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Аналитик рассказал, какие неожиданности ждут рубль с 1 сентября
Аналитик рассказал, какие неожиданности ждут рубль с 1 сентября - РИА Новости, 23.08.2022
Аналитик рассказал, какие неожиданности ждут рубль с 1 сентября
В начале осени тенденция к ослаблению рубля может усилиться, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T01:15
2022-08-23T01:15
2022-08-23T01:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
богдан зварич
банки.ру
рубль
доллар
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В начале осени тенденция к ослаблению рубля может усилиться, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.По словам эксперта, рубль укрепится на фоне подготовки экспортеров к пику налоговых выплат 25 августа, что, вероятно, приведет к падению доллара ниже 55 рублей. После пика национальная валюта может перейти к ослаблению. Эта тенденция, отметил Зварич, началась в июле. Ежемесячное установление валютного курса выше июньского минимума говорит о появлении некоего ценового равновесия.Эксперт подчеркнул, что осенью баланс сместится в пользу спроса на импорт из России.В результате пара доллар/рубль к концу осени может закрепиться выше 70 рублей, заключил Зварич.
https://ria.ru/20220821/rubl-1811052634.html
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экономика, россия, богдан зварич, банки.ру, рубль, доллар
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Богдан Зварич, Банки.ру, Рубль, Доллар
Аналитик рассказал, какие неожиданности ждут рубль с 1 сентября
Аналитик Зварич заявил о возможном падении доллара ниже 55 рублей в начале осени