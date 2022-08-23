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В Москве началось прощание с политологом Дарьей Дугиной - РИА Новости, 23.08.2022
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В Москве началось прощание с политологом Дарьей Дугиной
В Москве началось прощание с политологом Дарьей Дугиной - РИА Новости, 23.08.2022
В Москве началось прощание с политологом Дарьей Дугиной
Прощание с политологом и журналисткой Дарьей Дугиной началось в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T10:09
2022-08-23T12:55
москва
дарья дугина
подрыв автомобиля дарьи дугиной
московская область (подмосковье)
одинцовский район
александр дугин
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Прощание с политологом и журналисткой Дарьей Дугиной началось в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Гражданская панихида проходит в телецентре Останкино. Проводить ее в последний путь пришли близкие Дугиной, коллеги, а также активисты. У гроба находятся родители Дугиной Наталия Мелентьева и Александр Дугин.В числе тех, кто пришел на прощание с Дугиной, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом мужества.
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москва
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Екатерина Зайцева
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москва, дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, московская область (подмосковье), одинцовский район, александр дугин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф
Москва, Дарья Дугина, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Московская область (Подмосковье), Одинцовский район, Александр Дугин, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Госдума РФ
10:09 23.08.2022 (обновлено: 12:55 23.08.2022)
 
В Москве началось прощание с политологом Дарьей Дугиной

В Москве началось прощание с политологом и журналисткой Дарьей Дугиной

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТабличка перед входом в телецентр "Останкино", где будет проходить прощание с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной
Табличка перед входом в телецентр Останкино, где будет проходить прощание с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Табличка перед входом в телецентр "Останкино", где будет проходить прощание с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Прощание с политологом и журналисткой Дарьей Дугиной началось в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Гражданская панихида проходит в телецентре Останкино. Проводить ее в последний путь пришли близкие Дугиной, коллеги, а также активисты. У гроба находятся родители Дугиной Наталия Мелентьева и Александр Дугин.
В числе тех, кто пришел на прощание с Дугиной, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.
Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом мужества.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 23:49
Слуцкий назвал убийство Дугиной политическим терактом
 
МоскваДарья ДугинаПодрыв автомобиля Дарьи ДугинойМосковская область (Подмосковье)Одинцовский районАлександр ДугинВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Госдума РФ
 
 
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