автор.
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
20 августа, 23:27
FT: Германию ждет рекордная за 70 лет инфляция без российского газа
Пинцлер обратила внимание и на то, что на совместной пресс-конференции Трюдо заявил, что Канада рассмотрит вопрос о возможной бизнес-модели для поставок сжиженного природного газа в Германию.
"В переводе это означает: при нынешних ценах на газ экспорт из Канады в Европу просто не окупается, и неизвестно, может ли он выйти на окупаемость в будущем. Факты говорят о том, что в ближайшее время газ из Канады не заменит поставки из России, по крайней мере, для Германии", — считает обозревательница.

Она отметила, что основные месторождения находятся на западе Канады, откуда газ можно было бы сравнительно легко доставлять в Азию, но не в Европу.
Промышленное предприятие Shell в Весселинге, Германия - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 19:38
СМИ: Германию ждет социальный взрыв из-за дефицита газа из России
"Чтобы канадскому газу попасть в Европу, ему сначала нужно будет пройти через весь континент по трубопроводу. Сможет ли это произойти достаточно быстро? Более чем сомнительно. Голубое топливо из Канады вряд ли пересечет Атлантику этой или следующей зимой", — говорится в статье.
В Германии прогнозируют зимой энергетический коллапс из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали население к экономии электроэнергии, воды и тепла.
Министр экономики Германии Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 14:00Специальная военная операция на Украине
Глава Минэкономики Германии объяснил срыв договоренности по газу с Катаром
 
В миреГерманияРоссияОлаф Шольц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала