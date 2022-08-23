https://ria.ru/20220823/sanktsii-1811636317.html

Британия убрала губернатора Севастополя из санкционного списка

Британия убрала губернатора Севастополя из санкционного списка - РИА Новости, 23.08.2022

Британия убрала губернатора Севастополя из санкционного списка

Великобритания убрала из санкционного списка губернатора Севастополя Михаила Развожаева, следует из заявления, опубликованного на сайте правительства страны во... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T17:29

2022-08-23T17:29

2022-08-23T17:29

санкции

санкции в отношении россии

великобритания

россия

севастополь

республика крым

михаил развожаев

евросоюз

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Великобритания убрала из санкционного списка губернатора Севастополя Михаила Развожаева, следует из заявления, опубликованного на сайте правительства страны во вторник."Следующее лицо было исключено из сводного списка (санкций) и больше не подлежит замораживанию активов: Михаил Владимирович Развожаев", - говорится в тексте.Совет стран Евросоюза по общим делам, в который на тот момент еще входила Великобритания, в январе 2020 года принял решение добавить семерых человек в санкционный список по Украине ввиду выборов в Крыму в 2019 году. В список тогда попал временно исполняющий на тот момент обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Санкции предполагали запрет на поездки в страны ЕС и замораживание активов в Европейском союзе.

https://radiosputnik.ria.ru/20220801/sanktsii-1806535791.html

https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805020336.html

великобритания

россия

севастополь

республика крым

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Людмила Скопинцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Людмила Скопинцева

санкции, санкции в отношении россии, великобритания, россия, севастополь, республика крым, михаил развожаев, евросоюз