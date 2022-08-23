https://ria.ru/20220823/sanktsii-1811569467.html

Минкультуры дополнительно профинансирует проекты, пострадавшие от санкций

Минкультуры дополнительно профинансирует проекты, пострадавшие от санкций - РИА Новости, 23.08.2022

Минкультуры дополнительно профинансирует проекты, пострадавшие от санкций

Дополнительная финансовая поддержка Минкультуры РФ будет оказана 13 фильмам, производство которых было приостановлено из-за антироссийских санкций, сообщается в РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T17:01

2022-08-23T17:01

2022-08-23T17:01

культура

новости культуры

кино и сериалы

санкции

финансирование

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Дополнительная финансовая поддержка Минкультуры РФ будет оказана 13 фильмам, производство которых было приостановлено из-за антироссийских санкций, сообщается в Telegram-канале ведомства."Подведены результаты отбора проектов, производство которых приостановилось в связи с введением санкций в отношении РФ. Из 34 заявок выбрали 13 фильмов. Им будет оказана дополнительная поддержка", — уточняется в сообщении.Субсидии на условиях дофинансирования в 2022 году получат игровые национальные фильмы "Девка-баба", "Крецул", "Под куполом", "За нашим домом сад", "Три минуты молчания", "Наводнение", "Джонджоли", "Свободное падение", "Яша и Леонид Брежнев", "Агния", "Белой дороги!", "Чувства Анны" и "Каникулы", перечисляется на сайте Минкультуры. Еще шесть проектов игровых национальных фильмов находятся в резервном списке — "Кликушество", "Таня и война", "Забытые боги", "Степные боги", "Сказки Гофмана" и "Невидимый мой".

https://ria.ru/20220822/festival-1811213734.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, санкции, финансирование