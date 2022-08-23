https://ria.ru/20220823/sanktsii-1811646617.html
Тамбовский губернатор поблагодарил правительство Канады за санкции
Тамбовский губернатор поблагодарил правительство Канады за санкции - РИА Новости, 23.08.2022
Тамбовский губернатор поблагодарил правительство Канады за санкции
Руководитель Тамбовской области Максим Егоров, попавший в санкционный список Канады, поблагодарил правительство этой страны за высокую оценку его труда и... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T17:55
2022-08-23T17:55
2022-08-23T17:55
в мире
канада
санкции в отношении россии
тамбовская область
максим егоров
донецкая народная республика
великобритания
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ВОРОНЕЖ, 23 авг - РИА Новости. Руководитель Тамбовской области Максим Егоров, попавший в санкционный список Канады, поблагодарил правительство этой страны за высокую оценку его труда и отметил, что ждет аналогичную "высокую награду" от госдепартамента США.Канада ввела санкции против 27 российских губернаторов."Спасибо правительству Канады за высокую оценку моего труда — снова попал в санкционные списки, теперь уже канадские! Теперь жду "высокой награды" от госдепартамента США", - написал Егоров в своём Telegram-канале.В конце июля Великобритания ввела санкции против Егорова. Тогда врио губернатора сказал, что такое решение не повлияет на его работу и область продолжит помогать ДНР, ЛНР и освобождённым территориям Украины.
https://ria.ru/20220823/kanada-1811628544.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, санкции в отношении россии, тамбовская область, максим егоров, донецкая народная республика, великобритания
В мире, Канада, Санкции в отношении России, Тамбовская область, Максим Егоров, Донецкая Народная Республика, Великобритания
Тамбовский губернатор поблагодарил правительство Канады за санкции
Тамбовский губернатор назвал попадание в санкционный список Канады высокой оценкой работы