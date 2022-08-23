https://ria.ru/20220823/samolety-1811510967.html

Российские Ту-95МС пролетели над Японским морем

Российские Ту-95МС пролетели над Японским морем - РИА Новости, 23.08.2022

Российские Ту-95МС пролетели над Японским морем

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС и истребители Су-30СМ совершили полет над Японским морем, их сопровождали южнокорейские F-16, сообщили во... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T12:07

2022-08-23T12:07

2022-08-23T12:07

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

войска воздушно-космической обороны

ту-95мс

су-30см

f-16

японское море

южная корея

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС и истребители Су-30СМ совершили полет над Японским морем, их сопровождали южнокорейские F-16, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Продолжительность полета составила около семи часов. Истребительное сопровождение самолетов Ту-95МС обеспечивали экипажи Су-30СМ ВКС России. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-16 ВВС Республики Корея", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20220822/ucheniya-1811187436.html

россия

японское море

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), войска воздушно-космической обороны, ту-95мс, су-30см, f-16, японское море, южная корея