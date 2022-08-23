https://ria.ru/20220823/rubl-1811447102.html

Аналитик рассказал, какие неожиданности ждут рубль с 1 сентября

Аналитик рассказал, какие неожиданности ждут рубль с 1 сентября - РИА Новости, 23.08.2022

Аналитик рассказал, какие неожиданности ждут рубль с 1 сентября

В начале осени тенденция к ослаблению рубля может усилиться, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T01:15

2022-08-23T01:15

2022-08-23T01:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

богдан зварич

банки.ру

рубль

доллар

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В начале осени тенденция к ослаблению рубля может усилиться, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.По словам эксперта, рубль укрепится на фоне подготовки экспортеров к пику налоговых выплат 25 августа, что, вероятно, приведет к падению доллара ниже 55 рублей. После пика национальная валюта может перейти к ослаблению. Эта тенденция, отметил Зварич, началась в июле. Ежемесячное установление валютного курса выше июньского минимума говорит о появлении некоего ценового равновесия.Эксперт подчеркнул, что осенью баланс сместится в пользу спроса на импорт из России.В результате пара доллар/рубль к концу осени может закрепиться выше 70 рублей, заключил Зварич.

https://ria.ru/20220821/rubl-1811052634.html

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экономика, россия, богдан зварич, банки.ру, рубль, доллар