https://ria.ru/20220823/porno-1811664513.html
В Петербурге арестовали второго фигуранта дела о детском порно
В Петербурге арестовали второго фигуранта дела о детском порно - РИА Новости, 23.08.2022
В Петербурге арестовали второго фигуранта дела о детском порно
Второй из трех фигурантов дела об изготовлении и распространении детской порнографии заключен в СИЗО в Санкт-Петербурге, следует из сообщения объединенной... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T18:45
2022-08-23T18:45
2022-08-23T18:45
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Второй из трех фигурантов дела об изготовлении и распространении детской порнографии заключен в СИЗО в Санкт-Петербурге, следует из сообщения объединенной пресс-службы городских судов.Накануне городской главк СК РФ сообщал о задержании в Петербурге и Москве трех подозреваемых по этому делу, причем один из них, как выяснилось, ранее работал в органах опеки и попечительства. Московский райсуд Петербурга во вторник арестовал до 16 октября Дмитрия Степанова, которому накануне предъявили обвинение. Вину он не признал."Московский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Олюнина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б" части 2 статьи 242.1, пунктам "б", "в" части 2 статьи 242.2 УК РФ… Суд ходатайство удовлетворил, избрав Олюнину стражу по 16 октября", - говорится в сообщении.Как уточняет пресс-служба судов, второму фигуранту также предъявили обвинение в понедельник, он частично признал вину. Процесс проходил в закрытом режиме.Пресс-служба судов Петербурга информирует, что других материалов по этому уголовному делу в суде в настоящее время нет.По версии следствия, группа изготовителей детского порно действовала в Петербурге с 2014 года, снимая семилетнего на тот момент мальчика (2007 год рождения) и распространяя материалы "неустановленному кругу лиц". Фотосъемки обнаженного ребенка проходили в квартире на Бассейной улице и в Ленобласти. Проверяются данные, что задержанные могут быть причастны к другим похожим эпизодам.
https://ria.ru/20220715/sud-1802609115.html
https://ria.ru/20220812/prigovor-1809121647.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге арестовали второго фигуранта дела о детском порно
В Петербурге арестовали второго из трех фигурантов дела об изготовлении детского порно
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости.
Второй из трех фигурантов дела об изготовлении и распространении детской порнографии заключен в СИЗО в Санкт-Петербурге, следует
из сообщения объединенной пресс-службы городских судов.
Накануне городской главк СК РФ
сообщал о задержании в Петербурге
и Москве
трех подозреваемых по этому делу, причем один из них, как выяснилось, ранее работал в органах опеки и попечительства. Московский райсуд Петербурга во вторник арестовал до 16 октября Дмитрия Степанова, которому накануне предъявили обвинение. Вину он не признал.
"Московский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Олюнина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б" части 2 статьи 242.1, пунктам "б", "в" части 2 статьи 242.2 УК РФ… Суд ходатайство удовлетворил, избрав Олюнину стражу по 16 октября", - говорится в сообщении.
Как уточняет пресс-служба судов, второму фигуранту также предъявили обвинение в понедельник, он частично признал вину. Процесс проходил в закрытом режиме.
Пресс-служба судов Петербурга информирует, что других материалов по этому уголовному делу в суде в настоящее время нет.
По версии следствия, группа изготовителей детского порно действовала в Петербурге с 2014 года, снимая семилетнего на тот момент мальчика (2007 год рождения) и распространяя материалы "неустановленному кругу лиц". Фотосъемки обнаженного ребенка проходили в квартире на Бассейной улице и в Ленобласти. Проверяются данные, что задержанные могут быть причастны к другим похожим эпизодам.