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Эксперт предупредил о возможном “фальстарте” рубля - РИА Новости, 23.08.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220823/rubl-1811448622.html
Эксперт предупредил о возможном “фальстарте” рубля
Эксперт предупредил о возможном “фальстарте” рубля - РИА Новости, 23.08.2022
Эксперт предупредил о возможном “фальстарте” рубля
Некоторое ослабление рубля на минувшей неделе объясняется не фундаментальными факторами, а спекулятивными играми — на фоне новостей о возможном скором... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T03:15
2022-08-23T03:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
рубль
егор жильников
псб (банк псб)
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Некоторое ослабление рубля на минувшей неделе объясняется не фундаментальными факторами, а спекулятивными играми — на фоне новостей о возможном скором перезапуске бюджетного правила они открывают свои позиции, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик ПСБ Егор Жильников.По его словам, на текущей неделе рубль может укрепиться на фоне активизации экспортеров в ожидании налоговых выплат, пик которых придется на 25 августа.С учетом этого актуальные рамки для рубля на эту неделю — 58-60 за доллар с ориентиром на нижнюю границу. Если все же бюджетное правило запустят в сентябре, рубль начнет ослабевать —вначале он укрепится на отметке 65 за доллар, затем может выйти и на 70. Это будет благоприятно для бюджета России.
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экономика, россия, рубль, егор жильников, псб (банк псб)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Рубль, Егор Жильников, ПСБ (Банк ПСБ)
03:15 23.08.2022
 
Эксперт предупредил о возможном “фальстарте” рубля

Аналитик Жильников заявил о возможном ослаблении рубля из-за новостей о бюджетном правиле

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКурс рубля
Курс рубля - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Некоторое ослабление рубля на минувшей неделе объясняется не фундаментальными факторами, а спекулятивными играми — на фоне новостей о возможном скором перезапуске бюджетного правила они открывают свои позиции, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик ПСБ Егор Жильников.
По его словам, на текущей неделе рубль может укрепиться на фоне активизации экспортеров в ожидании налоговых выплат, пик которых придется на 25 августа.
"Паритет между спросом и предложением на доллар находится на отметке 60 рублей, в то время как экспортеры могут расширить навес предложения долларов, дополнительно вливая порядка 300 миллионов долларов ежедневно вплоть до окончания налоговых выплат", — считает Жильников.
С учетом этого актуальные рамки для рубля на эту неделю — 58-60 за доллар с ориентиром на нижнюю границу. Если все же бюджетное правило запустят в сентябре, рубль начнет ослабевать —вначале он укрепится на отметке 65 за доллар, затем может выйти и на 70. Это будет благоприятно для бюджета России.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияРубльЕгор ЖильниковПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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