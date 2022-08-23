https://ria.ru/20220823/sapery-1811698357.html
Саперы обезвредили более 590 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР
Саперы обезвредили более 590 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 23.08.2022
Саперы обезвредили более 590 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР
Отряды разминирования ВС и МЧС России проверили 19 722,44 гектара территории, обезвредили 591 124 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР, заявил во вторник... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T21:38
2022-08-23T21:38
2022-08-23T21:38
специальная военная операция на украине
в мире
россия
луганская народная республика
донбасс
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Отряды разминирования ВС и МЧС России проверили 19 722,44 гектара территории, обезвредили 591 124 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР, заявил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он сообщил, что отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации, МЧС России, МЧС Донецкой и Луганской народных республик продолжают выполнять задачи по очистке республик Донбасса и освобожденных районов Украины от взрывоопасных предметов."Всего проверено: 19 722,44 гектара территории, 1234 здания (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 187,91 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 591 124 взрывоопасных предмета", - заявил генерал.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, луганская народная республика, донбасс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Донбасс, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Саперы обезвредили более 590 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР
Минобороны: ВС и МЧС России обезвредили более 590 тысяч опасных предметов в ДНР и ЛНР