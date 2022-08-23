РЭЦ выбрал лучших экспортеров СЗФО
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия, состоящая из представителей федеральных министерств, Центров поддержки экспорта, АО "Российский экспортный центр" и предпринимательских объединений выбрала победителей Всероссийской премии "Экспортер года" 2022 года в Северо-Западном федеральном округе, сообщает РЭЦ.
Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.
"Предприятия Северо-Западного федерального округа в силу географического положения ориентируют свой экспорт в первую очередь на страны, в которых сейчас под давлением политики принимаются, мягко говоря, спорные экономические решения. Но даже в условиях разнообразных неестественных ограничений нашим экспортерам удается не только сохранить, но и нарастить поставки, развить внешнеэкономические связи", - сказал первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.
Он отметил, что "это еще раз подчеркивает высокий уровень конкурентоспособности производителей российского Северо-Запада". "Качество и широкая номенклатура несырьевых экспортных товаров побеждают и в санкционных условиях. Поздравляя победителей, хочу выразить уверенность, что экспортеры СЗФО не только удержат занятые ниши, но и создадут новые точки эффективного присутствия на мировых рынках", - добавил первый замминистра.
"Северо-Западный Федеральный округ уже несколько лет находится в тройке лидеров среди регионов-экспортеров несырьевых неэнергетических товаров и вносит существенный вклад в реализацию национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Для поддержки отечественного бизнеса, ориентированного на экспорт, и была учреждена премия "Экспортер года". В этом году мы ее проводим уже в четвертый раз несмотря на пандемию, санкции и прочие трудности. Уверена, что даже в таких сложных условиях премия — прекрасный стимул для компаний развиваться в экспортном направлении. И, конечно же, РЭЦ продолжит поддерживать экспортеров региона", - в свою очередь отметила глава РЭЦ (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
Лидером по количеству победителей в конкурсе стал Санкт-Петербург.
"Такую огромную страну, как Россия, изолировать невозможно. Об этом наш президент говорил неоднократно. Мы будем работать с теми партнерами, которые хотят взаимодействовать. В Санкт-Петербурге производится множество товаров, востребованных за рубежом. У нашего города огромный экспортный потенциал, и лидерство наших компаний по СЗФО в конкурсе "Экспортер года" это подтверждает. Мы готовы развивать торгово-экономические отношения с дружественными странами, укреплять и расширять сотрудничество по всем направлениям", — сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
По итогам заседания экспертной комиссии экспортерами года в сфере промышленности среди малого и среднего бизнеса первое место заняло ООО "Металлопродукция" (Санкт-Петербург), создатель аксессуаров для транспортных средств: защиты картера, днища, снегоуборочные отвалы, расширители арок системы крепления, хранения и перевозки груза. На втором месте - ООО "Механика" (Вологодская область), производит вездеходы TINGER: снегоболотоходы, мотобуксировщики, прицепы, запчасти и дополнительное оборудование.
На третьем месте: ООО "Компания "Алкор Био" (Санкт-Петербург), производящая тест-системы и оборудование для лабораторной диагностики методами ИФА, ИХЛА, ПЦР (инфекционная, гормональная, аллергодиагностика, онкомаркеры, молекулярно-генетические исследования и др.).
Победителем в этой же номинации среди крупного бизнеса стало ООО "Сплат Глобал" (Новгородская область), компания-производитель средств для гигиены полости рта, экологичных продуктов для ухода за домом, а также натуральной косметики. На втором месте - ЗАО "ЗЭТО" (Псковская область), один из крупнейших производителей электротехнического оборудования для электроэнергетики, нефтяной и газовой, добывающей и обрабатывающей промышленности, железных дорог, метрополитена, сельского и городского хозяйства. На третьем месте - ООО "Лузалес" (Республика Коми), один из ведущих лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий полного цикла региона.
Первое место в номинации "Экспортер года в сфере машиностроения" в малом бизнесе заняло ООО "Лазерный Центр" (Санкт-Петербург), производитель лазерных станков для резки, сварки, гравировки и микрообработки. Второй стала НПК "Механобр-техника" (АО, Санкт-Петербург), которая производит оборудование для горнодобывающей промышленности. На третьем месте - ООО "Стройматик" (Вологодская область), специализирующаяся на разработке и производстве уникальной строительной техники, в том числе самоходных сваебойных установок.
У крупного бизнеса в этой номинации победителем стало АО "НПФ "Меридиан" (Санкт-Петербург), одно из основных приборостроительных предприятий российского судостроения. Производит системы пожарной автоматики и сигнализации, информационно-управляющие системы. Второе место заняло АО "ОДК-Климов" (Санкт-Петербург), ведущее российское предприятие по разработке и производству авиадвигателей, производит газотурбинные авиационные двигатели.
1 августа, 16:33РЭЦ: промышленную продукцию будет легче отправлять на экспорт
"Экспортером года в сфере базовой продукции АПК" в категории МСП стало ООО "Вердэ" (Санкт-Петербург), производит натуральные специи и пряности, а также комплексные пищевые добавки. Второе место досталось ООО "Фрешберри" (Республика Карелия), занимающемуся переработкой и консервированием фруктов и овощей, в том числе дикорастущих ягод и грибов. На третьем месте - АО "Абиогрупп" (Вологодская область), завод по переработке биологических отходов животноводческих и птицеводческих хозяйств, который производит безопасную и богатую протеином мясокостную муку.
В номинации "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК" (крупный бизнес) победило ООО "ТК "Благо" (Санкт-Петербург), которое входит в пятерку лидеров масложировой отрасли в России, производит подсолнечное, рапсовое масла, миксы подсолнечного масла, шрот. Второе место получило ОАО "Великолукский мясокомбинат" (Псковская область), с 2009 года занимает 3 место в рейтинге крупнейших мясоперерабатывающих предприятий.
"Экспортером года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы)" в малом бизнесе стало ООО "ГлазурьПром" (Калининградская область), один из крупнейших российских производителей промышленного шоколада и кондитерской глазури. На втором месте - ООО Фирма "Торговый Дом Ярмарка" (Республика Карелия), натуральные продукты для правильного питания (ингредиенты для кулинарии, сложные блюда, смеси для приготовления детских блюд, крупы, каши, гарниры, смеси и пр.). Третье место заняло ООО "Амайзинг какао" (Санкт-Петербург), производит премиальный шоколад, специализируется на импорте (и обжарке) зеленого органического кофе, органических ароматических какао-бобов, какао-масла и тростникового сахара.
У крупного бизнеса в этой же номинации победило ООО "Пивоваренная компания "Балтика" (Санкт-Петербург), ведущий экспортер российского пива. Второе место получило ООО "Группа Ладога" (Санкт-Петербург), которое производит алкогольную продукцию (водка, джин, настойки, ликеры).
"Экспортером года в сфере услуг" у малого и среднего бизнеса стало АО "Роббо" (Санкт-Петербург) - разработчик и производитель робототехнических EdTech-наборов. Второе место у ООО "Циркон Керамика" (Санкт-Петербург) - производителя заготовок из диоксида циркония для стоматологических реставраций и инновационной стоматологии. На третьем месте - ИП Стариков А.А. (Республика Карелия), предоставляющий транспортные услуги, перевозки грузовым автотранспортом.
Победителем в этой же номинации у крупного бизнеса стало ГУП "Инпредсервис" (Санкт-Петербург), которое обеспечивает обслуживание консульских учреждений и иностранных представителей, аккредитованных в городе.
"Трейдером года" в МСП стал ИП Пельмегов А.В. (Республика Коми), который занимается оптовой торговлей лесоматериалами и строительными материалами, а в крупном бизнесе - АО "НПФ "Диполь" (Санкт-Петербург) - один из лидеров в области разработки и реализации высокотехнологичных проектов для радиоэлектронной промышленности России.
"Прорывом года" в малом бизнесе стало ООО "Металлопродукция" (Санкт-Петербург) - создатель аксессуаров для транспортных средств: защиты картера, днища, снегоуборочные отвалы, расширители арок системы крепления, хранения и перевозки груза.
В номинации "Новая география" у крупного бизнеса первое место заняло ООО "Пивоваренная компания "Балтика" (Санкт-Петербург), ведущий экспортер российского пива.
"Ответственным экспортером ESG" у малого бизнеса стало ООО "Вердэ" (Санкт-Петербург), которое производит натуральные специи и пряности, а также комплексные пищевые добавки. Победителем в этой же номинации у крупного бизнеса стала "Пивоваренная компания "Балтика".
Номинацию "Лучшая женщина-экспортер" в малом бизнесе выиграла Наталия Чанкина из "Вердэ". На втором месте Наталья Соколова из "Торговый Дом Ярмарка". Третье место досталось Ольге Яровиковой из "Амайзинг какао".
У крупного бизнеса лучшей стала Ольга Кузьмина из ОАО "Великолукский мясокомбинат", с 2009 года занимает 3 место в рейтинге крупнейших мясоперерабатывающих предприятий.
Лучшим молодым предпринимателем-экспортером у малого и среднего бизнеса стал Михаил Шабанов из КФХ "Мед Карелии" (Республика Карелия), фермерского хозяйства, которое производит натуральный мед и продукты пчеловодства.