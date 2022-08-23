https://ria.ru/20220823/pozhary-1811486392.html
Пожары в Рязанской области продолжатся несколько дней, заявил Бирюков
Пожары в Рязанской области продолжатся несколько дней, заявил Бирюков - РИА Новости, 23.08.2022
Пожары в Рязанской области продолжатся несколько дней, заявил Бирюков
Ситуация с пожарами в Рязанской области будет продолжаться еще несколько дней, но с каждым днем они становятся все меньше, сообщил заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T10:40
2022-08-23T10:40
2022-08-23T10:40
пожары
природные пожары в россии
рязанская область
москва
петр бирюков
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811416432_0:391:2946:2048_1920x0_80_0_0_59c25a0eab52a4209d169bce3743e9e7.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ситуация с пожарами в Рязанской области будет продолжаться еще несколько дней, но с каждым днем они становятся все меньше, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Я думаю, что еще несколько дней эта ситуация продлится, от нее никуда не уйти, потому что погодные условия очень сложные и не позволяют резко все стабилизировать, но с каждым днем ситуация становится все меньше и меньше", - заявил Бирюков в эфире "Соловьев Live".Он отметил, что на сегодняшний день осталось три очага возгорания, выразив уверенность в том, что стихия будет побеждена.В понедельник утром сильный запах гари и смог снова наблюдались в некоторых районах Москвы. По данным Авиалесоохраны, в Рязанской области продолжают действовать пять лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, превышает 8,6 тысячи гектаров. В минувший четверг власти Москвы приняли решения о мерах помощи Рязанской области в тушении пожаров. В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что группировку по тушению пожара в Рязанской области увеличили почти до 9 тысяч человек, отправили дополнительно 200 единиц техники.
https://ria.ru/20220823/pozhary-1811477912.html
рязанская область
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811416432_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_b847ed6485e9a1df2aa71426bade2788.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожары, природные пожары в россии, рязанская область, москва, петр бирюков, россия, происшествия
пожары, Природные пожары в России, Рязанская область, Москва, Петр Бирюков, Россия, Происшествия
Пожары в Рязанской области продолжатся несколько дней, заявил Бирюков
Заммэра Москвы Бирюков заявил, что пожары в Рязанской области продолжатся несколько дней