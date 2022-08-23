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Беженцы из ЛНР примут участие в референдуме на общих основаниях - РИА Новости, 23.08.2022
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Беженцы из ЛНР примут участие в референдуме на общих основаниях
Беженцы из ЛНР примут участие в референдуме на общих основаниях - РИА Новости, 23.08.2022
Беженцы из ЛНР примут участие в референдуме на общих основаниях
Беженцы из Луганской народной республики, выехавшие на территорию России, будут голосовать на референдуме по вступлению республики в состав Российской Федерации РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T13:13
2022-08-23T13:13
в мире
луганская народная республика
россия
алчевск
виталий киселев
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ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. Беженцы из Луганской народной республики, выехавшие на территорию России, будут голосовать на референдуме по вступлению республики в состав Российской Федерации на общих основаниях."Огромное количество беженцев, которые выехали на территории Российской Федерации, они точно так же будут голосовать на общих основаниях, и там 100% явка будет", - сказал РИА Новости полковник Народной милиции ЛНР Виталий Киселев с позывным "Коммунист".По мнению полковника, 70% населения на освобожденных территориях хотят соединения с Россией, такие выводы он делает исходя из тенденции получения российских паспортов. Так же он отметил, что главное - это безопасность, часть городов ещё подвергается обстрелам со стороны украинских войск."Мы, в первую очередь, должны обезопасить наших людей, которые должны проголосовать. Т.е. это подготовить транспорт, подготовить избирательные участки, подготовить и обезопасить со стороны ПВО огромные города Алчевск, Луганск. Это обязывает сегодняшнее положение… Безопасность выборного процесса это самое важное... Да, существуют провокаторы, да, все ровно где-то затаившиеся сидят агенты, но основная масса людей она будет голосовать за присоединение в состав Российской Федерации", - сказал полковник.
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луганская народная республика
россия
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60
353
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"Будут голосовать на общих основаниях" – представитель Народной милиции ЛНР о референдуме и беженцах
Беженцы из ЛНР, выехавшие в Россию, будут голосовать на референдуме по вступлению республики в состав РФ на общих основаниях, заявил РИА Новости полковник Народной милиции ЛНР Виталий Киселев
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в мире, луганская народная республика, россия, алчевск, виталий киселев
В мире, Луганская Народная Республика, Россия, Алчевск, Виталий Киселев
13:13 23.08.2022
 
Беженцы из ЛНР примут участие в референдуме на общих основаниях

Выехавшие в Россию беженцы из ЛНР будут голосовать на референдуме на общих основаниях

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. Беженцы из Луганской народной республики, выехавшие на территорию России, будут голосовать на референдуме по вступлению республики в состав Российской Федерации на общих основаниях.
"Огромное количество беженцев, которые выехали на территории Российской Федерации, они точно так же будут голосовать на общих основаниях, и там 100% явка будет", - сказал РИА Новости полковник Народной милиции ЛНР Виталий Киселев с позывным "Коммунист".
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По мнению полковника, 70% населения на освобожденных территориях хотят соединения с Россией, такие выводы он делает исходя из тенденции получения российских паспортов. Так же он отметил, что главное - это безопасность, часть городов ещё подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
"Мы, в первую очередь, должны обезопасить наших людей, которые должны проголосовать. Т.е. это подготовить транспорт, подготовить избирательные участки, подготовить и обезопасить со стороны ПВО огромные города Алчевск, Луганск. Это обязывает сегодняшнее положение… Безопасность выборного процесса это самое важное... Да, существуют провокаторы, да, все ровно где-то затаившиеся сидят агенты, но основная масса людей она будет голосовать за присоединение в состав Российской Федерации", - сказал полковник.
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В миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияАлчевскВиталий Киселев
 
 
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