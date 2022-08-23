19:45 23.08.2022 (обновлено: 20:43 23.08.2022)
США объявят о пакете помощи Киеву ко Дню независимости Украины, пишут СМИ
AP: США объявят о пакете военной помощи Киеву ко Дню независимости Украины 24 августа
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. США объявят о пакете военной помощи Киеву на 3 миллиарда долларов ко дню независимости Украины, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"США объявят о пакете военной помощи Украине на 3 миллиарда долларов в связи с днем независимости", - говорится в сообщении.
По данным агентства, новый пакет помощи Киеву рассчитан на долгосрочную перспективу и нацелен на подготовку украинских войск и их вооружение, чтобы они могли вести боевые действия еще несколько лет. Отмечается, что средства будут направлены на контракты по поставке Киеву дронов и вооружения, которое "может появиться на поле боя не раньше, чем через год-два".
Украина 24 августа отмечает День независимости. В этот день в 1991 году Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости республики.
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