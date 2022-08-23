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Британия убрала губернатора Севастополя из санкционного списка - РИА Новости, 23.08.2022
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Британия убрала губернатора Севастополя из санкционного списка
Британия убрала губернатора Севастополя из санкционного списка - РИА Новости, 23.08.2022
Британия убрала губернатора Севастополя из санкционного списка
Великобритания убрала из санкционного списка губернатора Севастополя Михаила Развожаева, следует из заявления, опубликованного на сайте правительства страны во... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T17:29
2022-08-23T17:29
санкции
санкции в отношении россии
великобритания
россия
севастополь
республика крым
михаил развожаев
евросоюз
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Великобритания убрала из санкционного списка губернатора Севастополя Михаила Развожаева, следует из заявления, опубликованного на сайте правительства страны во вторник."Следующее лицо было исключено из сводного списка (санкций) и больше не подлежит замораживанию активов: Михаил Владимирович Развожаев", - говорится в тексте.Совет стран Евросоюза по общим делам, в который на тот момент еще входила Великобритания, в январе 2020 года принял решение добавить семерых человек в санкционный список по Украине ввиду выборов в Крыму в 2019 году. В список тогда попал временно исполняющий на тот момент обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Санкции предполагали запрет на поездки в страны ЕС и замораживание активов в Европейском союзе.
https://radiosputnik.ria.ru/20220801/sanktsii-1806535791.html
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великобритания
россия
севастополь
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санкции, санкции в отношении россии, великобритания, россия, севастополь, республика крым, михаил развожаев, евросоюз
Санкции, Санкции в отношении России, Великобритания, Россия, Севастополь, Республика Крым, Михаил Развожаев, Евросоюз
17:29 23.08.2022
 
Британия убрала губернатора Севастополя из санкционного списка

Великобритания сняла санкции с губернатора Севастополя Михаила Развожаева

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГубернатор Севастополя Михаил Развожаев
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Великобритания убрала из санкционного списка губернатора Севастополя Михаила Развожаева, следует из заявления, опубликованного на сайте правительства страны во вторник.
"Следующее лицо было исключено из сводного списка (санкций) и больше не подлежит замораживанию активов: Михаил Владимирович Развожаев", - говорится в тексте.
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Совет стран Евросоюза по общим делам, в который на тот момент еще входила Великобритания, в январе 2020 года принял решение добавить семерых человек в санкционный список по Украине ввиду выборов в Крыму в 2019 году.
В список тогда попал временно исполняющий на тот момент обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Санкции предполагали запрет на поездки в страны ЕС и замораживание активов в Европейском союзе.
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СанкцииСанкции в отношении РоссииВеликобританияРоссияСевастопольРеспублика КрымМихаил РазвожаевЕвросоюз
 
 
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