https://ria.ru/20220823/postavki-1811676908.html

Партия "АдГ" в Германии считает Россию надежным поставщиком энергоносителей

Партия "АдГ" в Германии считает Россию надежным поставщиком энергоносителей - РИА Новости, 23.08.2022

Партия "АдГ" в Германии считает Россию надежным поставщиком энергоносителей

Оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) продолжает считать Россию надежным поставщиком энергоносителей в Германию, заявил лидер партии... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T19:28

2022-08-23T19:28

2022-08-23T19:31

россия

германия

северный поток — 2

берлин (город)

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БЕРЛИН, 23 авг - РИА Новости. Оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) продолжает считать Россию надежным поставщиком энергоносителей в Германию, заявил лидер партии Тино Крупалла."Россия таковой являлась на протяжении последних 30, 40, 50 лет и даже во времена холодной войны. И сегодня, конечно, остается надежным поставщиком", - сказал Крупалла во вторник журналистам, отвечая на вопрос, продолжает ли он считать Россию надежным поставщиком на сегодняшний день.Он также отметил, что и до настоящего момента Москва не заявила, что намерена разорвать контракты на поставку газа для Берлина. "(Президент РФ Владимир) Путин сказал четко, что он хотел бы сохранить в силе эти контракты", - добавил Крупалла.Ранее он заявил, что АдГ намерена провести 8 октября большой митинг в Берлине с требованием к властям Германии запустить "Северный поток 2".

https://ria.ru/20220823/gaz-1811602310.html

россия

германия

берлин (город)

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россия, германия, северный поток — 2, берлин (город)