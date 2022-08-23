https://ria.ru/20220823/sanktsii-1811636317.html
Британия убрала губернатора Севастополя из санкционного списка
Британия убрала губернатора Севастополя из санкционного списка - РИА Новости, 23.08.2022
Британия убрала губернатора Севастополя из санкционного списка
Великобритания убрала из санкционного списка губернатора Севастополя Михаила Развожаева, следует из заявления, опубликованного на сайте правительства страны во... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T17:29
2022-08-23T17:29
2022-08-23T17:29
санкции
санкции в отношении россии
великобритания
россия
севастополь
республика крым
михаил развожаев
евросоюз
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Великобритания убрала из санкционного списка губернатора Севастополя Михаила Развожаева, следует из заявления, опубликованного на сайте правительства страны во вторник."Следующее лицо было исключено из сводного списка (санкций) и больше не подлежит замораживанию активов: Михаил Владимирович Развожаев", - говорится в тексте.Совет стран Евросоюза по общим делам, в который на тот момент еще входила Великобритания, в январе 2020 года принял решение добавить семерых человек в санкционный список по Украине ввиду выборов в Крыму в 2019 году. В список тогда попал временно исполняющий на тот момент обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Санкции предполагали запрет на поездки в страны ЕС и замораживание активов в Европейском союзе.
https://radiosputnik.ria.ru/20220801/sanktsii-1806535791.html
https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805020336.html
великобритания
россия
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции, санкции в отношении россии, великобритания, россия, севастополь, республика крым, михаил развожаев, евросоюз
Санкции, Санкции в отношении России, Великобритания, Россия, Севастополь, Республика Крым, Михаил Развожаев, Евросоюз
Британия убрала губернатора Севастополя из санкционного списка
Великобритания сняла санкции с губернатора Севастополя Михаила Развожаева