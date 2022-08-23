https://ria.ru/20220823/pomosch-1811682327.html

США объявят о пакете помощи Киеву ко Дню независимости Украины, пишут СМИ

США объявят о пакете помощи Киеву ко Дню независимости Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 23.08.2022

США объявят о пакете помощи Киеву ко Дню независимости Украины, пишут СМИ

США объявят о пакете военной помощи Киеву на 3 миллиарда долларов ко дню независимости Украины, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T19:45

2022-08-23T19:45

2022-08-23T20:43

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. США объявят о пакете военной помощи Киеву на 3 миллиарда долларов ко дню независимости Украины, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.По данным агентства, новый пакет помощи Киеву рассчитан на долгосрочную перспективу и нацелен на подготовку украинских войск и их вооружение, чтобы они могли вести боевые действия еще несколько лет. Отмечается, что средства будут направлены на контракты по поставке Киеву дронов и вооружения, которое "может появиться на поле боя не раньше, чем через год-два".Украина 24 августа отмечает День независимости. В этот день в 1991 году Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости республики.

https://radiosputnik.ria.ru/20220821/meropriyatiya-1811094460.html

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