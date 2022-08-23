https://ria.ru/20220823/religiya-1811525930.html

Религиоведы рассказали о падении религиозности в Германии

Религиоведы рассказали о падении религиозности в Германии - РИА Новости, 23.08.2022

Религиоведы рассказали о падении религиозности в Германии

Отход прихожан от церквей в Германии может быть обусловлен общим кризисом религиозности на Западе вследствие либерализации, а также развития техники и изменения РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T12:47

2022-08-23T12:47

2022-08-23T12:48

религия

франциск (хорхе марио бергольо)

русская православная церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/141556/45/1415564502_0:234:2811:1815_1920x0_80_0_0_42bca5179e42a18234e9d6452156db12.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Отход прихожан от церквей в Германии может быть обусловлен общим кризисом религиозности на Западе вследствие либерализации, а также развития техники и изменения самого формата религиозности, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.Ранее в немецких СМИ появилась информация о том, что люди в Германии из-за санкций, сложившейся социально-экономической ситуации в стране из экономии стали уходить из церкви и возвращаются уже практически на смертном одре, чтобы получить услуги и захоронение по религиозным традициям, так как в Германии собирается специальный церковный налог.Отток платящих церковный налог прихожан в Германии происходит в последние десятилетия и у католиков, и у протестантов, этот процесс усилился в последние 5-10 лет, и покидать церкви люди будут все чаще, считает замдиректора Института Европы Российской академии наук (РАН) Роман Лункин. При этом, рассказал эксперт, есть и те, кто платит церковный налог, не являясь активным прихожанином: но таким образом люди не только отдают дань церкви как части их культуры и традиции, но и сохраняют для себя возможность церковного отпевания.По его мнению, христианство в Германии на грань уничтожения поставили либерализация церквей и кризис."Если лютеране давно встали на путь благословения однополых браков и женского священства, то католическое духовенство последние годы активно заявляет о необходимости более лояльного отношения к ЛГБТ, о повышении роли женщин и мирян в церкви. Католическая церковь Германии разработала соответствующую либеральную программу под названием Синодальный путь. Даже для папы Франциска либерализм немецких католиков показался слишком радикальным и подрывающим авторитет и власть духовенства. Таким образом, либеральные церкви теряют свою идентичность, мимикрируют под настроения общества и либеральной элиты, и теряют паству", – добавил он.В Римско-католической церкви по всему миру идет процесс подготовки к Синоду епископов 2023 года. Институт синодов епископов был возрожден в 60-е годы XX века: епископы со всего мира должны регулярно собираться в Риме и обсуждать актуальные вопросы жизни церкви. В Ватикане в 2021 году дали старт новому синодальному периоду, тема которого – общая ответственность за жизнь церкви. Синодальный процесс начался 9 октября прошлого года в Риме, и 17 октября – в епархиях, в том числе и в России. Верующие в приходах могут принимать в нем участие.В экономическом смысле, считает Лункин, люди не понимают, почему они должны отдавать свои последние деньги церкви, особенно "полугосударственной" – и католики в этом все меньше отличаются от лютеран."Политический же кризис состоит в том, что церковное руководство и лютеран, и католиков Германии активно включилось в политическую кампанию против России и РПЦ, вслед за руководством Евросоюза. Думаю, что простой бюргер не может понять, почему и зачем вместо адекватных цен на газ и услуги ЖКХ ему предлагают ЛГБТ, западноукраинский патриотизм и русофобию", – заключил религиовед.По словам президента Института религии и политики (ИРП) Антона Игнатенко, сообщается о падении в Германии за пятнадцать лет принадлежности к церквям с 61% до менее 50%, а в США, по данным социологической службы Gallup, в 2005-2020 годах принадлежность к церквям, синагогам или мечетям упала с 64% до 47%. "Действительно, в последние годы проявляется отход от традиционных ранее - внешних и коллективных - форм религиозности. И это происходит не только в Германии, но и в других странах Запада, и у нас в России", – сказал он РИА Новости.Причины этого, по его мнению, могут быть многообразными."Частью общей волны обвинений в сексуальных злоупотреблениях стало их раскрытие и в церквах, где это уродливое явление десятилетиями скрывали от общества – тем отвратительнее стала для всех правда о сотнях и тысячах жертв. Среди наиболее влиятельных факторов последнего времени – сочетание домашней изоляции во время пандемии коронавируса с интернет-технологиями удаленного доступа. В итоге во многих европейских странах значительная доля приходских общин отпала и не вернулась к личному участию в церковных службах. В США некоторые церкви с тысячной паствой теперь пустуют – там собираются пасторы, церковные работники и члены их семей. В Германии ситуация специфическая, и там эти тенденции усугубляются церковным налогом, который должны платить те, кто заявляет о своей принадлежности к признанным государством религиозным институциям", – сказал он РИА Новости.Последние, пояснил Игнатенко, вправе собирать такой налог, хотя и не обязаны это делать. К обладающим таким правом институциям относятся евангельские Церкви, католики, православные Церкви (в том числе РПЦ и РПЦЗ), иудейские общины, а также ряд новых религиозных организаций.По мнению эксперта, в мире в целом развивается очередная волна новой религиозности, для которой характерны неиерархичность, сетевой характер; тяготение к массовой культуре, синкретизм, индивидуализм и коммерциализация. Тем не менее, то, что немцы перед смертью возвращаются к формальной принадлежности к Церквям, настраивает на оптимистический лад: "если христианин перед кончиной раскаялся в своих грехах и обратился к Богу, то Он встретит его в Царствии Небесном", – заключил исследователь.

https://ria.ru/20220812/angliyskie-1808913771.html

https://ria.ru/20220722/ssha-1804104902.html

https://ria.ru/20190501/1553165352.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франциск (хорхе марио бергольо), русская православная церковь