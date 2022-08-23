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Украина ожидает от Запада поставок систем ПВО и ПРО - РИА Новости, 23.08.2022
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Украина ожидает от Запада поставок систем ПВО и ПРО
Украина ожидает от Запада поставок систем ПВО и ПРО - РИА Новости, 23.08.2022
Украина ожидает от Запада поставок систем ПВО и ПРО
Украина ожидает осенью получить от западных партнеров системы противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы "закрыть небо", заявил замглавы офиса президента РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T12:26
2022-08-23T12:26
игорь коротченко
украина
киев
министерство обороны сша
javelin (птрк)
центр анализа мировой торговли оружием (цамто)
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Украина ожидает осенью получить от западных партнеров системы противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы "закрыть небо", заявил замглавы офиса президента по международным вопросам Андрей Сибига."Нужно и закрыть небо, это тоже президент откровенно во всех разговорах доводит до своих партнеров, поэтому мы ожидаем системы противовоздушной и противоракетной обороны. Здесь мы достаточно оптимистичны, мы видим четкие перспективы и видим временные рамки, когда поставки этих крайне необходимых систем состоятся", - сказал Сибига в интервью "РБК-Украина".Он уточнил, что произойдет это в "обозримом" будущем – осенью.Сибига отметил, что к "насущным потребностям" Украины еще относится тяжелое вооружение, которое позволит выровнять баланс соотношения сил на передовой. Так, по его словам, на некоторых участках фронта соотношение. к примеру, артиллерийских систем или количества обстрелов равны "1 к 10, 1 к 15".Как заявлял РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко, полные объемы поставок оружия Украине во время боевых действий никто раскрывать не будет, поэтому нужно исходить из худших сценариев, при которых в продолжающихся поставках американского оружия Киеву все большую часть будут занимать все более новые и смертоносные системы вооружений.Ранее Пентагон сообщил о выделении Украине нового пакета помощи в сфере обороны на сумму 775 миллионов долларов. В него вошли беспилотные летательные аппараты Sky Eagle, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и другие вооружения.
https://ria.ru/20220822/bpla-1811394661.html
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игорь коротченко, украина, киев, министерство обороны сша, javelin (птрк), центр анализа мировой торговли оружием (цамто), рбк (медиагруппа)
Игорь Коротченко, Украина, Киев, Министерство обороны США, Javelin (ПТРК), Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), РБК (медиагруппа)
12:26 23.08.2022
 
Украина ожидает от Запада поставок систем ПВО и ПРО

Замглавы офиса Зеленского Сибига: Запад должен поставить Украине осенью системы ПВО и ПРО

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты с американской гаубицей М777
Украинские солдаты с американской гаубицей М777 - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты с американской гаубицей М777 . Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Украина ожидает осенью получить от западных партнеров системы противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы "закрыть небо", заявил замглавы офиса президента по международным вопросам Андрей Сибига.
"Нужно и закрыть небо, это тоже президент откровенно во всех разговорах доводит до своих партнеров, поэтому мы ожидаем системы противовоздушной и противоракетной обороны. Здесь мы достаточно оптимистичны, мы видим четкие перспективы и видим временные рамки, когда поставки этих крайне необходимых систем состоятся", - сказал Сибига в интервью "РБК-Украина".
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22 августа, 18:31
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Он уточнил, что произойдет это в "обозримом" будущем – осенью.
Сибига отметил, что к "насущным потребностям" Украины еще относится тяжелое вооружение, которое позволит выровнять баланс соотношения сил на передовой. Так, по его словам, на некоторых участках фронта соотношение. к примеру, артиллерийских систем или количества обстрелов равны "1 к 10, 1 к 15".
Как заявлял РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко, полные объемы поставок оружия Украине во время боевых действий никто раскрывать не будет, поэтому нужно исходить из худших сценариев, при которых в продолжающихся поставках американского оружия Киеву все большую часть будут занимать все более новые и смертоносные системы вооружений.
Ранее Пентагон сообщил о выделении Украине нового пакета помощи в сфере обороны на сумму 775 миллионов долларов. В него вошли беспилотные летательные аппараты Sky Eagle, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и другие вооружения.
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Вчера, 02:36
Politico предположила, что США не говорят о всей своей военной помощи Киеву
 
Игорь КоротченкоУкраинаКиевМинистерство обороны СШАJavelin (ПТРК)Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО)РБК (медиагруппа)
 
 
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