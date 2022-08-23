https://ria.ru/20220823/shengen-1811499529.html

Польша хочет создать коалицию для введения запрета выдачи шенгена россиянам

Польша хочет создать коалицию для введения запрета выдачи шенгена россиянам - РИА Новости, 23.08.2022

Польша хочет создать коалицию для введения запрета выдачи шенгена россиянам

Польша хочет создать коалицию стран для лоббирования запрета выдачи шенгенских виз гражданам России, заявил пресс-секретарь правящей партии республики "Право и... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T11:26

2022-08-23T11:26

2022-08-23T11:29

визы

польша

россия

евросоюз

в мире

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ВАРШАВА, 23 авг – РИА Новости. Польша хочет создать коалицию стран для лоббирования запрета выдачи шенгенских виз гражданам России, заявил пресс-секретарь правящей партии республики "Право и справедливость" (PiS) Радослав Фогель."Должна сформироваться коалиция государств, которые будут требовать введения запрета на выдачу виз россиянам на уровне Евросоюза", - цитирует Фогеля агентство РАР.При этом пресс-секретарь PiS выразил надежду, что "страны, которые сегодня блокируют это решение в Европейском союзе, изменят свое отношение, а некоторые из них, например Германия, в конечном итоге решат порвать с бесславной традицией особых германо-российских отношений".Фогель подчеркнул, что Польша выступает за самые жесткие визовые санкции в отношении граждан России. "Наша позиция последовательна. Мы за то, чтобы ввести на европейском уровне как можно более жесткие ограничения на выдачу виз россиянам", - сказал он.Сама Польша уже несколько месяцев не выдает россиянам туристические визы.В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", отмечал замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.

https://ria.ru/20220822/vizy-1811422901.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

визы, польша, россия, евросоюз, в мире