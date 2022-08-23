https://ria.ru/20220823/pvo-1811517790.html

Украина ожидает от Запада поставок систем ПВО и ПРО

Украина ожидает от Запада поставок систем ПВО и ПРО - РИА Новости, 23.08.2022

Украина ожидает от Запада поставок систем ПВО и ПРО

Украина ожидает осенью получить от западных партнеров системы противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы "закрыть небо", заявил замглавы офиса президента РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T12:26

2022-08-23T12:26

2022-08-23T12:26

игорь коротченко

украина

киев

министерство обороны сша

javelin (птрк)

центр анализа мировой торговли оружием (цамто)

рбк (медиагруппа)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798700556_0:401:2901:2033_1920x0_80_0_0_eb54e78e6c115a677924c6164a62a11d.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Украина ожидает осенью получить от западных партнеров системы противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы "закрыть небо", заявил замглавы офиса президента по международным вопросам Андрей Сибига."Нужно и закрыть небо, это тоже президент откровенно во всех разговорах доводит до своих партнеров, поэтому мы ожидаем системы противовоздушной и противоракетной обороны. Здесь мы достаточно оптимистичны, мы видим четкие перспективы и видим временные рамки, когда поставки этих крайне необходимых систем состоятся", - сказал Сибига в интервью "РБК-Украина".Он уточнил, что произойдет это в "обозримом" будущем – осенью.Сибига отметил, что к "насущным потребностям" Украины еще относится тяжелое вооружение, которое позволит выровнять баланс соотношения сил на передовой. Так, по его словам, на некоторых участках фронта соотношение. к примеру, артиллерийских систем или количества обстрелов равны "1 к 10, 1 к 15".Как заявлял РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко, полные объемы поставок оружия Украине во время боевых действий никто раскрывать не будет, поэтому нужно исходить из худших сценариев, при которых в продолжающихся поставках американского оружия Киеву все большую часть будут занимать все более новые и смертоносные системы вооружений.Ранее Пентагон сообщил о выделении Украине нового пакета помощи в сфере обороны на сумму 775 миллионов долларов. В него вошли беспилотные летательные аппараты Sky Eagle, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и другие вооружения.

https://ria.ru/20220822/bpla-1811394661.html

https://ria.ru/20220823/ssha-1811454869.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь коротченко, украина, киев, министерство обороны сша, javelin (птрк), центр анализа мировой торговли оружием (цамто), рбк (медиагруппа)