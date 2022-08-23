https://ria.ru/20220823/runiversalis-1811702030.html
Российский аналог "Википедии" будет соблюдать законы страны, заявил депутат
Российский аналог "Википедии" будет соблюдать законы страны, заявил депутат - РИА Новости, 23.08.2022
Российский аналог "Википедии" будет соблюдать законы страны, заявил депутат
Запущенный в РФ отечественный аналог "Википедии", "Руниверсалис", будет соблюдать требования российского законодательства и не допустит влияния политики, заявил РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T22:05
2022-08-23T22:05
2022-08-23T22:05
общество
технологии
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Запущенный в РФ отечественный аналог "Википедии", "Руниверсалис", будет соблюдать требования российского законодательства и не допустит влияния политики, заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин."То, о чем мы говорили так давно, наконец-то случилось: в рунете появилась своя универсальная энциклопедия, которая работает на wiki-движке, но не зависит от политики, насаждаемой фондом "Викимедиа"… Энциклопедия расположена на российских серверах и декларирует уважительное отношение к требованиям законодательства РФ и нашим традиционным ценностям", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.По словам депутата, проект позволит пресечь попытки придать статьям "леволиберальный и западноцентричный уклон"."Авторы переносят контент "Русской Википедии" к себе, очищая статьи от пропаганды и вредоносного контента, и в перспективе планируют создать полностью автономную версию, не требующую вставок из сторонних проектов и доступную для скачивания и использования всеми желающими", - добавил он.В данный момент сайт, где базируется "Руниверсалис" не работает, убедился корреспондент РИА Новости.
https://ria.ru/20220823/yandex-1811577303.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии
Российский аналог "Википедии" будет соблюдать законы страны, заявил депутат
Депутат Госдумы Горелкин: аналог "Википедии" "Руниверсалис" будет соблюдать законы России
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.
Запущенный в РФ отечественный аналог "Википедии", "Руниверсалис", будет соблюдать требования российского законодательства и не допустит влияния политики, заявил
замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
"То, о чем мы говорили так давно, наконец-то случилось: в рунете появилась своя универсальная энциклопедия, которая работает на wiki-движке, но не зависит от политики, насаждаемой фондом "Викимедиа"… Энциклопедия расположена на российских серверах и декларирует уважительное отношение к требованиям законодательства РФ и нашим традиционным ценностям", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.
По словам депутата, проект позволит пресечь попытки придать статьям "леволиберальный и западноцентричный уклон".
"Авторы переносят контент "Русской Википедии" к себе, очищая статьи от пропаганды и вредоносного контента, и в перспективе планируют создать полностью автономную версию, не требующую вставок из сторонних проектов и доступную для скачивания и использования всеми желающими", - добавил он.
В данный момент сайт, где базируется "Руниверсалис" не работает, убедился корреспондент РИА Новости.