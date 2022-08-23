https://ria.ru/20220823/sanktsii-1811562548.html

Канада ввела новые санкции против России

Канада ввела новые санкции против России - РИА Новости, 23.08.2022

Канада ввела новые санкции против России

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении новых санкций против России, в список вошли 62 физлица и одно оборонное предприятие. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T14:45

2022-08-23T14:45

2022-08-23T16:07

экономика

канада

россия

владимир зеленский

украина

оттава

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении новых санкций против России, в список вошли 62 физлица и одно оборонное предприятие."Сегодня мы объявляем о новых санкциях в отношении 62 физлиц и одного предприятия из оборонного сектора", — заявил Трюдо во время выступления на саммите "Крымская платформа", организованном президентом Украины Владимиром Зеленским.По его словам, Оттава также окажет дополнительную помощь украинским структурам, а именно правоохранительным органам и службе по ЧС, передав необходимое оборудование. Помимо этого, меры поддержки коснутся и украинского министерства обороны.

https://ria.ru/20220822/sanktsii-1811442812.html

канада

россия

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оттава

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экономика, канада, россия, владимир зеленский, украина, оттава, санкции в отношении россии