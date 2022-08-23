https://ria.ru/20220823/runiversalis-1811702030.html

Российский аналог "Википедии" будет соблюдать законы страны, заявил депутат

Российский аналог "Википедии" будет соблюдать законы страны, заявил депутат - РИА Новости, 23.08.2022

Российский аналог "Википедии" будет соблюдать законы страны, заявил депутат

Запущенный в РФ отечественный аналог "Википедии", "Руниверсалис", будет соблюдать требования российского законодательства и не допустит влияния политики, заявил РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T22:05

2022-08-23T22:05

2022-08-23T22:05

общество

технологии

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Запущенный в РФ отечественный аналог "Википедии", "Руниверсалис", будет соблюдать требования российского законодательства и не допустит влияния политики, заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин."То, о чем мы говорили так давно, наконец-то случилось: в рунете появилась своя универсальная энциклопедия, которая работает на wiki-движке, но не зависит от политики, насаждаемой фондом "Викимедиа"… Энциклопедия расположена на российских серверах и декларирует уважительное отношение к требованиям законодательства РФ и нашим традиционным ценностям", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.По словам депутата, проект позволит пресечь попытки придать статьям "леволиберальный и западноцентричный уклон"."Авторы переносят контент "Русской Википедии" к себе, очищая статьи от пропаганды и вредоносного контента, и в перспективе планируют создать полностью автономную версию, не требующую вставок из сторонних проектов и доступную для скачивания и использования всеми желающими", - добавил он.В данный момент сайт, где базируется "Руниверсалис" не работает, убедился корреспондент РИА Новости.

https://ria.ru/20220823/yandex-1811577303.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, технологии