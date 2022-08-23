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Под санкции Канады попали замглавы "Ростеха" и президент "Калашникова" - РИА Новости, 23.08.2022
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Под санкции Канады попали замглавы "Ростеха" и президент "Калашникова"
Под санкции Канады попали замглавы "Ростеха" и президент "Калашникова" - РИА Новости, 23.08.2022
Под санкции Канады попали замглавы "Ростеха" и президент "Калашникова"
Под санкции Канады попали первый заместитель главы госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков, глава концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков, президент АО "Калашников"... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T16:58
2022-08-23T16:58
санкции в отношении россии
санкции
россия
канада
ростех
экономика
калашников (концерн)
концерн пво "алмаз-антей"
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Под санкции Канады попали первый заместитель главы госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков, глава концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков, президент АО "Калашников" Алан Лушников и другие представители оборонной промышленности России.В список канадских санкций также вошли заместитель генерального директора ГК "Ростех" Дмитрий Леликов, исполнительный директор концерна "Техмаш" госкорпорации "Ростех" Александр Кочкин, генеральный директор НПО "Высокоточные комплексы" Александр Денисов.Под новые канадские санкции, как отмечает правительство страны, вошли сотрудники оборонных предприятий, против которых ранее Оттава уже вводила санкции. Так, в отношении "Ростеха" страна ввела санкции еще в конце февраля.Всего Канада во вторник ввела санкции против 32 физических лиц и одного оборонного предприятия.
https://ria.ru/20220823/sanktsii-1811595632.html
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санкции в отношении россии, санкции, россия, канада, ростех, экономика, калашников (концерн), концерн пво "алмаз-антей"
Санкции в отношении России, Санкции, Россия, Канада, Ростех, Экономика, Калашников (концерн), Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
16:58 23.08.2022
 
Под санкции Канады попали замглавы "Ростеха" и президент "Калашникова"

Власти Канады включили в санкционный список замглавы "Ростеха" и других представителей ВПК

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтенд государственной корпорации "Ростех"
Стенд государственной корпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд государственной корпорации "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Под санкции Канады попали первый заместитель главы госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков, глава концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков, президент АО "Калашников" Алан Лушников и другие представители оборонной промышленности России.
В список канадских санкций также вошли заместитель генерального директора ГК "Ростех" Дмитрий Леликов, исполнительный директор концерна "Техмаш" госкорпорации "Ростех" Александр Кочкин, генеральный директор НПО "Высокоточные комплексы" Александр Денисов.
Анатолий Сердюков - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 16:02
Канада ввела санкции против Анатолия Сердюкова
Под новые канадские санкции, как отмечает правительство страны, вошли сотрудники оборонных предприятий, против которых ранее Оттава уже вводила санкции. Так, в отношении "Ростеха" страна ввела санкции еще в конце февраля.
Всего Канада во вторник ввела санкции против 32 физических лиц и одного оборонного предприятия.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 16:23Специальная военная операция на Украине
В санкционный список Канады попали 27 российских губернаторов
 
Санкции в отношении РоссииСанкцииРоссияКанадаРостехЭкономикаКалашников (концерн)Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
 
 
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