https://ria.ru/20220823/referendum-1811536717.html

Беженцы из ЛНР примут участие в референдуме на общих основаниях

Беженцы из ЛНР примут участие в референдуме на общих основаниях - РИА Новости, 23.08.2022

Беженцы из ЛНР примут участие в референдуме на общих основаниях

Беженцы из Луганской народной республики, выехавшие на территорию России, будут голосовать на референдуме по вступлению республики в состав Российской Федерации РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T13:13

2022-08-23T13:13

2022-08-23T13:13

в мире

луганская народная республика

россия

алчевск

виталий киселев

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ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. Беженцы из Луганской народной республики, выехавшие на территорию России, будут голосовать на референдуме по вступлению республики в состав Российской Федерации на общих основаниях."Огромное количество беженцев, которые выехали на территории Российской Федерации, они точно так же будут голосовать на общих основаниях, и там 100% явка будет", - сказал РИА Новости полковник Народной милиции ЛНР Виталий Киселев с позывным "Коммунист".По мнению полковника, 70% населения на освобожденных территориях хотят соединения с Россией, такие выводы он делает исходя из тенденции получения российских паспортов. Так же он отметил, что главное - это безопасность, часть городов ещё подвергается обстрелам со стороны украинских войск."Мы, в первую очередь, должны обезопасить наших людей, которые должны проголосовать. Т.е. это подготовить транспорт, подготовить избирательные участки, подготовить и обезопасить со стороны ПВО огромные города Алчевск, Луганск. Это обязывает сегодняшнее положение… Безопасность выборного процесса это самое важное... Да, существуют провокаторы, да, все ровно где-то затаившиеся сидят агенты, но основная масса людей она будет голосовать за присоединение в состав Российской Федерации", - сказал полковник.

https://ria.ru/20220811/referendum-1808764583.html

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луганская народная республика

россия

алчевск

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Екатерина Зайцева

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"Будут голосовать на общих основаниях" – представитель Народной милиции ЛНР о референдуме и беженцах Беженцы из ЛНР, выехавшие в Россию, будут голосовать на референдуме по вступлению республики в состав РФ на общих основаниях, заявил РИА Новости полковник Народной милиции ЛНР Виталий Киселев 2022-08-23T13:13 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, россия, алчевск, виталий киселев