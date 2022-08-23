https://ria.ru/20220823/psb-1811633384.html

ПСБ: экспертный совет представил более 20 предложений по импортозамещению

ПСБ: экспертный совет представил более 20 предложений по импортозамещению - РИА Новости, 23.08.2022

ПСБ: экспертный совет представил более 20 предложений по импортозамещению

Экспертный совет по диверсификации и импортозамещению при правительственной комиссии по импортозамещению, созданный при участии ПСБ, выработал более 20... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T17:13

2022-08-23T17:13

2022-08-23T17:13

россия

экономика

форум "армия-2022"

псб (банк псб)

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Экспертный совет по диверсификации и импортозамещению при правительственной комиссии по импортозамещению, созданный при участии ПСБ, выработал более 20 предложений по решению задач в этой сфере, сообщил заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов. Он выступил на круглом столе "Роль предприятий ОПК в решении задач импортозамещения и достижении технологического суверенитета РФ", организованном ПСБ в рамках форума "Армия-2022".За год работы Экспертного совета рассмотрены вопросы преодоления барьеров импортозамещения в станкостроении, судостроении, сельскохозяйственном и энергетическом машиностроении, в других отраслях промышленности, отметил Дроздов."Среди таких предложений особое внимание стоит уделить предоставлению льготного долгосрочного финансирования инвестиционных проектов, в том числе, финансированию НИОКР, совершенствованию регулирования закупок компаниями с государственным участием, а также совершенствованию технического регулирования в целях стимулирования выхода инновационной продукции на рынок", - приводятся в сообщении ПСБ слова Дроздова.Задачи импортозамещения и диверсификации также обсуждались на расширенном заседании межведомственной рабочей группы коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, посвященном научно-промышленным кластерам двойного назначения как механизму трансфера технологий.Дроздов заявил на заседании о готовности банка участвовать в проектах диверсификации в рамках таких кластеров.

https://ria.ru/20220819/psb-1810668820.html

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россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, экономика, форум "армия-2022", псб (банк псб)