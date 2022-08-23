Рейтинг@Mail.ru
Шестун объявил новую голодовку в СИЗО - РИА Новости, 23.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220823/shestun-1811525753.html
Шестун объявил новую голодовку в СИЗО
Шестун объявил новую голодовку в СИЗО - РИА Новости, 23.08.2022
Шестун объявил новую голодовку в СИЗО
Экс-глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун объявил в СИЗО новую голодовку из-за отказа направить его на медицинскую операцию, сообщила... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T12:46
2022-08-23T12:46
происшествия
московская область (подмосковье)
серпуховский район
московский областной суд
россия
александр шестун
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155248/36/1552483688_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3187c33c9ea2f2366dd2f789edadd490.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Экс-глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун объявил в СИЗО новую голодовку из-за отказа направить его на медицинскую операцию, сообщила РИА Новости во вторник его супруга Юлия Шестун."Он объявил голодовку с требованием провести операцию грыжи. Ещё 3 месяца назад консультирующие хирурги указали в медицинском деле на необходимость проведения операции, однако всё это время в СИЗО Каширы ему отказывают по формальным основаниям. При этом Александр Вячеславович испытывает острые боли, из-за которых не может спать", - рассказала собеседница агентства.Комментариями УФСИН по Подмосковью РИА Новости не располагает.Подольский горсуд в декабре 2020 года приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего главу района выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района. Мособлсуд впоследствии признал приговор законным.Вскоре после первого решения суда на Шестуна возбудили уголовное дело об угрозах судье Подольского суда Татьяне Юферовой. В августе Домодедовский суд Московской области ужесточил бывшему главе района наказание до 15,5 лет колонии.Шестун не признал вину во всех вменяемых преступлениях и считает свое преследование политически мотивированным, в этой связи в СИЗО и колонии он несколько раз держал голодовки.
https://ria.ru/20220811/shestun-1808911910.html
https://ria.ru/20220524/shestun-1790416028.html
московская область (подмосковье)
серпуховский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155248/36/1552483688_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d6886bec51fcc3ec67e2c4f010ae8f04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), серпуховский район, московский областной суд, россия, александр шестун
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Серпуховский район, Московский областной суд, Россия, Александр Шестун
12:46 23.08.2022
 
Шестун объявил новую голодовку в СИЗО

Экс-глава Серпуховского района Подмосковья Шестун объявил новую голодовку в СИЗО

© РИА Новости / Александр ВильфБывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Экс-глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун объявил в СИЗО новую голодовку из-за отказа направить его на медицинскую операцию, сообщила РИА Новости во вторник его супруга Юлия Шестун.
"Он объявил голодовку с требованием провести операцию грыжи. Ещё 3 месяца назад консультирующие хирурги указали в медицинском деле на необходимость проведения операции, однако всё это время в СИЗО Каширы ему отказывают по формальным основаниям. При этом Александр Вячеславович испытывает острые боли, из-за которых не может спать", - рассказала собеседница агентства.
Александр Шестун - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 15:52
Шестуну добавили шесть месяцев колонии
Комментариями УФСИН по Подмосковью РИА Новости не располагает.
Подольский горсуд в декабре 2020 года приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего главу района выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района. Мособлсуд впоследствии признал приговор законным.
Вскоре после первого решения суда на Шестуна возбудили уголовное дело об угрозах судье Подольского суда Татьяне Юферовой. В августе Домодедовский суд Московской области ужесточил бывшему главе района наказание до 15,5 лет колонии.
Шестун не признал вину во всех вменяемых преступлениях и считает свое преследование политически мотивированным, в этой связи в СИЗО и колонии он несколько раз держал голодовки.
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 15:14
На находящегося в СИЗО Шестуна составили протокол за дискредитацию армии
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Серпуховский районМосковский областной судРоссияАлександр Шестун
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала