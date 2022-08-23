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Минкультуры дополнительно профинансирует проекты, пострадавшие от санкций - РИА Новости, 23.08.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220823/sanktsii-1811569467.html
Минкультуры дополнительно профинансирует проекты, пострадавшие от санкций
Минкультуры дополнительно профинансирует проекты, пострадавшие от санкций - РИА Новости, 23.08.2022
Минкультуры дополнительно профинансирует проекты, пострадавшие от санкций
Дополнительная финансовая поддержка Минкультуры РФ будет оказана 13 фильмам, производство которых было приостановлено из-за антироссийских санкций, сообщается в РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T17:01
2022-08-23T17:01
культура
новости культуры
кино и сериалы
санкции
финансирование
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Дополнительная финансовая поддержка Минкультуры РФ будет оказана 13 фильмам, производство которых было приостановлено из-за антироссийских санкций, сообщается в Telegram-канале ведомства."Подведены результаты отбора проектов, производство которых приостановилось в связи с введением санкций в отношении РФ. Из 34 заявок выбрали 13 фильмов. Им будет оказана дополнительная поддержка", — уточняется в сообщении.Субсидии на условиях дофинансирования в 2022 году получат игровые национальные фильмы "Девка-баба", "Крецул", "Под куполом", "За нашим домом сад", "Три минуты молчания", "Наводнение", "Джонджоли", "Свободное падение", "Яша и Леонид Брежнев", "Агния", "Белой дороги!", "Чувства Анны" и "Каникулы", перечисляется на сайте Минкультуры. Еще шесть проектов игровых национальных фильмов находятся в резервном списке — "Кликушество", "Таня и война", "Забытые боги", "Степные боги", "Сказки Гофмана" и "Невидимый мой".
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новости культуры, кино и сериалы, санкции, финансирование
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Санкции, Финансирование
17:01 23.08.2022
 
Минкультуры дополнительно профинансирует проекты, пострадавшие от санкций

Минкультуры дополнительно профинансирует 13 кинопроектов, пострадавших от санкций

© Фото : пресс-служба Министерства культуры Российской ФедерацииМинистерство культуры Российской Федерации
Министерство культуры Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Фото : пресс-служба Министерства культуры Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Дополнительная финансовая поддержка Минкультуры РФ будет оказана 13 фильмам, производство которых было приостановлено из-за антироссийских санкций, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Подведены результаты отбора проектов, производство которых приостановилось в связи с введением санкций в отношении РФ. Из 34 заявок выбрали 13 фильмов. Им будет оказана дополнительная поддержка", — уточняется в сообщении.
Субсидии на условиях дофинансирования в 2022 году получат игровые национальные фильмы "Девка-баба", "Крецул", "Под куполом", "За нашим домом сад", "Три минуты молчания", "Наводнение", "Джонджоли", "Свободное падение", "Яша и Леонид Брежнев", "Агния", "Белой дороги!", "Чувства Анны" и "Каникулы", перечисляется на сайте Минкультуры.
Еще шесть проектов игровых национальных фильмов находятся в резервном списке — "Кликушество", "Таня и война", "Забытые боги", "Степные боги", "Сказки Гофмана" и "Невидимый мой".
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