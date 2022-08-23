https://ria.ru/20220823/politsiya-1811711249.html

В Атланте не привлекут к ответственности офицеров, застреливших темнокожего

В Атланте не привлекут к ответственности офицеров, застреливших темнокожего - РИА Новости, 23.08.2022

В Атланте не привлекут к ответственности офицеров, застреливших темнокожего

Застреливших при задержании афроамериканца Рэйшарда Брукса на парковке фастфуда в Атланте полицейских не будут привлекать к уголовной ответственности, сообщил... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T23:47

2022-08-23T23:47

2022-08-23T23:56

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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Застреливших при задержании афроамериканца Рэйшарда Брукса на парковке фастфуда в Атланте полицейских не будут привлекать к уголовной ответственности, сообщил прокурор Пит Скандалакис."Офицеры действовали в рамках полномочий, задержав Брукса за вождение в нетрезвом виде. Офицеры не могли знать, что в следующее мгновение они будут атакованы Бруксом, который попытается сбежать. Полицейские не совершили преступлений и действовали сообразно обстановке", - заявил Скандалакис журналистам.Он отметил, что дело против полицейских не похоже на громкие убийства темнокожих, например, Джорджа Флойда, и действия правоохранителей в данном случае были обоснованными, а решение требовалось принять моментально, когда среда изменилась с мирной на агрессивную, после захвата задержанным электрошокера.Один из офицеров Гарретт Рольф обвинялся по 11 статьям за убийство Брукса. Инцидент произошел в июне 2020 года: Брукс, который в нетрезвом виде спал на парковке ресторана фастфуда, был задержан полицией, но в какой-то момент стал сопротивляться, вырвал у полицейского электрошокер и пытался убежать. Полицейский Гарретт Рольф открыл огонь. Брукс умер в больнице. Его гибель и поведение полицейских при задержании вызвали волну протестов в Атланте и других городах.На фоне беспорядков на следующий день после инцидента Рольф был уволен из полиции, вскоре ему были предъявлены обвинения. В ожидании суда он был отпущен под залог. После его восстановили на службе.

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атланта, джордж флойд, авто, сша, в мире