https://ria.ru/20220823/sanktsii-1811618411.html

Под санкции Канады попали замглавы "Ростеха" и президент "Калашникова"

Под санкции Канады попали замглавы "Ростеха" и президент "Калашникова" - РИА Новости, 23.08.2022

Под санкции Канады попали замглавы "Ростеха" и президент "Калашникова"

Под санкции Канады попали первый заместитель главы госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков, глава концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков, президент АО "Калашников"... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T16:58

2022-08-23T16:58

2022-08-23T16:58

санкции в отношении россии

санкции

россия

канада

ростех

экономика

калашников (концерн)

концерн пво "алмаз-антей"

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Под санкции Канады попали первый заместитель главы госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков, глава концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков, президент АО "Калашников" Алан Лушников и другие представители оборонной промышленности России.В список канадских санкций также вошли заместитель генерального директора ГК "Ростех" Дмитрий Леликов, исполнительный директор концерна "Техмаш" госкорпорации "Ростех" Александр Кочкин, генеральный директор НПО "Высокоточные комплексы" Александр Денисов.Под новые канадские санкции, как отмечает правительство страны, вошли сотрудники оборонных предприятий, против которых ранее Оттава уже вводила санкции. Так, в отношении "Ростеха" страна ввела санкции еще в конце февраля.Всего Канада во вторник ввела санкции против 32 физических лиц и одного оборонного предприятия.

https://ria.ru/20220823/sanktsii-1811595632.html

https://ria.ru/20220823/sanktsii-1811608112.html

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канада

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Людмила Скопинцева

Людмила Скопинцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Людмила Скопинцева

санкции в отношении россии, санкции, россия, канада, ростех, экономика, калашников (концерн), концерн пво "алмаз-антей"