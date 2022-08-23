https://ria.ru/20220823/sanktsii-1811564799.html
В Италии признали, что санкции идут на пользу российской экономике
В Италии признали, что санкции идут на пользу российской экономике - РИА Новости, 23.08.2022
В Италии признали, что санкции идут на пользу российской экономике
Лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини заявил, что санкции в отношении России не показывают эффективности и помогают российской экономике. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T14:54
2022-08-23T14:54
2022-08-23T14:54
владимир путин
россия
украина
брюссель
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РИМ, 23 авг – РИА Новости. Лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини заявил, что санкции в отношении России не показывают эффективности и помогают российской экономике.По словам Сальвини, санкции как "инструмент, который должен был разубедить" РФ проводить спецоперацию на Украине, "в итоге, как показывают цифры, идут на пользу экономике"."Я прошу оценить полезность этого инструмента… Я не хотел бы, чтобы санкции подпитывали (украинский кризис - ред.). Надеюсь, в Брюсселе об этом думают", - сказал Сальвини, выступление которого транслировалось в соцсети.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве заявляли, что экономика РФ справляется в условиях санкций.
https://ria.ru/20220820/sanktsii-1810975949.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, украина, брюссель
Владимир Путин, Россия, Украина, Брюссель
В Италии признали, что санкции идут на пользу российской экономике
Лидер итальянской партии "Лига" Сальвини заявил, что санкции помогают российской экономике