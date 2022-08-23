10:09 23.08.2022 (обновлено: 12:55 23.08.2022)
В Москве началось прощание с политологом Дарьей Дугиной
В Москве началось прощание с политологом и журналисткой Дарьей Дугиной
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТабличка перед входом в телецентр "Останкино", где будет проходить прощание с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной
Табличка перед входом в телецентр "Останкино", где будет проходить прощание с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Прощание с политологом и журналисткой Дарьей Дугиной началось в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Гражданская панихида проходит в телецентре Останкино. Проводить ее в последний путь пришли близкие Дугиной, коллеги, а также активисты. У гроба находятся родители Дугиной Наталия Мелентьева и Александр Дугин.
В числе тех, кто пришел на прощание с Дугиной, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.
Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом мужества.
22 августа, 23:49Слуцкий назвал убийство Дугиной политическим терактом