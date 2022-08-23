https://ria.ru/20220823/sanktsii-1811646617.html

Тамбовский губернатор поблагодарил правительство Канады за санкции

Тамбовский губернатор поблагодарил правительство Канады за санкции - РИА Новости, 23.08.2022

Тамбовский губернатор поблагодарил правительство Канады за санкции

Руководитель Тамбовской области Максим Егоров, попавший в санкционный список Канады, поблагодарил правительство этой страны за высокую оценку его труда и... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T17:55

2022-08-23T17:55

2022-08-23T17:55

в мире

канада

санкции в отношении россии

тамбовская область

максим егоров

донецкая народная республика

великобритания

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ВОРОНЕЖ, 23 авг - РИА Новости. Руководитель Тамбовской области Максим Егоров, попавший в санкционный список Канады, поблагодарил правительство этой страны за высокую оценку его труда и отметил, что ждет аналогичную "высокую награду" от госдепартамента США.Канада ввела санкции против 27 российских губернаторов."Спасибо правительству Канады за высокую оценку моего труда — снова попал в санкционные списки, теперь уже канадские! Теперь жду "высокой награды" от госдепартамента США", - написал Егоров в своём Telegram-канале.В конце июля Великобритания ввела санкции против Егорова. Тогда врио губернатора сказал, что такое решение не повлияет на его работу и область продолжит помогать ДНР, ЛНР и освобождённым территориям Украины.

https://ria.ru/20220823/kanada-1811628544.html

канада

тамбовская область

донецкая народная республика

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, канада, санкции в отношении россии, тамбовская область, максим егоров, донецкая народная республика, великобритания