https://ria.ru/20220823/sberbank-1811510729.html
Сбер продаст дочерний банк в Казахстане
Сбер продаст дочерний банк в Казахстане - РИА Новости, 23.08.2022
Сбер продаст дочерний банк в Казахстане
Сбербанк продаст холдингу "Байтерек" дочерний банк в Казахстане, стороны планируют закрыть сделку в ближайшее время, сообщила российская кредитная организация. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T12:06
2022-08-23T12:06
2022-08-23T12:20
экономика
казахстан
сбербанк россии
сбер
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Сбербанк продаст холдингу "Байтерек" дочерний банк в Казахстане, стороны планируют закрыть сделку в ближайшее время, сообщила российская кредитная организация."Группа Сбербанк и казахстанский Национальный управляющий холдинг "Байтерек" подписали сделку купли-продажи всего пакета акций Сбера в Сбербанк Казахстан. Стороны планируют закрыть сделку в ближайшее время", - говорится в сообщении.Сбербанк пояснил, что принял решение о выходе с казахстанского рынка, руководствуясь текущей геополитической обстановкой и действуя в интересах клиентов дочернего банка.Дочерний банк в Казахстане имеет достаточный запас ликвидности, высококачественный кредитный портфель и на протяжении многих лет является одним из ключевых участников финансового рынка страны, подчеркнули в Сбербанке. Команда сотрудников казахстанского банка продолжит свою работу."Банк продолжит выполнять все свои обязательства перед клиентами. Все условия по банковским продуктам для действующих клиентов останутся неизменными. Сделка позволит банку возобновить в полном объеме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса", - указали в Сбербанке.Сбербанк весной попал под блокирующие санкции западных стран, которые заморозили его активы и запретили своим резидентам совершать с банком операции. Также Сбербанк был отключен от международной системы SWIFT.
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экономика, казахстан, сбербанк россии, сбер
Экономика, Казахстан, Сбербанк России, Сбер
12:06 23.08.2022 (обновлено: 12:20 23.08.2022)
Сбер продаст дочерний банк в Казахстане
Сбер продаст дочерний банк в Казахстане холдингу "Байтерек"