https://ria.ru/20220823/sanktsii-1811570294.html

Канада ввела санкции против Львовой-Беловой

Канада ввела санкции против Львовой-Беловой - РИА Новости, 23.08.2022

Канада ввела санкции против Львовой-Беловой

Канада ввела санкции в отношении уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T15:11

2022-08-23T15:11

2022-08-23T15:27

россия

канада

оттава

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763460048_0:0:3030:1704_1920x0_80_0_0_debe905333bfeeea8519e3fa264b176a.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Канада ввела санкции в отношении уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.Во вторник канадские власти расширили антироссийские санкции, которые коснулись 62 физических лиц и одной организации. В качестве обоснования новых санкций в Оттаве утверждают, что действия Российской Федерации представляют собой "серьезное нарушение международного мира и безопасности, которое привело к серьезному международному кризису".Соответствующий список опубликован на сайте правительства Канады.

https://ria.ru/20220823/sanktsii-1811564799.html

россия

канада

оттава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, канада, оттава