https://ria.ru/20220823/pomosch-1811604929.html

Помощь Канады и ФРГ отсрочит переговоры России и Украины, заявили в Госдуме

Помощь Канады и ФРГ отсрочит переговоры России и Украины, заявили в Госдуме - РИА Новости, 23.08.2022

Помощь Канады и ФРГ отсрочит переговоры России и Украины, заявили в Госдуме

Новые поставки вооружений Киеву Канадой и ФРГ негативно влияют на перспективы возобновления переговоров России и Украины, отодвигая их в сторону еще больше,... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T16:15

2022-08-23T16:15

2022-08-23T16:21

в мире

олаф шольц

сергей лавров

россия

украина

канада

нато

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Новые поставки вооружений Киеву Канадой и ФРГ негативно влияют на перспективы возобновления переговоров России и Украины, отодвигая их в сторону еще больше, заявил РИА Новости депутат Госдумы Адальби Шхагошев.Канада и ФРГ согласовали новый пакет военной помощи Украине, включающую системы ПВО, боеприпасы и гранатометы, сообщил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц на саммите "Крымской платформы" в Киеве.Как отметил парламентарий, хотя военная помощь Канады и ФРГ Киеву "мизерная", европейские лидеры совместно с США "делают все, чтобы эти переговоры не состоялись".Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220823/peregovory-1811495917.html

россия

украина

канада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, олаф шольц, сергей лавров, россия, украина, канада, нато