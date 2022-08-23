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Эксперт предупредил о возможном “фальстарте” рубля
Эксперт предупредил о возможном “фальстарте” рубля - РИА Новости, 23.08.2022
Эксперт предупредил о возможном “фальстарте” рубля
Некоторое ослабление рубля на минувшей неделе объясняется не фундаментальными факторами, а спекулятивными играми — на фоне новостей о возможном скором... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T03:15
2022-08-23T03:15
2022-08-23T03:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
рубль
егор жильников
псб (банк псб)
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Некоторое ослабление рубля на минувшей неделе объясняется не фундаментальными факторами, а спекулятивными играми — на фоне новостей о возможном скором перезапуске бюджетного правила они открывают свои позиции, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик ПСБ Егор Жильников.По его словам, на текущей неделе рубль может укрепиться на фоне активизации экспортеров в ожидании налоговых выплат, пик которых придется на 25 августа.С учетом этого актуальные рамки для рубля на эту неделю — 58-60 за доллар с ориентиром на нижнюю границу. Если все же бюджетное правило запустят в сентябре, рубль начнет ослабевать —вначале он укрепится на отметке 65 за доллар, затем может выйти и на 70. Это будет благоприятно для бюджета России.
https://ria.ru/20220821/rubl-1811052634.html
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экономика, россия, рубль, егор жильников, псб (банк псб)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Рубль, Егор Жильников, ПСБ (Банк ПСБ)
Эксперт предупредил о возможном “фальстарте” рубля
Аналитик Жильников заявил о возможном ослаблении рубля из-за новостей о бюджетном правиле