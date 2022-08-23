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Протестующих у памятника Освободителям Риги иностранцев вышлют из Латвии - РИА Новости, 23.08.2022
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Протестующих у памятника Освободителям Риги иностранцев вышлют из Латвии
Протестующих у памятника Освободителям Риги иностранцев вышлют из Латвии - РИА Новости, 23.08.2022
Протестующих у памятника Освободителям Риги иностранцев вышлют из Латвии
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что всех иностранцев, уличенных в несанкционированной деятельности у демонтируемого памятника Освободителям Риги, вышлют РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T13:15
2022-08-23T13:15
в мире
сергей лавров
латвия
рига
россия
рижская дума
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что всех иностранцев, уличенных в несанкционированной деятельности у демонтируемого памятника Освободителям Риги, вышлют из страны."Если какой-либо иностранец (независимо от госпринадлежности) будет уличен в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа памятника в Парке Победы, он будет внесен в список нежелательных для Латвии лиц и выслан из страны" - написал Ринкевич в Twitter.Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента. Работы по демонтажу памятника начались 23 августа, накануне во время подготовки к сносу полиция задержала не менее шести человек из полусотни протестующих.В Латвии проживают 2 миллиона человек. Более 220 тысяч из них являются негражданами. Это постоянные жители страны, чьи предки приехали в республику после 1940 года, когда Латвия стала частью СССР. Неграждане имеют ограничения в правах - они не могут занимать ряд должностей, а также участвовать в выборах и референдумах. Чтобы получить гражданство Латвии, им нужно пройти процедуру натурализации - сдать экзамен по латышскому языку и истории. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что позорное явление "безгражданства", сохраняющееся в странах Европы, заслуживает активных действий по его ликвидации.
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в мире, сергей лавров, латвия, рига, россия, рижская дума
В мире, Сергей Лавров, Латвия, Рига, Россия, Рижская дума
13:15 23.08.2022
 
Протестующих у памятника Освободителям Риги иностранцев вышлют из Латвии

Глава МИД Латвии: протестующих у памятника Освободителям Риги иностранцев вышлют из страны

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПамятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги
Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что всех иностранцев, уличенных в несанкционированной деятельности у демонтируемого памятника Освободителям Риги, вышлют из страны.
"Если какой-либо иностранец (независимо от госпринадлежности) будет уличен в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа памятника в Парке Победы, он будет внесен в список нежелательных для Латвии лиц и выслан из страны" - написал Ринкевич в Twitter.
Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента. Работы по демонтажу памятника начались 23 августа, накануне во время подготовки к сносу полиция задержала не менее шести человек из полусотни протестующих.
В Латвии проживают 2 миллиона человек. Более 220 тысяч из них являются негражданами. Это постоянные жители страны, чьи предки приехали в республику после 1940 года, когда Латвия стала частью СССР. Неграждане имеют ограничения в правах - они не могут занимать ряд должностей, а также участвовать в выборах и референдумах. Чтобы получить гражданство Латвии, им нужно пройти процедуру натурализации - сдать экзамен по латышскому языку и истории. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что позорное явление "безгражданства", сохраняющееся в странах Европы, заслуживает активных действий по его ликвидации.
Демонтаж танка Т-34 в Нарве - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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