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Правительство создало комиссию по ликвидации лесных пожаров

Правительство создало комиссию по ликвидации лесных пожаров - РИА Новости, 23.08.2022

Правительство создало комиссию по ликвидации лесных пожаров

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров, ее возглавил вице-премьер -... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T10:07

2022-08-23T10:07

2022-08-23T10:20

россия

политика

москва

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

правительство рф

михаил мишустин

пожары

природные пожары в россии

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров, ее возглавил вице-премьер - руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко, сообщается на сайте правительства."Правкомиссия будет координировать деятельность федеральных министерств и ведомств, органов власти регионов по локализации и ликвидации лесных пожаров на территории ряда субъектов центральной части России... Первое заседание правительственной комиссии состоится 23 августа", - говорится в сообщении.В состав комиссии также вошли министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, заместитель министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Виктор Яцуценко, заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск министерства обороны Альберт Будышкин, заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский, заместитель руководителя Росгидромета Владимир Соколов, а также заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, политика, москва, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), правительство рф, михаил мишустин, пожары, природные пожары в россии, дмитрий григоренко