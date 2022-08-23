https://ria.ru/20220823/sberbank-1811510729.html

Сбер продаст дочерний банк в Казахстане

Сбер продаст дочерний банк в Казахстане - РИА Новости, 23.08.2022

Сбер продаст дочерний банк в Казахстане

Сбербанк продаст холдингу "Байтерек" дочерний банк в Казахстане, стороны планируют закрыть сделку в ближайшее время, сообщила российская кредитная организация. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T12:06

2022-08-23T12:06

2022-08-23T12:20

экономика

казахстан

сбербанк россии

сбер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800049925_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_37b6b076784718ef34d4cfe1e259a358.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Сбербанк продаст холдингу "Байтерек" дочерний банк в Казахстане, стороны планируют закрыть сделку в ближайшее время, сообщила российская кредитная организация."Группа Сбербанк и казахстанский Национальный управляющий холдинг "Байтерек" подписали сделку купли-продажи всего пакета акций Сбера в Сбербанк Казахстан. Стороны планируют закрыть сделку в ближайшее время", - говорится в сообщении.Сбербанк пояснил, что принял решение о выходе с казахстанского рынка, руководствуясь текущей геополитической обстановкой и действуя в интересах клиентов дочернего банка.Дочерний банк в Казахстане имеет достаточный запас ликвидности, высококачественный кредитный портфель и на протяжении многих лет является одним из ключевых участников финансового рынка страны, подчеркнули в Сбербанке. Команда сотрудников казахстанского банка продолжит свою работу."Банк продолжит выполнять все свои обязательства перед клиентами. Все условия по банковским продуктам для действующих клиентов останутся неизменными. Сделка позволит банку возобновить в полном объеме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса", - указали в Сбербанке.Сбербанк весной попал под блокирующие санкции западных стран, которые заморозили его активы и запретили своим резидентам совершать с банком операции. Также Сбербанк был отключен от международной системы SWIFT.

https://ria.ru/20220801/uvedomleniya-1806308954.html

https://ria.ru/20220817/dipfeyki-1810194087.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, казахстан, сбербанк россии, сбер