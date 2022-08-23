16:15 23.08.2022 (обновлено: 16:21 23.08.2022)
Помощь Канады и ФРГ отсрочит переговоры России и Украины, заявили в Госдуме
Депутат Шхагошев: помощь Канады и ФРГ отдалит возобновление переговоров России и Украины
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Новые поставки вооружений Киеву Канадой и ФРГ негативно влияют на перспективы возобновления переговоров России и Украины, отодвигая их в сторону еще больше, заявил РИА Новости депутат Госдумы Адальби Шхагошев.
Канада и ФРГ согласовали новый пакет военной помощи Украине, включающую системы ПВО, боеприпасы и гранатометы, сообщил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц на саммите "Крымской платформы" в Киеве.
"Это исполнение приказов со стороны Вашингтона и отдаление от переговорного процесса (России и Украины), который, в теории, все еще возможен", - подчеркнул политик.
Как отметил парламентарий, хотя военная помощь Канады и ФРГ Киеву "мизерная", европейские лидеры совместно с США "делают все, чтобы эти переговоры не состоялись".
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.