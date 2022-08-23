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Глава Рослесхоза пообещал локализовать пожар в Рязанской области за два дня - РИА Новости, 23.08.2022
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Глава Рослесхоза пообещал локализовать пожар в Рязанской области за два дня
Глава Рослесхоза пообещал локализовать пожар в Рязанской области за два дня - РИА Новости, 23.08.2022
Глава Рослесхоза пообещал локализовать пожар в Рязанской области за два дня
Крупнейший лесной пожар в Рязанской области власти планируют локализовать в течение двух дней, заявил глава Рослесхоза Иван Советников. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T11:47
2022-08-23T15:31
происшествия
павел малков
рязанская область
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
пожары
природные пожары в россии
россия
иван советников
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 авг — РИА Новости. Крупнейший лесной пожар в Рязанской области власти планируют локализовать в течение двух дней, заявил глава Рослесхоза Иван Советников.По его словам, сейчас три кромки пожара надежно локализованы, спасатели работают по четвертой. По данным врио губернатора Рязанской области Павла Малкова, огонь уже прошел около девяти тысяч гектаров, активное горение сейчас происходит на площади примерно в 180 гектаров. В тушении участвуют более 9,2 тысячи человек и 1,7 тысячи единиц техники, в том числе 17 воздушных судов.Накануне в регионе ввели режим ЧС.Запах гари и смог от лесных пожаров вновь появились в некоторых районах Москвы и Подмосковья. В минувший четверг власти столицы решили помочь соседнему региону области в борьбе с огнем. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, группировку спасателей увеличили, отправили дополнительно 200 единиц техники.
рязанская область
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происшествия, павел малков, рязанская область, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), пожары, природные пожары в россии, россия, иван советников
Происшествия, Павел Малков, Рязанская область, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), пожары, Природные пожары в России, Россия, Иван Советников
11:47 23.08.2022 (обновлено: 15:31 23.08.2022)
 
Глава Рослесхоза пообещал локализовать пожар в Рязанской области за два дня

Глава Рослесхоза Советников пообещал локализовать пожар в Рязанской области за два дня

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТушение природного пожара в Рязанской области
Тушение природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Тушение природного пожара в Рязанской области. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 авг — РИА Новости. Крупнейший лесной пожар в Рязанской области власти планируют локализовать в течение двух дней, заявил глава Рослесхоза Иван Советников.

"Мы рассчитываем в течение ближайших двух дней пожар локализовать и приступить к его дотушиванию", — сказал чиновник в эфире "Россия 24".

По его словам, сейчас три кромки пожара надежно локализованы, спасатели работают по четвертой.
По данным врио губернатора Рязанской области Павла Малкова, огонь уже прошел около девяти тысяч гектаров, активное горение сейчас происходит на площади примерно в 180 гектаров. В тушении участвуют более 9,2 тысячи человек и 1,7 тысячи единиц техники, в том числе 17 воздушных судов.
Накануне в регионе ввели режим ЧС.
Запах гари и смог от лесных пожаров вновь появились в некоторых районах Москвы и Подмосковья. В минувший четверг власти столицы решили помочь соседнему региону области в борьбе с огнем. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, группировку спасателей увеличили, отправили дополнительно 200 единиц техники.
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ПроисшествияПавел МалковРязанская областьФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)пожарыПриродные пожары в РоссииРоссияИван Советников
 
 
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