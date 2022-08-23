https://ria.ru/20220823/referendum-1811536717.html
Беженцы из ЛНР примут участие в референдуме на общих основаниях
Беженцы из ЛНР примут участие в референдуме на общих основаниях - РИА Новости, 23.08.2022
Беженцы из ЛНР примут участие в референдуме на общих основаниях
Беженцы из Луганской народной республики, выехавшие на территорию России, будут голосовать на референдуме по вступлению республики в состав Российской Федерации РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T13:13
2022-08-23T13:13
2022-08-23T13:13
в мире
луганская народная республика
россия
алчевск
виталий киселев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811505486_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3478beed0818414d1396f16c7aaba8a5.jpg
ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. Беженцы из Луганской народной республики, выехавшие на территорию России, будут голосовать на референдуме по вступлению республики в состав Российской Федерации на общих основаниях."Огромное количество беженцев, которые выехали на территории Российской Федерации, они точно так же будут голосовать на общих основаниях, и там 100% явка будет", - сказал РИА Новости полковник Народной милиции ЛНР Виталий Киселев с позывным "Коммунист".По мнению полковника, 70% населения на освобожденных территориях хотят соединения с Россией, такие выводы он делает исходя из тенденции получения российских паспортов. Так же он отметил, что главное - это безопасность, часть городов ещё подвергается обстрелам со стороны украинских войск."Мы, в первую очередь, должны обезопасить наших людей, которые должны проголосовать. Т.е. это подготовить транспорт, подготовить избирательные участки, подготовить и обезопасить со стороны ПВО огромные города Алчевск, Луганск. Это обязывает сегодняшнее положение… Безопасность выборного процесса это самое важное... Да, существуют провокаторы, да, все ровно где-то затаившиеся сидят агенты, но основная масса людей она будет голосовать за присоединение в состав Российской Федерации", - сказал полковник.
https://ria.ru/20220811/referendum-1808764583.html
https://ria.ru/20220811/referendum-1808881311.html
луганская народная республика
россия
алчевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811505486_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bb72740e27cbd8588cd351bbde873f7d.jpg
"Будут голосовать на общих основаниях" – представитель Народной милиции ЛНР о референдуме и беженцах
Беженцы из ЛНР, выехавшие в Россию, будут голосовать на референдуме по вступлению республики в состав РФ на общих основаниях, заявил РИА Новости полковник Народной милиции ЛНР Виталий Киселев
2022-08-23T13:13
true
PT1M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, россия, алчевск, виталий киселев
В мире, Луганская Народная Республика, Россия, Алчевск, Виталий Киселев
Беженцы из ЛНР примут участие в референдуме на общих основаниях
Выехавшие в Россию беженцы из ЛНР будут голосовать на референдуме на общих основаниях