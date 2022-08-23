Шестун объявил новую голодовку в СИЗО
Экс-глава Серпуховского района Подмосковья Шестун объявил новую голодовку в СИЗО
© РИА Новости / Александр ВильфБывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде . Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Экс-глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун объявил в СИЗО новую голодовку из-за отказа направить его на медицинскую операцию, сообщила РИА Новости во вторник его супруга Юлия Шестун.
"Он объявил голодовку с требованием провести операцию грыжи. Ещё 3 месяца назад консультирующие хирурги указали в медицинском деле на необходимость проведения операции, однако всё это время в СИЗО Каширы ему отказывают по формальным основаниям. При этом Александр Вячеславович испытывает острые боли, из-за которых не может спать", - рассказала собеседница агентства.
11 августа, 15:52Шестуну добавили шесть месяцев колонии
Комментариями УФСИН по Подмосковью РИА Новости не располагает.
Подольский горсуд в декабре 2020 года приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего главу района выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района. Мособлсуд впоследствии признал приговор законным.
Вскоре после первого решения суда на Шестуна возбудили уголовное дело об угрозах судье Подольского суда Татьяне Юферовой. В августе Домодедовский суд Московской области ужесточил бывшему главе района наказание до 15,5 лет колонии.
Шестун не признал вину во всех вменяемых преступлениях и считает свое преследование политически мотивированным, в этой связи в СИЗО и колонии он несколько раз держал голодовки.