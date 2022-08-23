https://ria.ru/20220823/rubl-1811448622.html

Эксперт предупредил о возможном “фальстарте” рубля

Эксперт предупредил о возможном “фальстарте” рубля - РИА Новости, 23.08.2022

Эксперт предупредил о возможном “фальстарте” рубля

Некоторое ослабление рубля на минувшей неделе объясняется не фундаментальными факторами, а спекулятивными играми — на фоне новостей о возможном скором... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T03:15

2022-08-23T03:15

2022-08-23T03:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

рубль

егор жильников

псб (банк псб)

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Некоторое ослабление рубля на минувшей неделе объясняется не фундаментальными факторами, а спекулятивными играми — на фоне новостей о возможном скором перезапуске бюджетного правила они открывают свои позиции, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик ПСБ Егор Жильников.По его словам, на текущей неделе рубль может укрепиться на фоне активизации экспортеров в ожидании налоговых выплат, пик которых придется на 25 августа.С учетом этого актуальные рамки для рубля на эту неделю — 58-60 за доллар с ориентиром на нижнюю границу. Если все же бюджетное правило запустят в сентябре, рубль начнет ослабевать —вначале он укрепится на отметке 65 за доллар, затем может выйти и на 70. Это будет благоприятно для бюджета России.

https://ria.ru/20220821/rubl-1811052634.html

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экономика, россия, рубль, егор жильников, псб (банк псб)