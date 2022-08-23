https://ria.ru/20220823/sakhalin-1811663971.html
В Москве открылась выставка, посвященная Сахалину и Курилам
В Москве открылась выставка, посвященная Сахалину и Курилам - РИА Новости, 23.08.2022
В Москве открылась выставка, посвященная Сахалину и Курилам
Выставка "Сахалин и Курилы: сквозь время", посвященная культурному, социальному и историческому портрету этой области, открылась во вторник в Государственном... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T19:28
2022-08-23T19:28
2022-08-23T19:28
туризм
туризм
алексей левыкин
сахалин
сахалинская область
россия
исторический музей
сахалин-2
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Выставка "Сахалин и Курилы: сквозь время", посвященная культурному, социальному и историческому портрету этой области, открылась во вторник в Государственном историческом музее, передает корреспондент РИА Новости.Экспозиция – часть проекта "Твоя страна". "Задача, которую ставит перед собой Исторических музей, – это представление истории всей нашей огромной страны. И я думаю, очень символично, что мы начинаем с этого прекрасного острова", – сказал на открытии директор Исторического музея Алексей Левыкин. "Уверен, посетители, увидев работы художников и наряды, выполненные мастерицами, тоже заходят поехать в этот дальневосточный регион, где начинается день", – сказал Левыкин. "Надеюсь, выставка привлечет много гостей сюда и 16 сентября, когда начнутся дни Сахалинской области", – отметила Евгения Фирсова, президент Ассоциации музеев Сахалинской области.На выставке представлены экспонаты, объединяющие историю региона с сегодняшним днем, символизирующие связь прошлого с современностью. В их числе – деревянные предметы быта, обувь из рыбьей кожи и традиционные костюмы, которые дают представление о жизни и привычках коренного населения острова. Например, есть праздничный нанайский халат, на спине которого – узоры-обереги от злых духов.Кроме того, на выставке представлены картины, панно и рисунки, изображающие бытовые сцены из жизни коренных народов. Удивительные работы, например, сделаны из рыбьих шкур. Центр выставочного пространства занимает большая рыбацкая лодка, символизирующая основной промысел жителей острова. В двух залах есть макеты традиционных жилищ – летнего и зимнего. Можно заглянуть внутрь.Зал "Промышленность Сахалина и Курил" посвящен достижениям островного края: здесь представлены архивные кинокадры, показывающие как развивались заводы и производство области. Есть видеоматериалы, демонстрирующие, чем острова гордятся сейчас. Немало внимания уделено проекту "Сахалин-2" по доставке природного газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. На картинах в этом зале изображен и традиционный рыбацкий промысел, и полевые работы, и "Вечерняя гармония" – симбиоз современности и природы.Выставка открыта с 24 августа по 25 сентября. Также с 16 по 18 сентября пройдут Дни Сахалинской области, на которых гости узнают о пилотных проектах региона, возможностях и перспективах туризма. Так, посетители смогут принять участие в интерактивных занятиях с мастерами народных промыслов, послушать лекции научных сотрудников и посмотреть кинопоказы, посвященные истории, культуре, народам и природным богатствам региона.
https://ria.ru/20220725/sakhalin-1803663627.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, алексей левыкин, сахалин, сахалинская область, россия, исторический музей, сахалин-2, новости - туризм, туристы, москва
Туризм, Туризм, Алексей Левыкин, Сахалин, Сахалинская область, Россия, Исторический музей, Сахалин-2, Новости - Туризм, туристы, Москва
В Москве открылась выставка, посвященная Сахалину и Курилам
В Историческом музее в Москве открыли выставку, посвященную Сахалину и Курильским островам
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Выставка "Сахалин и Курилы: сквозь время", посвященная культурному, социальному и историческому портрету этой области, открылась во вторник в Государственном историческом музее, передает корреспондент РИА Новости.
Экспозиция – часть проекта "Твоя страна". "Задача, которую ставит перед собой Исторических музей, – это представление истории всей нашей огромной страны. И я думаю, очень символично, что мы начинаем с этого прекрасного острова", – сказал на открытии директор Исторического музея Алексей Левыкин.
"Уверен, посетители, увидев работы художников и наряды, выполненные мастерицами, тоже заходят поехать в этот дальневосточный регион, где начинается день", – сказал Левыкин.
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Выставка "Твоя страна: Сахалин и Курилы сквозь время" в рамках проекта Государственного исторического музея "Твоя страна" в Москве
2 из 3
Экспонаты на выставке "Твоя страна: Сахалин и Курилы сквозь время"
3 из 3
Посетитель на открытии выставки "Твоя страна: Сахалин и Курилы сквозь время"
1 из 3
Выставка "Твоя страна: Сахалин и Курилы сквозь время" в рамках проекта Государственного исторического музея "Твоя страна" в Москве
2 из 3
Экспонаты на выставке "Твоя страна: Сахалин и Курилы сквозь время"
3 из 3
Посетитель на открытии выставки "Твоя страна: Сахалин и Курилы сквозь время"
"Надеюсь, выставка привлечет много гостей сюда и 16 сентября, когда начнутся дни Сахалинской области", – отметила Евгения Фирсова, президент Ассоциации музеев Сахалинской области.
На выставке представлены экспонаты, объединяющие историю региона с сегодняшним днем, символизирующие связь прошлого с современностью.
В их числе – деревянные предметы быта, обувь из рыбьей кожи и традиционные костюмы, которые дают представление о жизни и привычках коренного населения острова. Например, есть праздничный нанайский халат, на спине которого – узоры-обереги от злых духов.
Кроме того, на выставке представлены картины, панно и рисунки, изображающие бытовые сцены из жизни коренных народов. Удивительные работы, например, сделаны из рыбьих шкур. Центр выставочного пространства занимает большая рыбацкая лодка, символизирующая основной промысел жителей острова.
В двух залах есть макеты традиционных жилищ – летнего и зимнего. Можно заглянуть внутрь.
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На открытии выставки "Твоя страна: Сахалин и Курилы сквозь время"
2 из 4
Посетитель на открытии выставки
3 из 4
Гости на выставке рассматривают традиционную одежду
4 из 4
Открытие выставки "Сахалин и Курилы сквозь время" в рамках проекта Государственного исторического музея "Твоя страна" в Москве.
1 из 4
На открытии выставки "Твоя страна: Сахалин и Курилы сквозь время"
2 из 4
Посетитель на открытии выставки
3 из 4
Гости на выставке рассматривают традиционную одежду
4 из 4
Открытие выставки "Сахалин и Курилы сквозь время" в рамках проекта Государственного исторического музея "Твоя страна" в Москве.
Зал "Промышленность Сахалина и Курил" посвящен достижениям островного края: здесь представлены архивные кинокадры, показывающие как развивались заводы и производство области. Есть видеоматериалы, демонстрирующие, чем острова гордятся сейчас. Немало внимания уделено проекту "Сахалин-2" по доставке природного газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
На картинах в этом зале изображен и традиционный рыбацкий промысел, и полевые работы, и "Вечерняя гармония" – симбиоз современности и природы.
Выставка открыта с 24 августа по 25 сентября. Также с 16 по 18 сентября пройдут Дни Сахалинской области, на которых гости узнают о пилотных проектах региона, возможностях и перспективах туризма. Так, посетители смогут принять участие в интерактивных занятиях с мастерами народных промыслов, послушать лекции научных сотрудников и посмотреть кинопоказы, посвященные истории, культуре, народам и природным богатствам региона.