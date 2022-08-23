https://ria.ru/20220823/sanktsii-1811570294.html
Канада ввела санкции против Львовой-Беловой
Канада ввела санкции против Львовой-Беловой - РИА Новости, 23.08.2022
Канада ввела санкции против Львовой-Беловой
Канада ввела санкции в отношении уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T15:11
2022-08-23T15:11
2022-08-23T15:27
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Канада ввела санкции в отношении уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.Во вторник канадские власти расширили антироссийские санкции, которые коснулись 62 физических лиц и одной организации. В качестве обоснования новых санкций в Оттаве утверждают, что действия Российской Федерации представляют собой "серьезное нарушение международного мира и безопасности, которое привело к серьезному международному кризису".Соответствующий список опубликован на сайте правительства Канады.
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15:11 23.08.2022 (обновлено: 15:27 23.08.2022)
Канада ввела санкции против Львовой-Беловой
Канада ввела санкции против уполномоченной по правам ребенка Львовой-Беловой