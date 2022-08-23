https://ria.ru/20220823/pozhary-1811486392.html

Пожары в Рязанской области продолжатся несколько дней, заявил Бирюков

Пожары в Рязанской области продолжатся несколько дней, заявил Бирюков - РИА Новости, 23.08.2022

Пожары в Рязанской области продолжатся несколько дней, заявил Бирюков

Ситуация с пожарами в Рязанской области будет продолжаться еще несколько дней, но с каждым днем они становятся все меньше, сообщил заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T10:40

2022-08-23T10:40

2022-08-23T10:40

пожары

природные пожары в россии

рязанская область

москва

петр бирюков

россия

происшествия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ситуация с пожарами в Рязанской области будет продолжаться еще несколько дней, но с каждым днем они становятся все меньше, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Я думаю, что еще несколько дней эта ситуация продлится, от нее никуда не уйти, потому что погодные условия очень сложные и не позволяют резко все стабилизировать, но с каждым днем ситуация становится все меньше и меньше", - заявил Бирюков в эфире "Соловьев Live".Он отметил, что на сегодняшний день осталось три очага возгорания, выразив уверенность в том, что стихия будет побеждена.В понедельник утром сильный запах гари и смог снова наблюдались в некоторых районах Москвы. По данным Авиалесоохраны, в Рязанской области продолжают действовать пять лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, превышает 8,6 тысячи гектаров. В минувший четверг власти Москвы приняли решения о мерах помощи Рязанской области в тушении пожаров. В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что группировку по тушению пожара в Рязанской области увеличили почти до 9 тысяч человек, отправили дополнительно 200 единиц техники.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

пожары, природные пожары в россии, рязанская область, москва, петр бирюков, россия, происшествия