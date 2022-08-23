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"Плевок в лицо". Пентагон призвали к ответу за бесконтрольную помощь Киеву

"Плевок в лицо". Пентагон призвали к ответу за бесконтрольную помощь Киеву - РИА Новости, 23.08.2022

"Плевок в лицо". Пентагон призвали к ответу за бесконтрольную помощь Киеву

Министерство обороны США и Госдепартамент помогают Киеву, не отчитываясь перед конгрессом о том, куда идут поставки вооружений и деньги налогоплательщиков,... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T17:29

2022-08-23T17:29

2022-08-23T18:22

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Министерство обороны США и Госдепартамент помогают Киеву, не отчитываясь перед конгрессом о том, куда идут поставки вооружений и деньги налогоплательщиков, заявил член палаты представителей от штата Флорида Грег Стьюби в эфире Fox News.По его словам, Белый дом сознательно игнорирует подобные вопросы. При этом последний пакет помощи Киеву и вовсе не предусматривает каких-либо защитных механизмов. Политик заметил, что в случае победы республиканцев на выборах в конгресс, Пентагону, равно как и Госдепу, придется отчитаться о проделанной в этом направлении работе.Ведущая телеканала поддержала конгрессмена, назвав подобное поведение государственных органов плевком в лицо американцам, которые испытывают финансовые трудности и выступают против опосредованного конфликта с Россией.На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, недавно Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов, который включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20220823/ssha-1811623935.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, киев, россия, министерство обороны сша, государственный департамент сша, сша, ситуация в днр и лнр