https://ria.ru/20220823/proisshetsivya-1811453076.html

При стрельбе в Атланте погиб один человек

При стрельбе в Атланте погиб один человек - РИА Новости, 23.08.2022

При стрельбе в Атланте погиб один человек

Один человек погиб из-за стрельбы в центре американской Атланты, штат Джорджия, двое были доставлены в больницу, подозреваемую задержали, сообщают... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T01:48

2022-08-23T01:48

2022-08-23T02:05

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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Один человек погиб из-за стрельбы в центре американской Атланты, штат Джорджия, двое были доставлены в больницу, подозреваемую задержали, сообщают правоохранители.Ранее сообщалось, что при стрельбе в Атланте пострадали три человека."Подозреваемая была обнаружена в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта и задержана без происшествий", - пишет местная полиция на своей странице в Twitter.В сообщении также говорится, что состояние госпитализированных неизвестно.Местная полиция сообщает, что правоохранители изъяли пистолет, из которого велась стрельба. Они считают нападение неслучайным.Правоохранители на данный момент продолжают расследование инцидента.

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