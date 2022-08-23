https://ria.ru/20220823/pomosch-1811563816.html
Канада и ФРГ согласовали новый пакет военной помощи Украине
Канада и ФРГ согласовали новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 23.08.2022
Канада и ФРГ согласовали новый пакет военной помощи Украине
Канада и ФРГ согласовали новый пакет военной помощи Украине, включающую системы ПВО, боеприпасы и гранатометы, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц на саммите... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T14:49
2022-08-23T14:49
2022-08-23T19:40
в мире
специальная военная операция на украине
сергей лавров
украина
россия
нато
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БЕРЛИН, 23 авг - РИА Новости. Канада и ФРГ согласовали новый пакет военной помощи Украине, включающую системы ПВО, боеприпасы и гранатометы, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц на саммите "Крымской платформы" в Киеве."Мы продолжим поставлять оружие. Мы поставили на рельсы новый пакет (военной помощи, ред.), включающий другие современные системы ПВО, гранатомёты, тонны боеприпасов, противодронных приспособлений, бронированные ремонтно-эвакуационные машины", - заявил Шольц.Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220819/pomosch-1810896048.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, украина, россия, нато
В мире, Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, Украина, Россия, НАТО
14:49 23.08.2022 (обновлено: 19:40 23.08.2022)
Канада и ФРГ согласовали новый пакет военной помощи Украине
Шольц: Канада и ФРГ согласовали пакет "военной помощи" Украине, включающий системы ПВО