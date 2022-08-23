https://ria.ru/20220823/sanktsii-1811618411.html
Под санкции Канады попали замглавы "Ростеха" и президент "Калашникова"
Под санкции Канады попали замглавы "Ростеха" и президент "Калашникова" - РИА Новости, 23.08.2022
Под санкции Канады попали замглавы "Ростеха" и президент "Калашникова"
Под санкции Канады попали первый заместитель главы госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков, глава концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков, президент АО "Калашников"... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T16:58
2022-08-23T16:58
2022-08-23T16:58
санкции в отношении россии
санкции
россия
канада
ростех
экономика
калашников (концерн)
концерн пво "алмаз-антей"
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Под санкции Канады попали первый заместитель главы госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков, глава концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков, президент АО "Калашников" Алан Лушников и другие представители оборонной промышленности России.В список канадских санкций также вошли заместитель генерального директора ГК "Ростех" Дмитрий Леликов, исполнительный директор концерна "Техмаш" госкорпорации "Ростех" Александр Кочкин, генеральный директор НПО "Высокоточные комплексы" Александр Денисов.Под новые канадские санкции, как отмечает правительство страны, вошли сотрудники оборонных предприятий, против которых ранее Оттава уже вводила санкции. Так, в отношении "Ростеха" страна ввела санкции еще в конце февраля.Всего Канада во вторник ввела санкции против 32 физических лиц и одного оборонного предприятия.
https://ria.ru/20220823/sanktsii-1811595632.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкции в отношении россии, санкции, россия, канада, ростех, экономика, калашников (концерн), концерн пво "алмаз-антей"
Санкции в отношении России, Санкции, Россия, Канада, Ростех, Экономика, Калашников (концерн), Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
Под санкции Канады попали замглавы "Ростеха" и президент "Калашникова"
Власти Канады включили в санкционный список замглавы "Ростеха" и других представителей ВПК