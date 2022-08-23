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В Риге прошли массовые задержания во время сноса памятника Освободителям - РИА Новости, 23.08.2022
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В Риге прошли массовые задержания во время сноса памятника Освободителям
В Риге прошли массовые задержания во время сноса памятника Освободителям - РИА Новости, 23.08.2022
В Риге прошли массовые задержания во время сноса памятника Освободителям
Множество людей были задержаны в ходе протеста против сноса памятника Освободителям Риги, некоторых задерживали во время общения с прессой, сообщает портал LSM... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T23:52
2022-08-23T23:55
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рига
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Множество людей были задержаны в ходе протеста против сноса памятника Освободителям Риги, некоторых задерживали во время общения с прессой, сообщает портал LSM со ссылкой на журналиста, передающего с места событий.Точное число задержанных не приводится.По словам журналиста портала, полицейские задерживали некоторых людей прямо во время общения с представителями прессы.Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволило демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента. Работы по демонтажу памятника начались 23 августа, накануне во время подготовки к сносу полиция задержала не менее шести человек из полусотни протестующих.В Латвии проживают 2 миллиона человек. Более 220 тысяч из них являются негражданами. Это постоянные жители страны, чьи предки приехали в республику после 1940 года, когда Латвия стала частью СССР. Неграждане имеют ограничения в правах - они не могут занимать ряд должностей, а также участвовать в выборах и референдумах. Чтобы получить гражданство Латвии, им нужно пройти процедуру натурализации - сдать экзамен по латышскому языку и истории. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что позорное явление "безгражданства", сохраняющееся в странах Европы, заслуживает активных действий по его ликвидации.
https://ria.ru/20220818/demontazh-1810451880.html
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в мире, латвия, рига, рижская дума, россия
В мире, Латвия, Рига, Рижская дума, Россия
23:52 23.08.2022 (обновлено: 23:55 23.08.2022)
 
В Риге прошли массовые задержания во время сноса памятника Освободителям

LSM: полиция провела задержания протестующих против сноса памятника Освободителям Риги

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов у монумента "Освободителям Риги"
Сотрудник правоохранительных органов у монумента Освободителям Риги - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сотрудник правоохранительных органов у монумента "Освободителям Риги"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Множество людей были задержаны в ходе протеста против сноса памятника Освободителям Риги, некоторых задерживали во время общения с прессой, сообщает портал LSM со ссылкой на журналиста, передающего с места событий.
"Сотни людей собрались у ограждения в Парке победы – часть из них протестовала против сноса памятника. Чтобы оттеснить протестующих, полиция применила силу – многие люди были задержаны", - говорится в сообщении портала.
Точное число задержанных не приводится.
По словам журналиста портала, полицейские задерживали некоторых людей прямо во время общения с представителями прессы.
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Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволило демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента. Работы по демонтажу памятника начались 23 августа, накануне во время подготовки к сносу полиция задержала не менее шести человек из полусотни протестующих.
В Латвии проживают 2 миллиона человек. Более 220 тысяч из них являются негражданами. Это постоянные жители страны, чьи предки приехали в республику после 1940 года, когда Латвия стала частью СССР. Неграждане имеют ограничения в правах - они не могут занимать ряд должностей, а также участвовать в выборах и референдумах. Чтобы получить гражданство Латвии, им нужно пройти процедуру натурализации - сдать экзамен по латышскому языку и истории. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что позорное явление "безгражданства", сохраняющееся в странах Европы, заслуживает активных действий по его ликвидации.
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