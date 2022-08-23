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В Атланте не привлекут к ответственности офицеров, застреливших темнокожего - РИА Новости, 23.08.2022
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В Атланте не привлекут к ответственности офицеров, застреливших темнокожего
В Атланте не привлекут к ответственности офицеров, застреливших темнокожего - РИА Новости, 23.08.2022
В Атланте не привлекут к ответственности офицеров, застреливших темнокожего
Застреливших при задержании афроамериканца Рэйшарда Брукса на парковке фастфуда в Атланте полицейских не будут привлекать к уголовной ответственности, сообщил... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T23:47
2022-08-23T23:56
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Застреливших при задержании афроамериканца Рэйшарда Брукса на парковке фастфуда в Атланте полицейских не будут привлекать к уголовной ответственности, сообщил прокурор Пит Скандалакис."Офицеры действовали в рамках полномочий, задержав Брукса за вождение в нетрезвом виде. Офицеры не могли знать, что в следующее мгновение они будут атакованы Бруксом, который попытается сбежать. Полицейские не совершили преступлений и действовали сообразно обстановке", - заявил Скандалакис журналистам.Он отметил, что дело против полицейских не похоже на громкие убийства темнокожих, например, Джорджа Флойда, и действия правоохранителей в данном случае были обоснованными, а решение требовалось принять моментально, когда среда изменилась с мирной на агрессивную, после захвата задержанным электрошокера.Один из офицеров Гарретт Рольф обвинялся по 11 статьям за убийство Брукса. Инцидент произошел в июне 2020 года: Брукс, который в нетрезвом виде спал на парковке ресторана фастфуда, был задержан полицией, но в какой-то момент стал сопротивляться, вырвал у полицейского электрошокер и пытался убежать. Полицейский Гарретт Рольф открыл огонь. Брукс умер в больнице. Его гибель и поведение полицейских при задержании вызвали волну протестов в Атланте и других городах.На фоне беспорядков на следующий день после инцидента Рольф был уволен из полиции, вскоре ему были предъявлены обвинения. В ожидании суда он был отпущен под залог. После его восстановили на службе.
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атланта, джордж флойд, авто, сша, в мире
Атланта, Джордж Флойд, Авто, США, В мире
23:47 23.08.2022 (обновлено: 23:56 23.08.2022)
 
В Атланте не привлекут к ответственности офицеров, застреливших темнокожего

В Атланте не привлекут к ответственности офицеров полиции, застреливших темнокожего

© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкСотрудник полиции и протестующие на улице Вашингтона
Сотрудник полиции и протестующие на улице Вашингтона - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Сотрудник полиции и протестующие на улице Вашингтона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Застреливших при задержании афроамериканца Рэйшарда Брукса на парковке фастфуда в Атланте полицейских не будут привлекать к уголовной ответственности, сообщил прокурор Пит Скандалакис.
"Офицеры действовали в рамках полномочий, задержав Брукса за вождение в нетрезвом виде. Офицеры не могли знать, что в следующее мгновение они будут атакованы Бруксом, который попытается сбежать. Полицейские не совершили преступлений и действовали сообразно обстановке", - заявил Скандалакис журналистам.
Он отметил, что дело против полицейских не похоже на громкие убийства темнокожих, например, Джорджа Флойда, и действия правоохранителей в данном случае были обоснованными, а решение требовалось принять моментально, когда среда изменилась с мирной на агрессивную, после захвата задержанным электрошокера.
Один из офицеров Гарретт Рольф обвинялся по 11 статьям за убийство Брукса. Инцидент произошел в июне 2020 года: Брукс, который в нетрезвом виде спал на парковке ресторана фастфуда, был задержан полицией, но в какой-то момент стал сопротивляться, вырвал у полицейского электрошокер и пытался убежать. Полицейский Гарретт Рольф открыл огонь. Брукс умер в больнице. Его гибель и поведение полицейских при задержании вызвали волну протестов в Атланте и других городах.
На фоне беспорядков на следующий день после инцидента Рольф был уволен из полиции, вскоре ему были предъявлены обвинения. В ожидании суда он был отпущен под залог. После его восстановили на службе.
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 02:16
СМИ: в США на похоронах застреленного полицией афроамериканца открыли огонь
 
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