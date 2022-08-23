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Российские Ту-95МС пролетели над Японским морем - РИА Новости, 23.08.2022
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Российские Ту-95МС пролетели над Японским морем
Российские Ту-95МС пролетели над Японским морем - РИА Новости, 23.08.2022
Российские Ту-95МС пролетели над Японским морем
Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС и истребители Су-30СМ совершили полет над Японским морем, их сопровождали южнокорейские F-16, сообщили во... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T12:07
2022-08-23T12:07
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
войска воздушно-космической обороны
ту-95мс
су-30см
f-16
японское море
южная корея
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС и истребители Су-30СМ совершили полет над Японским морем, их сопровождали южнокорейские F-16, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Продолжительность полета составила около семи часов. Истребительное сопровождение самолетов Ту-95МС обеспечивали экипажи Су-30СМ ВКС России. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-16 ВВС Республики Корея", - говорится в релизе.
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россия
японское море
южная корея
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), войска воздушно-космической обороны, ту-95мс, су-30см, f-16, японское море, южная корея
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Войска воздушно-космической обороны, Ту-95МС, Су-30СМ, F-16, Японское море, Южная Корея
12:07 23.08.2022
 
Российские Ту-95МС пролетели над Японским морем

Российские ракетоносцы Ту-95МС и истребители Су-30СМ пролетели над Японским морем

© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
© Министерство обороны РФ
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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС и истребители Су-30СМ совершили полет над Японским морем, их сопровождали южнокорейские F-16, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Продолжительность полета составила около семи часов. Истребительное сопровождение самолетов Ту-95МС обеспечивали экипажи Су-30СМ ВКС России. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-16 ВВС Республики Корея", - говорится в релизе.
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РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Войска воздушно-космической обороныТу-95МССу-30СМF-16Японское мореЮжная Корея
 
 
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