https://ria.ru/20220823/proisshetsivya-1811453076.html
При стрельбе в Атланте погиб один человек
При стрельбе в Атланте погиб один человек - РИА Новости, 23.08.2022
При стрельбе в Атланте погиб один человек
Один человек погиб из-за стрельбы в центре американской Атланты, штат Джорджия, двое были доставлены в больницу, подозреваемую задержали, сообщают... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T01:48
2022-08-23T01:48
2022-08-23T02:05
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Один человек погиб из-за стрельбы в центре американской Атланты, штат Джорджия, двое были доставлены в больницу, подозреваемую задержали, сообщают правоохранители.Ранее сообщалось, что при стрельбе в Атланте пострадали три человека."Подозреваемая была обнаружена в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта и задержана без происшествий", - пишет местная полиция на своей странице в Twitter.В сообщении также говорится, что состояние госпитализированных неизвестно.Местная полиция сообщает, что правоохранители изъяли пистолет, из которого велась стрельба. Они считают нападение неслучайным.Правоохранители на данный момент продолжают расследование инцидента.
https://ria.ru/20220815/strelba-1809722945.html
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в мире, атланта, twitter
01:48 23.08.2022 (обновлено: 02:05 23.08.2022)
При стрельбе в Атланте погиб один человек
При стрельбе в Атланте погиб один человек, двое были доставлены в больницу
ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Один человек погиб из-за стрельбы в центре американской Атланты, штат Джорджия, двое были доставлены в больницу, подозреваемую задержали, сообщают правоохранители.
Ранее сообщалось, что при стрельбе в Атланте
пострадали три человека.
"Подозреваемая была обнаружена в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта и задержана без происшествий", - пишет местная полиция на своей странице в Twitter
.
В сообщении также говорится, что состояние госпитализированных неизвестно.
Местная полиция сообщает, что правоохранители изъяли пистолет, из которого велась стрельба. Они считают нападение неслучайным.
Правоохранители на данный момент продолжают расследование инцидента.