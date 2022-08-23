https://ria.ru/20220823/sapery-1811698357.html

Саперы обезвредили более 590 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР

Саперы обезвредили более 590 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 23.08.2022

Саперы обезвредили более 590 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР

Отряды разминирования ВС и МЧС России проверили 19 722,44 гектара территории, обезвредили 591 124 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР, заявил во вторник... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T21:38

2022-08-23T21:38

2022-08-23T21:38

специальная военная операция на украине

в мире

россия

луганская народная республика

донбасс

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Отряды разминирования ВС и МЧС России проверили 19 722,44 гектара территории, обезвредили 591 124 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР, заявил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он сообщил, что отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации, МЧС России, МЧС Донецкой и Луганской народных республик продолжают выполнять задачи по очистке республик Донбасса и освобожденных районов Украины от взрывоопасных предметов."Всего проверено: 19 722,44 гектара территории, 1234 здания (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 187,91 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 591 124 взрывоопасных предмета", - заявил генерал.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

в мире, россия, луганская народная республика, донбасс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)