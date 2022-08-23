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В Волгодонске проведут проверку после смерти девочки в больнице
В Волгодонске проведут проверку после смерти девочки в больнице - РИА Новости, 23.08.2022
В Волгодонске проведут проверку после смерти девочки в больнице
Росздравнадзор проверит качество и своевременность оказания медпомощи 12-летней девочке, которая умерла в больнице Волгодонска в Ростовской области, сообщила... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T14:31
2022-08-23T14:31
2022-08-23T14:31
происшествия
здоровье - общество
михаил мурашко
волгодонск
ростовская область
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Росздравнадзор проверит качество и своевременность оказания медпомощи 12-летней девочке, которая умерла в больнице Волгодонска в Ростовской области, сообщила пресс-служба ведомства.Как сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области, следователи в Волгодонске устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетней девочки в медицинском учреждении, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)."По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области проведёт проверку по факту смерти 12-летней девочки в инфекционной больнице города Волгодонск", - говорится в сообщении.
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происшествия, здоровье - общество, михаил мурашко, волгодонск, ростовская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Волгодонск, Ростовская область, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
В Волгодонске проведут проверку после смерти девочки в больнице
Росздравнадзор проведет проверку после смерти 12-летней девочки в больнице Волгодонска