Рейтинг@Mail.ru
При стрельбе в Атланте погиб один человек - РИА Новости, 23.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220823/proisshetsivya-1811453076.html
При стрельбе в Атланте погиб один человек
При стрельбе в Атланте погиб один человек - РИА Новости, 23.08.2022
При стрельбе в Атланте погиб один человек
Один человек погиб из-за стрельбы в центре американской Атланты, штат Джорджия, двое были доставлены в больницу, подозреваемую задержали, сообщают... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T01:48
2022-08-23T02:05
в мире
атланта
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146652/41/1466524139_0:19:3001:1707_1920x0_80_0_0_a79959caf76e4d58c939455d177e056f.jpg
ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Один человек погиб из-за стрельбы в центре американской Атланты, штат Джорджия, двое были доставлены в больницу, подозреваемую задержали, сообщают правоохранители.Ранее сообщалось, что при стрельбе в Атланте пострадали три человека."Подозреваемая была обнаружена в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта и задержана без происшествий", - пишет местная полиция на своей странице в Twitter.В сообщении также говорится, что состояние госпитализированных неизвестно.Местная полиция сообщает, что правоохранители изъяли пистолет, из которого велась стрельба. Они считают нападение неслучайным.Правоохранители на данный момент продолжают расследование инцидента.
https://ria.ru/20220815/strelba-1809722945.html
атланта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146652/41/1466524139_153:0:2814:1996_1920x0_80_0_0_4252d82613e5e927a0d3b86be4884e2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, атланта, twitter
В мире, Атланта, Twitter
01:48 23.08.2022 (обновлено: 02:05 23.08.2022)
 
При стрельбе в Атланте погиб один человек

При стрельбе в Атланте погиб один человек, двое были доставлены в больницу

© Fotolia / EugeneFАмериканский полицейский
Американский полицейский - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Fotolia / EugeneF
Американский полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Один человек погиб из-за стрельбы в центре американской Атланты, штат Джорджия, двое были доставлены в больницу, подозреваемую задержали, сообщают правоохранители.
Ранее сообщалось, что при стрельбе в Атланте пострадали три человека.
"Подозреваемая была обнаружена в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта и задержана без происшествий", - пишет местная полиция на своей странице в Twitter.
В сообщении также говорится, что состояние госпитализированных неизвестно.
Местная полиция сообщает, что правоохранители изъяли пистолет, из которого велась стрельба. Они считают нападение неслучайным.
Правоохранители на данный момент продолжают расследование инцидента.
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 14:43
В США три человека пострадали при стрельбе рядом с парком развлечений
 
В миреАтлантаTwitter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала