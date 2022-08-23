https://ria.ru/20220823/proschanie-1811478380.html

В Москве началось прощание с политологом Дарьей Дугиной

В Москве началось прощание с политологом Дарьей Дугиной - РИА Новости, 23.08.2022

В Москве началось прощание с политологом Дарьей Дугиной

Прощание с политологом и журналисткой Дарьей Дугиной началось в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T10:09

2022-08-23T10:09

2022-08-23T12:55

москва

дарья дугина

подрыв автомобиля дарьи дугиной

московская область (подмосковье)

одинцовский район

александр дугин

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811482047_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4e790d9a37a1f8b7588febbcff581ef4.jpg

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Прощание с политологом и журналисткой Дарьей Дугиной началось в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Гражданская панихида проходит в телецентре Останкино. Проводить ее в последний путь пришли близкие Дугиной, коллеги, а также активисты. У гроба находятся родители Дугиной Наталия Мелентьева и Александр Дугин.В числе тех, кто пришел на прощание с Дугиной, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом мужества.

https://ria.ru/20220822/dugina-1811446426.html

москва

московская область (подмосковье)

одинцовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, московская область (подмосковье), одинцовский район, александр дугин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф