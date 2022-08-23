https://ria.ru/20220823/sanktsii-1811619305.html

Укрепление связей Турции и России вызывает опасения Запада, пишут СМИ

Укрепление связей Турции и России вызывает опасения Запада, пишут СМИ - РИА Новости, 23.08.2022

Укрепление связей Турции и России вызывает опасения Запада, пишут СМИ

Укрепление экономических отношений между Турцией и Россией усиливает опасения США и их союзников по поводу соблюдения антироссийских санкций, пишет газета Wall... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T16:40

2022-08-23T16:40

2022-08-23T17:28

в мире

россия

турция

сша

анкара

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Укрепление экономических отношений между Турцией и Россией усиливает опасения США и их союзников по поводу соблюдения антироссийских санкций, пишет газета Wall Street Journal.Издание отмечает, что расширение торговых и финансовых связей между Анкарой и Москвой свидетельствует о том, что страны пытаются благодаря этим отношениям стабилизировать свои экономики. Западные страны считают, что такая политика Анкары "работает против санкций" в отношении РФ и может "подорвать" их реализацию, пишет газета.По данным издания, заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в понедельник направил письменные предупреждения двум ведущим турецким бизнес-ассоциациям TUSIAD и Turkish Industry, в которых сообщил о риске сотрудничества с российскими компаниями."Любые физические или юридические лица, предоставляющие материальную поддержку лицам, внесенным в список США, рискуют сами оказаться под санкциями США", - говорится в письме Адейемо, попавшем в распоряжение газеты.Кроме того, в письме отмечается, что турецкие банки не должны сотрудничать с попавшими под санкции российскими банками, если они хотят сохранить связи с финансовыми учреждениями США. В случае сотрудничества с РФ им также грозят санкции США.Власти Турции отказались комментировать это письмо.После начала специальной военной операции РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220811/turtsiya-1808815812.html

https://ria.ru/20220805/ukraina-1807606151.html

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турция

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анкара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, турция, сша, анкара, санкции в отношении россии