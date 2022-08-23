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Канада ввела санкции против Львовой-Беловой - РИА Новости, 23.08.2022
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Канада ввела санкции против Львовой-Беловой
Канада ввела санкции против Львовой-Беловой - РИА Новости, 23.08.2022
Канада ввела санкции против Львовой-Беловой
Канада ввела санкции в отношении уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T15:11
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канада
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Канада ввела санкции в отношении уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.Во вторник канадские власти расширили антироссийские санкции, которые коснулись 62 физических лиц и одной организации. В качестве обоснования новых санкций в Оттаве утверждают, что действия Российской Федерации представляют собой "серьезное нарушение международного мира и безопасности, которое привело к серьезному международному кризису".Соответствующий список опубликован на сайте правительства Канады.
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россия, канада, оттава
Россия, Канада, Оттава
15:11 23.08.2022 (обновлено: 15:27 23.08.2022)
 
Канада ввела санкции против Львовой-Беловой

Канада ввела санкции против уполномоченной по правам ребенка Львовой-Беловой

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Канада ввела санкции в отношении уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
Во вторник канадские власти расширили антироссийские санкции, которые коснулись 62 физических лиц и одной организации. В качестве обоснования новых санкций в Оттаве утверждают, что действия Российской Федерации представляют собой "серьезное нарушение международного мира и безопасности, которое привело к серьезному международному кризису".
Соответствующий список опубликован на сайте правительства Канады.
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 14:54
В Италии признали, что санкции идут на пользу российской экономике
 
РоссияКанадаОттава
 
 
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