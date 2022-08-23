17:29 23.08.2022 (обновлено: 18:22 23.08.2022)
"Плевок в лицо". Пентагон призвали к ответу за бесконтрольную помощь Киеву
Конгрессмен Стьюби обвинил Пентагон и Госдеп в бесконтрольных поставках помощи Украине
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Министерство обороны США и Госдепартамент помогают Киеву, не отчитываясь перед конгрессом о том, куда идут поставки вооружений и деньги налогоплательщиков, заявил член палаты представителей от штата Флорида Грег Стьюби в эфире Fox News.
По его словам, Белый дом сознательно игнорирует подобные вопросы. При этом последний пакет помощи Киеву и вовсе не предусматривает каких-либо защитных механизмов. Политик заметил, что в случае победы республиканцев на выборах в конгресс, Пентагону, равно как и Госдепу, придется отчитаться о проделанной в этом направлении работе.
"Мы отстраним чиновников от работы, разошлем им повестки и заставим власти отчитываться — этим мы займемся, когда вернем себе большинство. Мы потребуем ответа от администрации — она пытается игнорировать наши требования, а мы хотим информации!" — подчеркнул Стьюби.
Ведущая телеканала поддержала конгрессмена, назвав подобное поведение государственных органов плевком в лицо американцам, которые испытывают финансовые трудности и выступают против опосредованного конфликта с Россией.
На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, недавно Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов, который включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.