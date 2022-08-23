Рейтинг@Mail.ru
ПСБ: экспертный совет представил более 20 предложений по импортозамещению - РИА Новости, 23.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220823/psb-1811633384.html
ПСБ: экспертный совет представил более 20 предложений по импортозамещению
ПСБ: экспертный совет представил более 20 предложений по импортозамещению - РИА Новости, 23.08.2022
ПСБ: экспертный совет представил более 20 предложений по импортозамещению
Экспертный совет по диверсификации и импортозамещению при правительственной комиссии по импортозамещению, созданный при участии ПСБ, выработал более 20... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T17:13
2022-08-23T17:13
россия
экономика
форум "армия-2022"
псб (банк псб)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781876038_0:64:3031:1769_1920x0_80_0_0_3a2c1a64d674146a38d78af56497089e.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Экспертный совет по диверсификации и импортозамещению при правительственной комиссии по импортозамещению, созданный при участии ПСБ, выработал более 20 предложений по решению задач в этой сфере, сообщил заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов. Он выступил на круглом столе "Роль предприятий ОПК в решении задач импортозамещения и достижении технологического суверенитета РФ", организованном ПСБ в рамках форума "Армия-2022".За год работы Экспертного совета рассмотрены вопросы преодоления барьеров импортозамещения в станкостроении, судостроении, сельскохозяйственном и энергетическом машиностроении, в других отраслях промышленности, отметил Дроздов."Среди таких предложений особое внимание стоит уделить предоставлению льготного долгосрочного финансирования инвестиционных проектов, в том числе, финансированию НИОКР, совершенствованию регулирования закупок компаниями с государственным участием, а также совершенствованию технического регулирования в целях стимулирования выхода инновационной продукции на рынок", - приводятся в сообщении ПСБ слова Дроздова.Задачи импортозамещения и диверсификации также обсуждались на расширенном заседании межведомственной рабочей группы коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, посвященном научно-промышленным кластерам двойного назначения как механизму трансфера технологий.Дроздов заявил на заседании о готовности банка участвовать в проектах диверсификации в рамках таких кластеров.
https://ria.ru/20220819/psb-1810668820.html
https://ria.ru/20220818/initsiativy-1810481697.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781876038_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_9cb0e25d86d965d9f14ccb0f0ee4a6e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, форум "армия-2022", псб (банк псб)
Россия, Экономика, Форум "Армия-2022", ПСБ (Банк ПСБ)
17:13 23.08.2022
 

ПСБ: экспертный совет представил более 20 предложений по импортозамещению

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Экспертный совет по диверсификации и импортозамещению при правительственной комиссии по импортозамещению, созданный при участии ПСБ, выработал более 20 предложений по решению задач в этой сфере, сообщил заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов.
Он выступил на круглом столе "Роль предприятий ОПК в решении задач импортозамещения и достижении технологического суверенитета РФ", организованном ПСБ в рамках форума "Армия-2022".
ПСБ
19 августа, 10:47
Эксперты ПСБ на "Армии-2022" рассказали об эффективном управлении финансами
За год работы Экспертного совета рассмотрены вопросы преодоления барьеров импортозамещения в станкостроении, судостроении, сельскохозяйственном и энергетическом машиностроении, в других отраслях промышленности, отметил Дроздов.
"Среди таких предложений особое внимание стоит уделить предоставлению льготного долгосрочного финансирования инвестиционных проектов, в том числе, финансированию НИОКР, совершенствованию регулирования закупок компаниями с государственным участием, а также совершенствованию технического регулирования в целях стимулирования выхода инновационной продукции на рынок", - приводятся в сообщении ПСБ слова Дроздова.
Задачи импортозамещения и диверсификации также обсуждались на расширенном заседании межведомственной рабочей группы коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, посвященном научно-промышленным кластерам двойного назначения как механизму трансфера технологий.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 15:28
Глава ПСБ рассказал о нормотворческих инициативах для поддержки ОПК
Дроздов заявил на заседании о готовности банка участвовать в проектах диверсификации в рамках таких кластеров.
"В ПСБ совместно с партерами выстраивается экосистема диверсификации, охватывающая все направления деятельности в этой сфере. ПСБ также предлагает своим клиентам ряд механизмов финансирования проектов диверсификации ОПК, среди которых - льготное финансирование и софинансирование проектов совместно с институтами развития. Мы предоставляем весь комплекс имеющихся в ПСБ финансовых и нефинансовых сервисов, а также оказываем поддержку в структурировании проектов на ранних стадиях и предлагаем небанковские продукты, что стимулирует процесс взаимодействия предприятий ОПК и бизнеса", - подчеркнул Дроздов.
 
РоссияЭкономикаФорум "Армия-2022"ПСБ (Банк ПСБ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала