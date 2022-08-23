https://ria.ru/20220823/shestun-1811525753.html

Шестун объявил новую голодовку в СИЗО

Шестун объявил новую голодовку в СИЗО - РИА Новости, 23.08.2022

Шестун объявил новую голодовку в СИЗО

Экс-глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун объявил в СИЗО новую голодовку из-за отказа направить его на медицинскую операцию, сообщила... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T12:46

2022-08-23T12:46

2022-08-23T12:46

происшествия

московская область (подмосковье)

серпуховский район

московский областной суд

россия

александр шестун

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Экс-глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун объявил в СИЗО новую голодовку из-за отказа направить его на медицинскую операцию, сообщила РИА Новости во вторник его супруга Юлия Шестун."Он объявил голодовку с требованием провести операцию грыжи. Ещё 3 месяца назад консультирующие хирурги указали в медицинском деле на необходимость проведения операции, однако всё это время в СИЗО Каширы ему отказывают по формальным основаниям. При этом Александр Вячеславович испытывает острые боли, из-за которых не может спать", - рассказала собеседница агентства.Комментариями УФСИН по Подмосковью РИА Новости не располагает.Подольский горсуд в декабре 2020 года приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего главу района выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района. Мособлсуд впоследствии признал приговор законным.Вскоре после первого решения суда на Шестуна возбудили уголовное дело об угрозах судье Подольского суда Татьяне Юферовой. В августе Домодедовский суд Московской области ужесточил бывшему главе района наказание до 15,5 лет колонии.Шестун не признал вину во всех вменяемых преступлениях и считает свое преследование политически мотивированным, в этой связи в СИЗО и колонии он несколько раз держал голодовки.

https://ria.ru/20220811/shestun-1808911910.html

https://ria.ru/20220524/shestun-1790416028.html

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серпуховский район

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Владимир Лаврентьев

происшествия, московская область (подмосковье), серпуховский район, московский областной суд, россия, александр шестун