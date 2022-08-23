https://ria.ru/20220823/rets-1811583359.html

РЭЦ выбрал лучших экспортеров СЗФО

РЭЦ выбрал лучших экспортеров СЗФО - РИА Новости, 23.08.2022

РЭЦ выбрал лучших экспортеров СЗФО

Единая окружная конкурсная комиссия, состоящая из представителей федеральных министерств, Центров поддержки экспорта, АО "Российский экспортный центр" и... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T15:33

2022-08-23T15:33

2022-08-23T15:33

россия

российский экспортный центр (рэц)

экспорт

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия, состоящая из представителей федеральных министерств, Центров поддержки экспорта, АО "Российский экспортный центр" и предпринимательских объединений выбрала победителей Всероссийской премии "Экспортер года" 2022 года в Северо-Западном федеральном округе, сообщает РЭЦ.Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности."Предприятия Северо-Западного федерального округа в силу географического положения ориентируют свой экспорт в первую очередь на страны, в которых сейчас под давлением политики принимаются, мягко говоря, спорные экономические решения. Но даже в условиях разнообразных неестественных ограничений нашим экспортерам удается не только сохранить, но и нарастить поставки, развить внешнеэкономические связи", - сказал первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.Он отметил, что "это еще раз подчеркивает высокий уровень конкурентоспособности производителей российского Северо-Запада". "Качество и широкая номенклатура несырьевых экспортных товаров побеждают и в санкционных условиях. Поздравляя победителей, хочу выразить уверенность, что экспортеры СЗФО не только удержат занятые ниши, но и создадут новые точки эффективного присутствия на мировых рынках", - добавил первый замминистра.Лидером по количеству победителей в конкурсе стал Санкт-Петербург."Такую огромную страну, как Россия, изолировать невозможно. Об этом наш президент говорил неоднократно. Мы будем работать с теми партнерами, которые хотят взаимодействовать. В Санкт-Петербурге производится множество товаров, востребованных за рубежом. У нашего города огромный экспортный потенциал, и лидерство наших компаний по СЗФО в конкурсе "Экспортер года" это подтверждает. Мы готовы развивать торгово-экономические отношения с дружественными странами, укреплять и расширять сотрудничество по всем направлениям", — сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.По итогам заседания экспертной комиссии экспортерами года в сфере промышленности среди малого и среднего бизнеса первое место заняло ООО "Металлопродукция" (Санкт-Петербург), создатель аксессуаров для транспортных средств: защиты картера, днища, снегоуборочные отвалы, расширители арок системы крепления, хранения и перевозки груза. На втором месте - ООО "Механика" (Вологодская область), производит вездеходы TINGER: снегоболотоходы, мотобуксировщики, прицепы, запчасти и дополнительное оборудование.На третьем месте: ООО "Компания "Алкор Био" (Санкт-Петербург), производящая тест-системы и оборудование для лабораторной диагностики методами ИФА, ИХЛА, ПЦР (инфекционная, гормональная, аллергодиагностика, онкомаркеры, молекулярно-генетические исследования и др.).Победителем в этой же номинации среди крупного бизнеса стало ООО "Сплат Глобал" (Новгородская область), компания-производитель средств для гигиены полости рта, экологичных продуктов для ухода за домом, а также натуральной косметики. На втором месте - ЗАО "ЗЭТО" (Псковская область), один из крупнейших производителей электротехнического оборудования для электроэнергетики, нефтяной и газовой, добывающей и обрабатывающей промышленности, железных дорог, метрополитена, сельского и городского хозяйства. На третьем месте - ООО "Лузалес" (Республика Коми), один из ведущих лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий полного цикла региона.Первое место в номинации "Экспортер года в сфере машиностроения" в малом бизнесе заняло ООО "Лазерный Центр" (Санкт-Петербург), производитель лазерных станков для резки, сварки, гравировки и микрообработки. Второй стала НПК "Механобр-техника" (АО, Санкт-Петербург), которая производит оборудование для горнодобывающей промышленности. На третьем месте - ООО "Стройматик" (Вологодская область), специализирующаяся на разработке и производстве уникальной строительной техники, в том числе самоходных сваебойных установок.У крупного бизнеса в этой номинации победителем стало АО "НПФ "Меридиан" (Санкт-Петербург), одно из основных приборостроительных предприятий российского судостроения. Производит системы пожарной автоматики и сигнализации, информационно-управляющие системы. Второе место заняло АО "ОДК-Климов" (Санкт-Петербург), ведущее российское предприятие по разработке и производству авиадвигателей, производит газотурбинные авиационные двигатели."Экспортером года в сфере базовой продукции АПК" в категории МСП стало ООО "Вердэ" (Санкт-Петербург), производит натуральные специи и пряности, а также комплексные пищевые добавки. Второе место досталось ООО "Фрешберри" (Республика Карелия), занимающемуся переработкой и консервированием фруктов и овощей, в том числе дикорастущих ягод и грибов. На третьем месте - АО "Абиогрупп" (Вологодская область), завод по переработке биологических отходов животноводческих и птицеводческих хозяйств, который производит безопасную и богатую протеином мясокостную муку.В номинации "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК" (крупный бизнес) победило ООО "ТК "Благо" (Санкт-Петербург), которое входит в пятерку лидеров масложировой отрасли в России, производит подсолнечное, рапсовое масла, миксы подсолнечного масла, шрот. Второе место получило ОАО "Великолукский мясокомбинат" (Псковская область), с 2009 года занимает 3 место в рейтинге крупнейших мясоперерабатывающих предприятий.У крупного бизнеса в этой же номинации победило ООО "Пивоваренная компания "Балтика" (Санкт-Петербург), ведущий экспортер российского пива. Второе место получило ООО "Группа Ладога" (Санкт-Петербург), которое производит алкогольную продукцию (водка, джин, настойки, ликеры)."Экспортером года в сфере услуг" у малого и среднего бизнеса стало АО "Роббо" (Санкт-Петербург) - разработчик и производитель робототехнических EdTech-наборов. Второе место у ООО "Циркон Керамика" (Санкт-Петербург) - производителя заготовок из диоксида циркония для стоматологических реставраций и инновационной стоматологии. На третьем месте - ИП Стариков А.А. (Республика Карелия), предоставляющий транспортные услуги, перевозки грузовым автотранспортом.Победителем в этой же номинации у крупного бизнеса стало ГУП "Инпредсервис" (Санкт-Петербург), которое обеспечивает обслуживание консульских учреждений и иностранных представителей, аккредитованных в городе."Прорывом года" в малом бизнесе стало ООО "Металлопродукция" (Санкт-Петербург) - создатель аксессуаров для транспортных средств: защиты картера, днища, снегоуборочные отвалы, расширители арок системы крепления, хранения и перевозки груза.В номинации "Новая география" у крупного бизнеса первое место заняло ООО "Пивоваренная компания "Балтика" (Санкт-Петербург), ведущий экспортер российского пива.Номинацию "Лучшая женщина-экспортер" в малом бизнесе выиграла Наталия Чанкина из "Вердэ". На втором месте Наталья Соколова из "Торговый Дом Ярмарка". Третье место досталось Ольге Яровиковой из "Амайзинг какао".У крупного бизнеса лучшей стала Ольга Кузьмина из ОАО "Великолукский мясокомбинат", с 2009 года занимает 3 место в рейтинге крупнейших мясоперерабатывающих предприятий.Лучшим молодым предпринимателем-экспортером у малого и среднего бизнеса стал Михаил Шабанов из КФХ "Мед Карелии" (Республика Карелия), фермерского хозяйства, которое производит натуральный мед и продукты пчеловодства.

https://ria.ru/20220815/rets-1809780099.html

https://ria.ru/20220805/kompensatsiya-1807522351.html

https://ria.ru/20220801/eksport-1806467600.html

https://ria.ru/20220720/sotrudnichestvo-1803883024.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

россия, российский экспортный центр (рэц), экспорт