https://ria.ru/20220823/psb-1811633384.html
ПСБ: экспертный совет представил более 20 предложений по импортозамещению
ПСБ: экспертный совет представил более 20 предложений по импортозамещению - РИА Новости, 23.08.2022
ПСБ: экспертный совет представил более 20 предложений по импортозамещению
Экспертный совет по диверсификации и импортозамещению при правительственной комиссии по импортозамещению, созданный при участии ПСБ, выработал более 20... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T17:13
2022-08-23T17:13
2022-08-23T17:13
россия
экономика
форум "армия-2022"
псб (банк псб)
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Экспертный совет по диверсификации и импортозамещению при правительственной комиссии по импортозамещению, созданный при участии ПСБ, выработал более 20 предложений по решению задач в этой сфере, сообщил заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов. Он выступил на круглом столе "Роль предприятий ОПК в решении задач импортозамещения и достижении технологического суверенитета РФ", организованном ПСБ в рамках форума "Армия-2022".За год работы Экспертного совета рассмотрены вопросы преодоления барьеров импортозамещения в станкостроении, судостроении, сельскохозяйственном и энергетическом машиностроении, в других отраслях промышленности, отметил Дроздов."Среди таких предложений особое внимание стоит уделить предоставлению льготного долгосрочного финансирования инвестиционных проектов, в том числе, финансированию НИОКР, совершенствованию регулирования закупок компаниями с государственным участием, а также совершенствованию технического регулирования в целях стимулирования выхода инновационной продукции на рынок", - приводятся в сообщении ПСБ слова Дроздова.Задачи импортозамещения и диверсификации также обсуждались на расширенном заседании межведомственной рабочей группы коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, посвященном научно-промышленным кластерам двойного назначения как механизму трансфера технологий.Дроздов заявил на заседании о готовности банка участвовать в проектах диверсификации в рамках таких кластеров.
https://ria.ru/20220819/psb-1810668820.html
https://ria.ru/20220818/initsiativy-1810481697.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, форум "армия-2022", псб (банк псб)
Россия, Экономика, Форум "Армия-2022", ПСБ (Банк ПСБ)
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Экспертный совет по диверсификации и импортозамещению при правительственной комиссии по импортозамещению, созданный при участии ПСБ, выработал более 20 предложений по решению задач в этой сфере, сообщил заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов.
Он выступил на круглом столе "Роль предприятий ОПК в решении задач импортозамещения и достижении технологического суверенитета РФ", организованном ПСБ в рамках форума "Армия-2022".
За год работы Экспертного совета рассмотрены вопросы преодоления барьеров импортозамещения в станкостроении, судостроении, сельскохозяйственном и энергетическом машиностроении, в других отраслях промышленности, отметил Дроздов.
"Среди таких предложений особое внимание стоит уделить предоставлению льготного долгосрочного финансирования инвестиционных проектов, в том числе, финансированию НИОКР, совершенствованию регулирования закупок компаниями с государственным участием, а также совершенствованию технического регулирования в целях стимулирования выхода инновационной продукции на рынок", - приводятся в сообщении ПСБ слова Дроздова.
Задачи импортозамещения и диверсификации также обсуждались на расширенном заседании межведомственной рабочей группы коллегии Военно-промышленной комиссии РФ
, посвященном научно-промышленным кластерам двойного назначения как механизму трансфера технологий.
Дроздов заявил на заседании о готовности банка участвовать в проектах диверсификации в рамках таких кластеров.
"В ПСБ совместно с партерами выстраивается экосистема диверсификации, охватывающая все направления деятельности в этой сфере. ПСБ также предлагает своим клиентам ряд механизмов финансирования проектов диверсификации ОПК, среди которых - льготное финансирование и софинансирование проектов совместно с институтами развития. Мы предоставляем весь комплекс имеющихся в ПСБ финансовых и нефинансовых сервисов, а также оказываем поддержку в структурировании проектов на ранних стадиях и предлагаем небанковские продукты, что стимулирует процесс взаимодействия предприятий ОПК и бизнеса", - подчеркнул Дроздов.