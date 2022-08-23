https://ria.ru/20220823/sholts-1811470225.html

В Германии признали провал Шольца в попытке найти замену российскому газу

В Германии признали провал Шольца в попытке найти замену российскому газу - РИА Новости, 23.08.2022

В Германии признали провал Шольца в попытке найти замену российскому газу

Попытки канцлера Германии Олафа Шольца договориться о поставках канадского газа не увенчались успехом, пишет Петра Пинцлер в статье для издания Die Zeit. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T09:19

2022-08-23T09:19

2022-08-23T11:03

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олаф шольц

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Попытки канцлера Германии Олафа Шольца договориться о поставках канадского газа не увенчались успехом, пишет Петра Пинцлер в статье для издания Die Zeit. "Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Шольц постоянно говорили о партнерстве, дружбе, крепких и тесных взаимоотношениях. Немецких гостей канадские коллеги пригласили на обед. Снова поговорили о дружбе. Но наступило утро второго дня визита, речь зашла о газе, и красноречие канадского премьера закончилось", — утверждает автор. Пинцлер обратила внимание и на то, что на совместной пресс-конференции Трюдо заявил, что Канада рассмотрит вопрос о возможной бизнес-модели для поставок сжиженного природного газа в Германию. "В переводе это означает: при нынешних ценах на газ экспорт из Канады в Европу просто не окупается, и неизвестно, может ли он выйти на окупаемость в будущем. Факты говорят о том, что в ближайшее время газ из Канады не заменит поставки из России, по крайней мере, для Германии", — считает обозревательница. Она отметила, что основные месторождения находятся на западе Канады, откуда газ можно было бы сравнительно легко доставлять в Азию, но не в Европу. "Чтобы канадскому газу попасть в Европу, ему сначала нужно будет пройти через весь континент по трубопроводу. Сможет ли это произойти достаточно быстро? Более чем сомнительно. Голубое топливо из Канады вряд ли пересечет Атлантику этой или следующей зимой", — говорится в статье.В Германии прогнозируют зимой энергетический коллапс из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали население к экономии электроэнергии, воды и тепла.

https://ria.ru/20220820/inflyatsiya-1811048190.html

https://ria.ru/20220819/germaniya-1810868665.html

https://ria.ru/20220816/gaz-1809991068.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, германия, россия, олаф шольц