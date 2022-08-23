https://ria.ru/20220823/sanktsii-1811562548.html
Канада ввела новые санкции против России
Канада ввела новые санкции против России - РИА Новости, 23.08.2022
Канада ввела новые санкции против России
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении новых санкций против России, в список вошли 62 физлица и одно оборонное предприятие. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T14:45
2022-08-23T14:45
2022-08-23T16:07
экономика
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россия
владимир зеленский
украина
оттава
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении новых санкций против России, в список вошли 62 физлица и одно оборонное предприятие."Сегодня мы объявляем о новых санкциях в отношении 62 физлиц и одного предприятия из оборонного сектора", — заявил Трюдо во время выступления на саммите "Крымская платформа", организованном президентом Украины Владимиром Зеленским.По его словам, Оттава также окажет дополнительную помощь украинским структурам, а именно правоохранительным органам и службе по ЧС, передав необходимое оборудование. Помимо этого, меры поддержки коснутся и украинского министерства обороны.
https://ria.ru/20220822/sanktsii-1811442812.html
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экономика, канада, россия, владимир зеленский, украина, оттава, санкции в отношении россии
Экономика, Канада, Россия, Владимир Зеленский, Украина, Оттава, Санкции в отношении России
14:45 23.08.2022 (обновлено: 16:07 23.08.2022)
Канада ввела новые санкции против России
Канада ввела санкции против 62 физлиц и одного оборонного предприятия из России